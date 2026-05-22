México

Rocha Moya, Inzunza y seis más: acusados por EEUU y ahora con ficha roja de INTERPOL

La presidenta aclaró que el gobierno mexicano no tiene obligación legal de vigilarlos y que solo podrían ser detenidos si abandonan el país

Guardar
Google icon
Imagen DRAVMIAH65E6PLO5DGPFLCA7TE

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 21 de mayo que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico tienen fichas rojas activas por parte de la Interpol.

La mandataria lo anunció durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre si alguno de los acusados había abandonado el país, en la cual señaló que, al contar con fichas rojas, las autoridades de otros países podrían detenerlos si abandonan México.

PUBLICIDAD

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, explicó.

Asimismo, Sheinbaum aclaró que ninguna norma legal obliga al Ejecutivo federal a mantener una vigilancia especial sobre los ocho señalados que permanecen libres en México. Sin embargo, destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación paralela.

PUBLICIDAD

“No hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre las otras personas”, sostuvo.

Caricatura de Rubén Rocha Moya, con cubrebocas negro y lentes, sosteniendo boletas electorales junto a una urna transparente. Periodistas lo rodean con cámaras.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emite su sufragio en una casilla electoral, captado por numerosos periodistas, reflejando la tensión de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rocha Moya, en Sinaloa con resguardo de la Guardia Nacional

Durante sus declaraciones, la presidenta confirmó que Rocha Moya permanece en su domicilio en Sinaloa, pese a que llevaba más de dos semanas sin aparecer en público. Precisó que el exgobernador cuenta con protección de la Guardia Nacional, asignada tras una evaluación de riesgo y a petición propia: “Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicite”, afirmó.

Sobre el paradero del senador Inzunza, Sheinbaum reconoció que no contaba con información precisa. Tampoco supo confirmar si el legislador solicitó algún tipo de protección al Gobierno federal: “No tengo conocimiento del senador, supongo que no porque no se ha mencionado”, respondió.

¿De qué acusan a Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos?

De los 10 acusados originales, dos se entregaron de forma voluntaria a las autoridades estadounidenses antes de que Sheinbaum hiciera el anuncio. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, ya se encuentran bajo custodia de la justicia de ese país.

Por eso, al momento de la conferencia, la ficha roja activa de Interpol afectaba a ocho personas. Entre ellas figuran también Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; y tres personas identificadas con alias: “Cholo”, “Tornado” y “Juanito”.

¿De qué se le acusa a Rocha Moya y a sus colaboradores?

A finales de abril, Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios públicos de Sinaloa, acusándolos de proteger de manera sistemática al Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyeron delitos como asociación delictuosa para el tráfico de drogas, corrupción institucional y posesión ilegal de armas de fuego.

Caricatura de Rubén Rocha Moya señalando, con el mapa de Sinaloa encadenado y con candado, documentos detrás y sellos de 'reservado', y un avión privado al fondo.
El gobernador Rubén Rocha Moya aparece en una caricatura editorial donde el mapa de Sinaloa, encadenado y con candado, simboliza la opacidad institucional y la reforma a la ley de transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El señalamiento principal recayó sobre el supuesto apoyo directo a las operaciones del grupo criminal y la facilitación del trasiego de estupefacientes hacia territorio estadounidense. Entre los nueve funcionarios se encuentran:

  • Enrique Inzunza Cázares, actualmente senador y antes secretario general de Sinaloa.
  • Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas.
  • Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa.
  • Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”.
  • Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
  • José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán.
  • Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

La investigación estadounidense sostuvo que los implicados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de permitir el paso seguro de cargamentos de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína. Dichos pagos, según el expediente, se habrían utilizado también para asegurar que la estructura del cártel operara sin interferencia de las autoridades estatales y locales, protegiendo sus rutas y evitando detenciones.

Entre las maniobras atribuidas a Rocha Moya y los demás funcionarios, las autoridades de Estados Unidos detallaron la entrega de información confidencial sobre operativos policiales, la liberación de miembros detenidos del cártel y la designación de funcionarios afines a la organización criminal dentro de la administración pública. Además, se les acusó de permitir el uso de armas de guerra y de brindar respaldo institucional para evitar que se actuara judicialmente contra integrantes del grupo.

Ilustración semi-realista de Rubén Rocha Moya con ojos censurados y cuatro hombres (Los Chapitos) al frente, con la bandera difusa de Estados Unidos de fondo.
Ilustración editorial que representa a Rubén Rocha Moya con censura visual y a Los Chapitos, sobre un fondo de la bandera de Estados Unidos, simbolizando las acusaciones de narcopolítica y la intervención estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fiscales estadounidenses señalaron que algunos de los acusados también habrían participado en la eliminación de rivales políticos, en la coordinación de secuestros, homicidios y en el tráfico de armas. A cambio de estos favores, el cártel habría garantizado apoyo político, financiamiento ilícito y protección a los funcionarios señalados y a sus familiares.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumRocha Moyaficha rojaInterpol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Olivas, empresario y político de Naucalpan, es detenido por intento de feminicidio

El empresario ya había enfrentado anteriormente acusaciones por abuso sexual, según reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez

Juan Olivas, empresario y político de Naucalpan, es detenido por intento de feminicidio

Violencia como espectáculo: así usan los gobiernos las imágenes como herramientas de miedo y control

Esta narrativa, que resurgió con fuerza tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ahora se emplea para criminalizar a migrantes, disidentes o colectivos incómodos

Violencia como espectáculo: así usan los gobiernos las imágenes como herramientas de miedo y control

Golpean a menor con autismo en Coyoacán: le exigían 30 mil pesos para no agredirlo

La familia denunció meses de hostigamiento escolar y extorsión, además de la falta de respuesta efectiva de las autoridades

Golpean a menor con autismo en Coyoacán: le exigían 30 mil pesos para no agredirlo

CJNG embosca a policías en Zamora, Michoacán: hay siete heridos

Los hechos registrados en La Estancia de Amezcua donde fueron emboscados elementos de la guardia civil, cuatro se reportan graves

CJNG embosca a policías en Zamora, Michoacán: hay siete heridos

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

El esposo de Maribel Guardia aclaró detalles sobre el proceso que se está llevando a cabo en Texas

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG embosca a policías en Zamora, Michoacán: hay siete heridos

CJNG embosca a policías en Zamora, Michoacán: hay siete heridos

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

Operativo en Chiapas le arrebata 15 millones de pesos a Los Mayos: les quitan bidones de gasolina para traficar droga por el mar

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

ENTRETENIMIENTO

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

José Manuel Figueroa y familia llegan a Texas para reclamar herencia de Joan Sebastian: “Creo que merezco”

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

DEPORTES

Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

Ludwig Kaiser, luchador de WWE habría defendido a su novia mexicana Andrea Bazarte durante altercado en Orlando

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua