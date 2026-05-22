Seis policías y un civil heridos tras enfrentamiento en Zamora, Michoacán

Policías resguardan un camión cargado con aguacates que se dirige a la ciudad de Uruapan, el 26 de enero de 2023, en Santa Ana Zirosto, en el estado de Michoacán, México. (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

La Fiscalía General del Estado inicia actos de investigación este 22 de mayo de 2026 por los hechos registrados en La Estancia de Amezcua, en el municipio de Zamora, donde se reporta un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y presuntos integrantes de un grupo delincuencial, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La FGE informa que, a partir de estos acontecimientos, se tiene conocimiento de seis policías lesionados y de un joven herido de manera colateral. La institución precisa que las personas heridas reciben la atención médica correspondiente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía, personal ministerial y pericial se traslada al sitio para realizar las diligencias conducentes y continuar con la integración de los actos de investigación. La autoridad no detalla, en este momento, el número de personas participantes en el enfrentamiento ni las circunstancias específicas en las que ocurren las lesiones.

La institución señala que mantiene coordinación con autoridades de seguridad estatales y federales para el desarrollo de las indagatorias y el esclarecimiento de los hechos. La finalidad, indica, es garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

PUBLICIDAD

La Fiscalía añade que continuará informando conforme avance la investigación y en la medida en que las condiciones legales lo permitan, sin precisar un plazo para la actualización del caso.

La FGE inicia investigación por un enfrentamiento en La Estancia de Amezcua , Zamora .

Se reportan seis policías heridos y un joven lesionado de manera colateral.

La Fiscalía realiza diligencias y coordina indagatorias con autoridades estatales y federales.