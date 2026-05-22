México

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia

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El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia. Crédito: FGJEM
El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia. Crédito: FGJEM

La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) detuvo este viernes a David “N”, conocido como “El Deivid” o “El Chino”, a quien las autoridades identifican como el principal generador de violencia del grupo criminal “La Chokiza”.

El operativo se realizó dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de elementos de la propia Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía de la Ciudad de México.

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Las investigaciones vinculan a David “N” con extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros delitos. Su historial lo convirtió en objetivo prioritario para las autoridades estatales.

Información en desarrollo

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