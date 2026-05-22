Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Restos humanos fueron encontrados en una hielera cubierta por cartones en Culiacán, Sinaloa la noche de ese jueves Foto: Facebook Colonia Industrial El Palmito

Una hielera con restos humanos es localizada la noche de este jueves 21 de mayo en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

El hallazgo se reportó minutos antes de las 11:00 en el estacionamiento de una sucursal de Farmacia sobre la avenida Tarahumaras.

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Junto a los restos también se localizó una cartulina con un mensaje, aunque las autoridades no revelaron su contenido. El sitio está entre las calles Constituyente Pastor Rouaix y Constituyente Francisco J. Múgica, cerca de los terrenos donde se instala una verbena popular.

Según los primeros informes, personas desconocidas llegaron en un vehículo no identificado y dejaron la hielera y un cartón que contenían los restos. Tras el reporte al servicio de emergencias, acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y acordonaron la zona para preservar los indicios.

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Agentes de la Guardia Nacional resguardaron el lugar donde se encontró una cartulina con un mensaje sin dar a conocer el contenido Foto: Facebook Colonia Industrial El Palmito

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó diligencias y ordena el traslado al Servicio Médico Forense. Con este hecho, suman al menos cinco personas privadas de la vida durante ese jueves en la capital sinaloense.

Hombre asesinado, atado de pies y manos también fue hallado

Un hombre fue localizado asesinado y con visibles huellas de violencia la noche de este jueves 21 de mayo en calles de la colonia Lomas del Boulevard, al poniente de Culiacán.

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El hallazgo ocurrió sobre la calle Lago Ontario, entre Laguna de Chapala y Maracaibo, luego de que vecinos se percataran de la presencia de un cuerpo tirado sobre la banqueta y reportaran el hecho al número de emergencias del 911.

La víctima estaba atada de los pies y junto a su cuerpo fue localizada una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

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El hombre fue descrito como de complexión regular, tez morena, con barba y únicamente vestía un short negro. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizará las diligencias correspondientes y ordenarán el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las pruebas de ley e identificación oficial.

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Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

Dos presuntos integrantes del Cártel Independiente de Sonora, vinculados al tráfico de migrantes y al trasiego de drogas, fueron detenidos por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en el municipio de Heroica Nogales, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR). emitiera varias ordenes de aprehensión en su contra.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N” y Claudia “N”, su presunta pareja sentimental, a quienes se les atribuye una participación activa en la estructura operativa del grupo criminal.

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De acuerdo con las investigaciones, Rochín Aguilar fue identificado como probable integrante de la agrupación conocida como “Los Salazar” o Cártel Independiente de Sonora, también identificada como “Los Paredes”. Esta organización criminal transnacional, presuntamente vinculada como brazo armado del Cártel de Sinaloa, centra sus operaciones en el tráfico de personas y el trasiego de drogas.

Dentro de su estructura, Rochín Aguilar habría ejercido funciones de administración, supervisión y dirección de las actividades ilícitas. Ruiz Carreón, en tanto, habría operado como su mano derecha, con responsabilidades de administración y logística en el tráfico de personas.

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El operativo y la captura

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ubicaron dos domicilios en Nogales, en las colonias Las Praderas y Del Rosario, donde presuntamente se realizaban reuniones y se planeaban actividades ilícitas.

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A raíz de los hechos, personal de la AIC, la SSPC y la Sedena se desplegó en torno a ambos domicilios para concretar la detención. Fue en ese operativo donde Jesús “N” y Claudia “N” quedaron bajo custodia federal.