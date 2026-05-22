Sonora: riña en el Cereso de Ciudad Obregón deja un muerto y cinco lesionados

Hay presencia de autoridades de seguridad y salud en el centro penitenciario. Crédito: Medios OBSON

Una riña en el pabellón 3 del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, dejó una persona fallecida y cinco lesionadas este viernes al mediodía, de acuerdo con reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora.

El incidente derivó en una fuerte movilización en la zona. Según los primeros reportes, durante la riña se registraron impactos con armas de fuego.

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El centro penitenciario donde ocurrió el altercado es un penal estatal bajo la administración del Gobierno de Sonora. Se localiza sobre la carretera federal MEX-15, en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme.

El reclusorio alberga población mixta, hombres y mujeres privados de libertad. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el altercado se registró en la zona varonil del penal.

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Tras los hechos, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegaron cuerpos de emergencia para contener el altercado y atender a los lesionados.

Hasta el momento no se conocen las identidades de las víctimas. Medios de comunicación han compartido imágenes del sitio, en el cual se observa la presencia de familiares y allegados a los internos, quienes esperan con incertidumbre las actualizaciones de las autoridades.

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Los tres órdenes de gobierno intervinieron para restablecer el orden

Corporaciones estatales, federales y municipales ingresaron al centro penitenciario una vez activados los protocolos de seguridad. La situación fue atendida de manera inmediata por autoridades de los tres órdenes de gobierno, según informó la SSPC Sonora.

Comunicado oficial sobre la situación en el Cereso. Crédito: SSPC Sonora

Personal de Cruz Roja brindó atención prehospitalaria a los heridos y realizó los traslados correspondientes para su valoración médica. Las autoridades mantuvieron presencia preventiva en el lugar mientras continuaron las investigaciones.

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Imágenes compartidas por medios locales presentes en el sitio revelaron la presencia de decenas de unidades oficiales de distintas corporaciones.

El Gabinete de Seguridad Nacional señaló que el orden al interior del Cereso fue restablecido y que tanto el Gobierno de Sonora como el propio Gabinete continuarían informando sobre el desarrollo del caso. La SSPC Sonora confirmó que la situación quedó controlada y que las investigaciones correspondientes seguían su curso.

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Familiares de internos esperan afuera del penal sin recibir información

Afuera del Cereso, familiares de internos aguardan noticias sin que las autoridades les proporcionaran información.

“Me siento desesperada porque no dan información, nada. Tengo mi hijo, tengo mi nieto, tengo sobrinos ahí”, declaró una mujer en entrevista con Meganoticias Sur de Sonora, medio local que compartió el material en su cuenta oficial de Facebook.

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La mujer hizo un llamado directo al gobierno. “Que por favor nos den justicia, a la gente, por favor”, expresó entre lágrimas. También señaló que el Cereso de Ciudad Obregón acumula una historia de incidentes: “Ya han pasado muchas cosas ahí. Muchas irregularidades”.

Una tercera voz presente en el lugar confirmó a la reportera que al interior del penal se escuchó al menos un disparo durante la riña.

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Hasta el momento no se han publicado las listas oficiales que confirmen las identidades.