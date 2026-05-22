México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 22 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,11 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,09% respecto al precio de cierre anterior de 20,13 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,2%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,87%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una presión sobre la moneda mexicana. La volatilidad actual del 3,78% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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