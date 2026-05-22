Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

El líder de "Los Linos", "Don Rodo", fue capturado junto a siete presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las autoridades en un operativo donde dos agentes resultaron heridos y un agresor muerto Foto: FGR

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de Los Linos detenidos tras un enfrentamiento armado con agentes federales en Yautepec, Morelos, una resolución que mantiene a los imputados en prisión preventiva oficiosa y abre un plazo de dos meses para profundizar la investigación sobre una célula señalada por autoridades federales por extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de droga hacia Estados Unidos.

En el operativo, ocurrido el 6 de mayo, fue detenido Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, líder de Los “Linos”, además fueron aseguradas cinco armas largas, cuatro cortas, 394 cartuchos de distintos calibres, cargadores, 543.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una camioneta tipo pick up, teléfonos celulares y 10 chips de prepago, de acuerdo con la información del caso. El saldo del choque armado fue de dos agentes federales heridos y un civil muerto.

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El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con residencia en Xochitepec. Con esa actuación obtuvo la vinculación a proceso, la medida cautelar de internamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social Atlacholoaya y el plazo para la investigación complementaria.

Los procesados son Rodolfo “N”, José “N”, Guillermo “N”, Leonel “N”, Carlos “N” y Erick “N”, imputados por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio. En el caso de Rubén “N” y Ángel “N”, la imputación es por portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en la misma modalidad.

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Foto: SSPC

La captura ocurrió después de una denuncia anónima y una persecución en Yautepec

La detención ocurrió a partir de una denuncia anónima y de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con participación de la SSPC, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con el gobierno de Morelos. Los elementos realizaban recorridos de prevención del delito en el municipio de Yautepec cuando ubicaron un campamento improvisado con civiles armados.

Según la versión oficial, los hombres armados atacaron a los uniformados al verse descubiertos e intentaron huir. Los agentes respondieron al ataque al considerar que su vida estaba en riesgo.

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Foto: X/@OHarfuch

Después de la agresión vino una persecución que llevó a los elementos hasta un inmueble donde fueron detenidas las ocho personas ahora procesadas. Entre ellas está Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado por autoridades federales como líder de Los Linos, y Carlos “N”, señalado como uno de sus principales operadores.

La investigación sobre este grupo ya tenía avance desde acciones previas en Morelos, entre ellas el hallazgo y desmantelamiento de dos narcolaboratorios y el cateo del Rancho Las Iguanas, en Yautepec, en operativos con fuerzas estatales, federales y castrenses. Ese inmueble fue cateado por segunda ocasión en la madrugada del pasado 6 de mayo.

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En ese despliegue fueron detenidas ocho personas y uno de los pistoleros fue abatido, de acuerdo con la información oficial del caso. La línea de investigación identifica a la célula como una de las generadoras de violencia en la entidad.

Autoridades ubican a Los Linos en cuatro municipios de Morelos

De acuerdo con los datos atribuidos al expediente del grupo, Los Linos tienen presencia en Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca. Otra parte de la investigación también los ubica en Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán, lo que confirma una operación extendida en la zona centro del estado.

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Fueron aseguradas diversas armas de fuego de uso exclusivo del ejército Foto: FGR

El gobierno federal atribuye a esta célula actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos en Morelos. También le atribuye trasiego de drogas hacia Estados Unidos, en particular a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

Las indagatorias estatales habían seguido a este grupo desde Mezcala, Guerrero, su paso por Temixco y su llegada posterior a Yautepec, Morelos. La llegada de la organización a la entidad se ubica entre 2011 y 2012, en el reacomodo de células delictivas que siguió al abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009.

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El nombre de Los Linos proviene de su padre, identificado como “Lino Sotelo”. La estructura familiar incluye a tres hermanos de apellidos Sotelo Adame y el mayor es Rodolfo, “Don Ramón”, detenido en el operativo mixto.

Rodolfo, alias "Don Ramón", se considera el líder de Los Linos, quienes operaban en varios municipios de Morelos Foto: FGR

La investigación también ubica a la organización en el ejido de La Nopalera, al sur de Yautepec. Ejidatarios afirman que desde 2017 el grupo mantiene una relación estrecha con el comisario ejidal Ángel Arellano Castro y sostienen que ese vínculo le habría permitido mantenerse en el cargo durante tres periodos consecutivos, aunque la Ley Agraria impide la reelección.

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En la ruta territorial descrita por autoridades y pobladores aparece además el peso político de Yautepec en los últimos 15 años, periodo en el que el municipio ha sido gobernado por la familia del diputado federal de Morena Agustín Alonso Gutiérrez. Ese dato forma parte del entorno local en el que creció la presencia de la célula.

La FGR precisó que todas las personas mencionadas en el caso se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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La FGR obtuvo vinculación a proceso contra ocho presuntos integrantes de Los Linos y un juez les impuso prisión preventiva oficiosa en Atlacholoaya.

El operativo en Yautepec dejó dos agentes federales heridos, un civil muerto y el aseguramiento de armas, cartuchos, metanfetamina, un vehículo, celulares y chips.

Autoridades federales atribuyen a la célula extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de droga hacia ciudades de Estados Unidos.