EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

Entre junio y agosto de 2026 diversos personajes ligados al Cártel de Sinaloa enfrentan a la justicia estadounidense. (Infobae)

El gobierno de Estados Unidos libra desde 2023 su ofensiva judicial más ambiciosa contra el Cártel de Sinaloa, la organización responsable del mayor flujo de fentanilo hacia su territorio.

Desde la designación del cártel como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, los tribunales federales acumulan procesos contra líderes, operadores, pilotos y exfuncionarios mexicanos que, según las acusaciones, sostuvieron durante años la red criminal más letal del continente.

PUBLICIDAD

La ofensiva tiene antecedentes precisos. En abril de 2023, el Departamento de Justicia desveló acusaciones en tres distritos federales simultáneos —el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Norte de Illinois y el Distrito de Columbia— contra los líderes y operadores de Los Chapitos. Desde ese momento, los expedientes no han dejado de crecer.

La ilustración conceptual representa un expediente judicial de EE.UU. contra Los Chapitos, implicando al gobernador Rubén Rocha Moya y una red de funcionarios, en un caso de crimen organizado con alcance internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los próximos tres meses, al menos cuatro audiencias de sentencia definirán el destino de quienes ya están bajo custodia estadounidense, mientras dos de los principales líderes prófugos aguardan en la sombra el resultado de esos procesos antes de tomar una decisión sobre su propio futuro, según se ha reportado.

PUBLICIDAD

Ovidio y El Güero: los hermanos Guzmán esperan sentencia

Los primeros dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en enfrentar la justicia estadounidense son también los que más cerca están de recibir su condena definitiva.

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue detenido en Culiacán en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año. El 11 de julio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos de crimen organizado y tráfico de drogas ante la Corte del Distrito Norte de Illinois. Su acuerdo con la fiscalía incluyó el compromiso de pagar 80,000,000 de dólares y cooperar plenamente con las autoridades.

PUBLICIDAD

(Infobae México/Jovani Pérez)

La audiencia de sentencia, si no es aplazada nuevamente, está programada para el 27 de julio de 2026 ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en Chicago.

Su hermano Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero”, se entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 llevándose consigo a Ismael “El Mayo” Zambada García, a quien presuntamente secuestró en Culiacán y trasladó contra su voluntad a un aeropuerto en Nuevo México.

PUBLICIDAD

El 1 de diciembre de 2025 se declaró culpable de conspiración para tráfico de drogas y de operar una empresa criminal continua. Su acuerdo contempla una sentencia mínima de 10 años.

La audiencia de sentencia, que originalmente estaba fijada para el 1 de junio de 2026, fue reprogramada este 18 de mayo de 2026 para el 31 de agosto de 2026, según un documento enviado a la jueza Coleman.

PUBLICIDAD

Mayo Zambada también aguarda sentencia

(Jesús Avilés/Infobae)

Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, aguarda sentencia en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn, el mismo penal donde está recluido el exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Se declaró culpable en agosto de 2025 ante la Corte del Distrito Este de Nueva York de dos cargos de narcotráfico y de dirigir una empresa criminal bajo la Ley RICO. En su comparecencia ante el juez Brian Cogan aceptó haber financiado la impunidad del cártel durante décadas: “Pagando sobornos a comandantes policiales y militares y a políticos para que nos dejaran operar libremente”, declaró.

PUBLICIDAD

Su sentencia, diferida en varias ocasiones, quedó fijada para el 20 de julio de 2026. Zambada se comprometió a pagar 15,000,000,000 de dólares y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde su exsocio El Chapo cumple condena en aislamiento extremo desde 2019.

La audiencia de Mérida Sánchez

Gerardo Mérida Sánchez, con gafas y bigote, aparece en primer plano ante una bandera de Estados Unidos ondeando, con dos figuras masculinas difusas identificadas como miembros de Los Chapitos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En unas semanas también arrancará el proceso formal de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Mérida Sánchez se entregó el 12 de mayo de 2026 en la garita de Nogales, Arizona, y compareció por primera vez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo, donde se declaró no culpable.

Su próxima audiencia está programada para el 1 de junio de 2026. La acusación señala que habría recibido más de 100,000 dólares mensuales del cártel a cambio de alertar sobre al menos 10 redadas a laboratorios de droga en 2023, lo que permitió a Los Chapitos evacuar personal y mercancía antes de cada operativo.

PUBLICIDAD

El Jando, se desconoce fecha

Mauro 'N', operador clave de Los Chapitos. (SSPC)

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, firmó el 9 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington.

Admitió haber conspirado para traficar más de 450 kilogramos de cocaína y supervisado la flota aérea de Los Chapitos, que operaba desde pistas privadas en Sinaloa y otros estados.

Los agravantes en su caso —uso de aeronaves privadas, posesión de armas y liderazgo sobre cinco o más personas— elevan el rango de sentencia recomendado a entre 30 años y cadena perpetua. El gobierno acordó una reducción de cuatro niveles por su declaración oportuna de culpabilidad.

La fecha de su audiencia de sentencia aún no ha sido informada públicamente.

Enrique Díaz Vega, en el limbo

Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, fue señalado por EEUU por cargos de narcotráfico y vínculos con Los Chapitos. (YouTube Congreso de Sinaloa)

El caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, presenta una situación distinta. Periodistas y medios de comunicación aseguran que Díaz Vega se trasladó desde Irlanda hasta Nueva York y se entregó voluntariamente el viernes 16 de mayo de 2026, luego de que sus representantes legales contactaron a las autoridades estadounidenses para anunciar su intención de entregarse.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota su nombre aún no aparece en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP por sus siglas en inglés).

La corte tampoco ha recibido notificación del cumplimiento de su orden de arresto, que es el paso inicial para programar la audiencia de presentación de cargos.

Iván y Alfredo: los prófugos que observan

Ilustración conceptual que representa a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar como piezas de un rompecabezas judicial, enmarcando el sello del Departamento de Justicia de EE. UU. y documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los procesos judiciales avanzan en los tribunales de Chicago, Nueva York y Washington, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanecen prófugos. Según fuentes citadas por Los Angeles Times, ambos han sostenido conversaciones con autoridades estadounidenses durante al menos un año sobre una posible entrega negociada, pero su decisión final depende de lo que consigan sus medios hermanos Ovidio y Joaquín en sus audiencias de sentencia.

El especialista en seguridad José Luis Montenegro señaló en el noticiario de Azucena Uresti que los aplazamientos consecutivos en las audiencias de sentencia de Ovidio y El Güero no son fortuitos: “Están esperando que se haga un acuerdo de culpabilidad laxo, que puedan llegar a un acuerdo de cinco, máximo diez años”, dijo en referencia a las condiciones que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían negociando antes de decidir entregarse.