México

Revelan mapa y secciones para Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La banda k-pop vuelve a nuestro país tan sólo un año después de conquistar a la capital

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Stray Kids llega a México por primera vez. (JYP Entertainment)
Stray Kids llega a México por primera vez. (JYP Entertainment)

Stray Kids anunció su regreso a México con STRAYCITY, un evento con formato de festival que se realiza el 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, según publicó la promotora Ocesa K-pop en sus redes sociales.

La empresa informa que los boletos para la experiencia se venden desde el 29 de mayo a las 14:00 horas en el sitio oficial de Ticketmaster México. Además, los datos sobre los precios se publican a partir del 27 de mayo en las redes sociales de la promotora.

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En su anuncio, Ocesa K-pop detalla que el cartel incluye a NEXZ, Andrés Obregón y RENEE como invitados. La organizadora también señala que el lineup cambia en cada ciudad “con el objetivo de incluir talento local elegido por la agrupación”.

Mapa para Stray Kids

Así es el mapa para Stray Kids en CDMX (Ticketmaster)
Así es el mapa para Stray Kids en CDMX (Ticketmaster)

Si bien el mapa oficial del evento se revelaría hasta el 27 de mayo, la fue filtrado en redes sociales. Se trata de una plataforma principal y una larga pasarela que va en varias direcciones. Como era de esperarse, la estructura no es pequeña.

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El mapa también nos deja ver cómo serán conformadas las secciones de asientos al interior del Estadio GNP Seguros. Se mantendrán la misma distribución para la zona de gradas y en la plancha: general b y una zona de platinos de distintos precios.

El regreso de Stray kids en pocas palabras

Stray Kids en México
Stray Kids regresa a la Ciudad de México con el STRAYCITY. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Stray Kids anuncia su regreso a México con STRAYCITY, un evento tipo festival.
  • El evento se realiza el 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
  • Ocesa K-pop, la promotora, publica la información en sus redes sociales.
  • Venta de boletos inicia el 29 de mayo a las 14:00 horas en Ticketmaster México.
  • Los precios de los boletos se publican a partir del 27 de mayo en redes sociales de Ocesa K-pop.
  • El cartel incluye como invitados a NEXZ, Andrés Obregón y RENEE.
  • Ocesa K-pop informa que el lineup cambia en cada ciudad para incluir talento local seleccionado por Stray Kids.
  • El mapa oficial del evento se revela hasta el 27 de mayo, aunque ya circula una filtración en redes sociales.
  • El mapa muestra una plataforma principal y una pasarela larga con varias direcciones.
  • Las secciones de asientos en el Estadio GNP Seguros mantienen la distribución habitual: zona de gradas, general b y zona de platinos con distintos precios.

La promotora escribió en su comunicado: “STRAYCITY MEXICO CITY, prepárate para una noche especial con Stray Kids”. También agregó: “México será una de las ciudades que disfrutará de este nuevo espectáculo en el que Stray Kids dará un show nuevo con invitados especiales”.

El anuncio ocurre un año después de que el grupo se presenta en la capital como parte de su gira “dominATE World Tour”, con dos fechas, el 12 y 13 de abril, en el mismo recinto, de acuerdo con la información difundida por Ocesa K-pop.

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