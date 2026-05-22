Menos consumo: cayeron las ventas en los supermercados y mayoristas durante el primer trimestre

El consumo en supermercados volvió a mostrar señales de estancamiento en marzo, según los datos difundidos por el Indec. (EFE)

Las ventas en los supermercados y mayoristas volvieron a mostrar señales de debilidad en marzo y cerraron el primer trimestre del año en terreno negativo. Aunque la facturación medida en pesos continuó creciendo por efecto de la inflación, el consumo en términos reales permaneció estancado y profundizó la diferencia con otros indicadores que el Gobierno utiliza para sostener que la demanda privada atraviesa una recuperación.

Según informó el Indec, las ventas totales a precios constantes —es decir, descontando el efecto de la inflación— registraron en marzo una caída interanual de 5,1 por ciento. De esta manera, el acumulado entre enero y marzo mostró una baja de 3,1% frente al mismo período de 2025. En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador permaneció sin cambios respecto de febrero.

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Los datos corresponden a la Encuesta de Supermercados publicada por el organismo. En términos nominales y corrientes, las ventas totales relevadas en supermercados alcanzaron los $2,46 billones en marzo, con una suba interanual de 20,5%. Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de la variación de precios implícitos del sector, que fue de 26,9%, lo que explica la caída en términos reales.

El desempeño del consumo masivo volvió así a exhibir una dinámica distinta a la que muestran otros sectores de la economía vinculados al gasto privado. En las últimas semanas, el Gobierno sostuvo que "el consumo se encuentra en niveles récord" y destacó especialmente la expansión de las ventas de bienes durables.

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Las ventas medidas en valores reales cerraron el primer trimestre con caída tanto en supermercados como en autoservicios mayoristas. (EFE)

Sin embargo, algunos indicadores asociados al consumo cotidiano continúan mostrando un comportamiento más débil. Tanto supermercados como autoservicios mayoristas acumulan variaciones negativas en términos reales, en un contexto en el que los hogares mantienen una mayor cautela sobre los gastos de todos los días.

Las ventas por sector

El informe del Indec reflejó además diferencias importantes entre rubros. Los datos por categorías están expresados en valores nominales y corrientes (sin descontar el efecto de la inflación). Dentro de los grupos de artículos, las mayores subas interanuales correspondieron a “Carnes”, con un aumento interanual de 41,9%; “Panadería”, con 27%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25%; y “Almacén”, con 22,7 por ciento.

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En cambio, el rubro “Electrónicos y artículos para el hogar” registró una caída nominal de 7,2%, mientras que “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” avanzó apenas 8,2%, ambos muy por debajo de la inflación implícita del período.

El rubro de almacén concentró el 27% de la facturación total de los supermercados, seguido por carnes, con el 15%; artículos de limpieza y perfumería, con 13,6%; y lácteos, con 11,2 por ciento.

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Otro de los datos que mostró el informe fue el fuerte peso del financiamiento en las compras. Las operaciones realizadas con tarjeta de crédito representaron el 44,9% de las ventas totales y crecieron 18,2% interanual en términos nominales. Las compras abonadas con débito aumentaron apenas 10,4%, mientras que los pagos mediante billeteras virtuales, QR y otros medios alternativos subieron 47,5 por ciento.

Las tarjetas de crédito concentraron una parte importante de las compras en mayoristas, en un contexto de mayor peso del financiamiento en el consumo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas online también mantuvieron un crecimiento superior al promedio general. En marzo, el canal digital representó el 3,1% de la facturación total y mostró un incremento nominal de 26,2% respecto del mismo mes del año anterior.

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Los mayoristas también siguieron en baja

La situación en los autoservicios mayoristas mostró un comportamiento similar e incluso más contractivo que el de los supermercados. De acuerdo con el relevamiento del Indec, las ventas a precios constantes registraron en marzo una caída interanual de 7,2%, mientras que el acumulado del primer trimestre presentó una baja de 2,6 por ciento.

A diferencia de supermercados, donde la serie desestacionalizada permaneció estable, en los mayoristas el indicador mostró una caída mensual de 1,4% respecto de febrero.

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En términos nominales y corrientes, las ventas totalizaron $374.253 millones, con un aumento interanual de 16,7%. Nuevamente, el incremento quedó por debajo de la variación de precios implícitos del sector, que fue de 25,8 por ciento.

Los datos por rubros —también expresados en valores nominales y corrientes— mostraron fuertes diferencias. “Carnes” encabezó las subas con un alza de 50,5%, seguida por “Otros”, con 23,7%; “Almacén”, con 21,5%; y “Lácteos”, con 19,8 por ciento.

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Las ventas de los mayoristas cayeron 2,6% real en el primer trimestre del año (EFE)

En cambio, los artículos vinculados al consumo no esencial continuaron mostrando retrocesos. “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” cayó 11,3% nominal interanual, mientras que “Electrónicos y artículos para el hogar” bajó 5,1 por ciento.

El segmento de almacén explicó el 44% de las ventas de los mayoristas, seguido por artículos de limpieza y perfumería, con 25,8 por ciento.

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En cuanto a los medios de pago, los mayoristas mostraron una composición distinta a la de supermercados. Las tarjetas de crédito representaron el 26,8% de las operaciones y el efectivo explicó otro 25,6 por ciento. Los “otros medios de pago”, como billeteras virtuales y QR, concentraron el 31,9% de las ventas y tuvieron el mayor crecimiento nominal, con una suba de 32,7 por ciento.

Las compras abonadas con tarjeta de débito, en cambio, registraron una caída nominal de 7,2%, lo que implicó un retroceso aún más pronunciado en términos reales.