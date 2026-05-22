Receta de bife de cerdo con crema de cebolla, rápida y fácil

El bife de cerdo con crema de cebolla es una receta fácil y rápida, perfecta para cenas familiares o almuerzos informales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días en los que el cuerpo pide algo más reconfortante que el clásico bife a la plancha. La dupla cerdo-crema de cebolla es un refugio sabroso, rápido y perfecto para una comida de entresemana. El aroma que se desprende al dorar la cebolla en manteca ya anticipa que la mesa va a ser protagonista.

El bife de cerdo con crema de cebolla combina carne dorada en sartén con una salsa cremosa hecha con cebolla rehogada y crema de leche. Es una receta de ejecución simple, con pocos ingredientes, que se resuelve en poco tiempo y funciona tanto para una cena familiar como para un almuerzo informal, sin perder sabor ni presencia.

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Este plato se disfruta en reuniones pequeñas porque equilibra lo cotidiano con un toque distinto: la cebolla, cocida a fuego medio, aporta dulzor y textura; la crema une todo y suaviza el conjunto. Un punto clave es respetar el dorado inicial del cerdo para sellar la superficie y mantener los jugos, y recién después sumar la salsa para que termine de tomar sabor.

En Argentina, suele acompañarse con papas al vapor, arroz blanco o puré, y también admite variantes según lo que haya en casa. Se puede sumar pimienta negra, una pizca de mostaza o una cucharada de caldo para aligerar la crema si se busca una salsa menos espesa.

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El resultado es un plato rendidor y amable, ideal para resolver la semana con una receta que no exige técnicas complejas ni equipamiento especial: una sartén amplia, un buen dorado de la cebolla y una cocción controlada del cerdo alcanzan para lograr una salsa envolvente y un bife tierno.

Receta de bife de cerdo con crema de cebolla

El bife de cerdo con crema de cebolla consiste en bifes de cerdo dorados en sartén, cubiertos con una salsa cremosa hecha a base de cebolla rehogada y crema de leche. Es una preparación fácil, rápida y adaptable para el día a día, sin perder sabor ni presencia.

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La salsa cremosa combina cebolla rehogada y crema de leche, logrando un equilibrio de sabor y textura que realza el bife de cerdo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

4 bifes de cerdo (de carré o lomo, de 1,5 cm de espesor)

2 cebollas grandes

200 cc de crema de leche

1 cucharada de manteca

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

1 cucharada de perejil fresco picado (para decorar)

Cómo hacer bife de cerdo con crema de cebolla, paso a paso

Pelar y cortar las cebollas en pluma o en juliana fina. Calentar una sartén amplia con manteca y aceite a fuego medio. Rehogar la cebolla hasta que esté transparente y apenas dorada. Remover para que no se queme. Retirar la cebolla y reservar. En la misma sartén, subir el fuego y dorar los bifes de cerdo 2 minutos por lado. Salar recién al darlos vuelta para que no pierdan jugo. Bajar el fuego, reincorporar la cebolla, agregar la crema de leche y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar todo junto durante 5-7 minutos, hasta que la salsa espese y los bifes estén cocidos pero jugosos (el cerdo no debe secarse). Servir caliente, espolvorear con perejil fresco picado para dar color y frescura.

Consejo técnico: No sobrecocinar los bifes, y vigilar que la salsa no hierva fuerte para que la crema no se corte.

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Esta receta admite variantes como la incorporación de mostaza o caldo para aligerar la salsa y modificar su sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 28 gr

Carbohidratos: 10 gr

Proteínas: 32 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezer porque la salsa puede separarse al descongelar.