Aumentan hasta 20% las solicitudes de blindaje vehicular en México en medio de un incremento de la percepción de inseguridad

Foto: Especial

En los últimos 12 meses, la demanda de protección a vehículos en México registró un crecimiento estimado de hasta 20% anual en medio de un incremento de la percepción de inseguridad de los habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.

El Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) informó que la industria del blindaje automotriz presenta un impulso ante la creciente necesidad de protección de los mexicanos. Esto llevó al país a posicionarse como el segundo mercado más importante en solicitudes de blindaje automotriz, tan solo después de Brasil.

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De acuerdo con los datos, la necesidad de protección se ha enfocado en el sector ejecutivo y empresarial, que han llevado a que cada año se blinden aproximadamente 4 mil vehículos y un aumento en las solicitudes de entre 15% y hasta 20% anual.

En 2025 incrementó la percepción de inseguridad

Agentes de policía resguardan una calle mojada en la Ciudad de México, donde se observan casquillos percutidos en el asfalto y una cinta de "No pasar" delimita la escena del incidente, con una patrulla estacionada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe del Índice de Paz en México 2026 refiere que cerca de tres cuartas partes de los mexicanos han reportado sentirse inseguros en su estado desde 2015, la cual presentó su máximo histórico en 2018 (con 79.4%).

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Tras disminuir de manera gradual en los siguientes años, en 2025 esta cifra volvió a presentar un aumento luego de que 75.6% de los mexicanos dijeron sentirse inseguros en los estados donde viven.

Las entidades que presentaron mayor percepción de inseguridad son Morelos (con 90.1%), Tabasco (89.8%), así como Guanajuato, Estado de México y Zacatecas con 87% cada uno.

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Por su parte, los estados con mayores índices de violencia fueron Colima (por cuarto año consecutivo), Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Baja California (este ultimo pese a que la percepción de inseguridad fue de poco más del 30%).

Foto: Policía Municipal Manzanillo

Los hallazgos refieren que en algunas entidades con percepción alta de inseguridad no se tienen índices altos de violencia, lo que también podría deberse a que los hechos del pasado causaron gran impacto y pese al tiempo se mantiene esta sensación.

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Lo anterior debido a que la percepción de inseguridad contrasta con la cifra de paz en México, pues en 2025 se estimó una mejora de 5.1% tras cuatro años de deterioros, impulsada por una reducción del 22.7% en los homicidios, (equivalente a 7 mil muertos menos que el año pasado); sin embargo, el informe destaca que “a pesar de esta mejora, la violencia sigue siendo elevada en relación con los niveles históricos”.

Crimen organizado es el principal impulsor de la violencia extrema: CJNG y Cártel de Sinaloa encabezan los dos hechos que definirán la seguridad

Los hallazgos del Índice de Paz en México refieren que la consolidación del poder del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha provocado en el pasado que los niveles de violencia disminuyan al bajar los conflictos entre grupos criminales, tal y como sucedió desde inicios de 2020.

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Sin embargo, dos acontecimientos dentro de dichos cárteles podrían definir la seguridad en México en los próximos meses: la detención en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y el abatimiento en febrero de 2026 de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del CJNG.

CJNG vs Cártel de Sinaloa Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El informe también detalla que el incremento de homicidios causada por la caída de “El Mayo” no solo se registró en Sinaloa, sino que el máximo se concentró en Sonora.

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Derivado de la detención del exlíder, comenzó una alianza entre la facción de Los Chapitos y el CJNG que también estaría impactando en los homicidios relacionados con el conflicto previo (desde 2010) que esta organización criminal mantenía con el Cártel de Sinaloa para detener su expansión. Dicha cifra ha disminuido luego de presentar un máximo histórico en 2021 de 15 mil muertes a 11 mil en 2024, el último año documentado.