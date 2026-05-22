EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

Ilustración plana que muestra una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico, bajo la lupa del Departamento de Justicia de EE.UU. y la DEA, conectando bolsas de dinero, maletines, drogas, armas y símbolos de cárteles en un esquema complejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los Cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la acusación, al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie, y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales.

PUBLICIDAD

La conspiración, se señala, se extendió durante años con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos, como cocaína y fentanilo.

Ambos ciudadanos chinos fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandría, Virginia y permanecen prófugos.

PUBLICIDAD

De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Un juez de un tribuinal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Documento Oficial Red Internacional Desarticulada Toca o pasa el cursor sobre cada tarjeta para conocer los detalles de la acusación. La Autoridad Girar ↻ Emisor de la Acusación Emitida por el Departamento de Justicia de EE. UU., radicada formalmente en el Distrito Este de Virginia. Los Implicados Girar ↻ Ciudadanos Chinos Identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, señalados como operadores principales de la red financiera. El Cargo Principal Girar ↻ Operación Ilegal Acusados por conspiración para cometer lavado de dinero, ocultando las ganancias ilícitas del crimen organizado. Vínculos Criminales Girar ↻ Organizaciones Transnacionales La red operaba en conexión directa con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia y la Agente Especial a Cargo Cindy Marx de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

PUBLICIDAD

La División de Operaciones Especiales de la DEA, Unidad de Investigaciones Bilaterales, investigó el caso con la aistencia de la Oficina de Inteligencia Especial de la DEA, la Unidad de Explotación de Documentos y Medios, y las oficinas de la DEA en Memphis (Oficina Residente [OR]), Lexington (OR), Chicago (División de Campo [DC]), Nueva York (DC), Washington (DC), Charleston (OR), Atlanta (DC), Charlotte (Oficina de Distrito), Bogotá (OC) y Dubai (OC).

La fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, están a cargo del caso. La fiscal Caylee E. Campbell, también de la Sección MNF, brindó una asistencia sustancial durante toda la investigación.

PUBLICIDAD