Hombre amenaza a empleada del IMSS en SLP con “matarla y meterla en una bolsa” por darle mal servicio

Un hombre señala a una trabajadora en la recepción del IMSS en San Luis Potosí, mientras la institución activa protocolos de seguridad tras amenazas contra ella. (Captyura de pantalla: X)

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informó que activó sus protocolos de atención y seguridad tras un incidente en la Unidad Médico Familiar No. 7, donde un usuario amenazó de muerte a una trabajadora del instituto.

El altercado fue grabado por empleados y difundido en redes sociales. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el hombre, de entre 40 y 50 años de edad, comenzó a agredir verbal y físicamente a una asistente médica que había atendido y registrado el ingreso de su esposa.

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Video expone amenazas contra empleada del IMSS

“La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, pende..”, grita el sujeto, al tiempo que de un manotazo arroja el teclado violentamente contra la empleada.

Un hombre es grabado agrediendo a una empleada del IMSS en una oficina en San Luis Potosí, generando indignación por la violencia laboral. (Captura de pantalla: X)

Los clips se viralizaron y generaron rechazo generalizado. Mediante un comunicado, el IMSS condenó el incidente e informó que brindó acompañamiento a la empleada agredida.

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“El Instituto condena cualquier acto de violencia o agresión que atente contra la integridad, dignidad y seguridad de las y los trabajadores, así como de la población usuaria. Se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de atención y seguridad para salvaguardar a la trabajadora involucrada”, destacó el instituto.

Hasta el momento, autoridades locales no confirman si la empleada del instituto presentó una denuncia contra su agresor.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí emite un comunicado condenando un acto de violencia en la UMF No. 7 y detallando las medidas de apoyo a la trabajadora afectada, reafirmando su compromiso con la seguridad y el respeto. (IMSS)

¿Cuáles son los cargos por amenazas en SLP?

En San Luis Potosí, el delito de amenazas (incluyendo las de muerte) se castiga con una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una sanción pecuniaria.

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Esta penalidad está establecida en el Artículo 147 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, el cual define este ilícito como la acción de intimidar a alguien con causarle un mal futuro en su persona, bienes u honor, o de tratar de impedir que ejecute lo que tiene derecho a hacer.

Consideraciones importantes:

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Naturaleza del delito: El delito de amenazas se persigue por querella, lo que significa que la víctima debe presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para que proceda la investigación.

Agravantes: Las sanciones pueden aumentar dependiendo del contexto, la relación con el agresor o si las amenazas están vinculadas a otros delitos (como violencia de género, extorsión o cobranza ilegítima), donde además aplican medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad de la víctima.