Política

“El peor daño que tiene la economía lo genera Adorni”, dijo el sindicalista petrolero Jorge Avila

Luego de asumir su cuarto mandato al frente del gremio en Chubut, el dirigente y diputado nacional habló de los desafíos de su sector y reveló que creará un partido de extracción gremial para competir en 2027

Guardar
Google icon
Jorge Avila asumió en el sindicato de petroleros de Chubut
Jorge Avila asumió su cuarto mandato en el Sindicato de Petroleros de Chubut, en un acto con presencias políticas, gremiales y empresariales

“Asumo por cuarta vez en esta institución después de 2012, satisfecho porque hemos hecho un trabajo enorme, y ahora vienen cambios y mucha gente nueva que es la que va a quedar en el gremio cuando termine este mandato”. De esta forma, Jorge “Loma” Avila confirmó a Infobae que a partir de 2030 no seguirá al frente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut. Y lo dijo a pocos minutos de haber asumido su cuarto mandato consecutivo como líder de uno de los principales gremios de la actividad petrolera, desde donde también llegó a la política, ya que es diputado nacional por Provincias Unidas tras su alianza con el gobernador Ignacio Torres.

Para confirmar el perfil de amplios apoyos que fue construyendo, al acto de asunción de Avila concurrieron desde el gobernador chubutense hasta el CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, pasando por el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo y dirigentes como Víctor Santa María y Emilio Monzó, entre otros.

PUBLICIDAD

“Los petroleros hoy tenemos un camino y un rumbo que van a continuar los cuatro años que vienen -dijo Avila en el discurso con el que asumió su nuevo mandato-. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevar el pan a la casa, para mantener nuestra fuente de trabajo y a los trabajadores y a nuestra institución en alto”.

Jorge Avila asumió en el sindicato de petroleros de Chubut
El gobernador Ignacio Torres y el empresario Marcos Bulgheroni, entre los presentes en el acto de asunción de Jorge Avila

También habló el flamante tesorero del sindicato, Emiliano Mongilardi, quien también se desempeña como director de YPF: “Es un orgullo asumir esta responsabilidad y acompañar a Ávila en esta nueva etapa de nuestra organización. Vamos a seguir trabajando con compromiso, defendiendo las fuentes laborales y fortaleciendo a la familia petrolera”. Además, ponderó el valor de Chubut en la economía nacional, afirmando que “hace más de 100 años que generamos energía para toda la Argentina”.

PUBLICIDAD

Tras el acto, Avila señaló a Infobae que en los próximos cuatro años de gestión en el sindicato se propone lo siguiente: “Reorganizarnos con lo que quedó en la industria petrolera, ver si podemos encontrar el petróleo no convencional. Y la otra meta es meternos de lleno a trabajar para recuperar trabajadores para el sector minero. Son dos cosas en las que vamos a trabajar fuerte para que podamos lograr tener también contención con nuestra gente, para que no sean los trabajadores que vengan de afuera sino sean trabajadores de la propia petrolera YPF los que puedan explorar la minería”.

— ¿Cómo está viendo la economía a nivel nacional?

— Mal. Creo que el peor daño que tiene la economía lo genera (Manuel) Adorni, un hombre de adentro del propio gabinete. Esta semana (en Diputados) estuvimos dos horas discutiendo para decidir si se hacía la reunión para ver si se va o se queda, está toda la agenda dominada por eso. La verdad que no dan los números para sacarlo, pero tampoco se lo puede sostener ante algo que es muy evidente para toda la gente. No se puede explicar por qué si tenía todo limpio no muestra nada todavía.

Jorge Avila y Emiliano Mongilardi asumieron en el sindicato de petroleros de Chubut
Jorge Avila y Emiliano Mongilardi asumieron en el Sindicato de Petroleros de Chubut

— Como opositor, ¿ya está trabajando en algún armado político para ganar las elecciones en 2027?

— Sí, vamos a trabajar en eso. De hecho, estamos creando un partido sindical propio para poder intervenir en la política y ver para qué lado lo inclinamos cuando vengan las candidaturas de nuevos candidatos. Cuando termine este mes vamos a tener el nombre y saldremos a la calle, a los barrios y en todos los lugares que haga falta para mostrar que somos una nueva fuerza con una idea distinta a lo que piensa todo el mundo hoy de la política.

— ¿Será una opción dentro del peronismo?

— A nosotros nos expulsaron del peronismo, pero las ideas siempre las conservamos. Nosotros siempre fuimos peronistas y nunca fuimos kirchneristas, que es distinto.

Jorge Avila asumió en el sindicato de petroleros de Chubut
Un acto multitudinario para la asunción de Jorge Avila en su nuevo y último mandato sindical

— Desde su nuevo partido, ¿mantendrá su acuerdo político y electoral con el gobernador Torres?

— Por lo menos de mi parte, tengo un compromiso de tratar de cumplirlo, de mantenerlo lo máximo que se pueda. Pero vienen elecciones y pueden aparecer nuevos ganadores. Hoy, mi obligación es defender los puestos de laburo de Comodoro Rivadavia y mi obligación va a ser trabajar con aquel que apoye la minería. Necesitamos crear nuevas fuentes de laburo, necesitamos que ingrese plata a Chubut. Sin plata no se va a poder gobernar y eso también lo tenemos bien claro a la hora de apoyar o jugar.

— ¿Cómo está la actividad petrolera en particular?

— Los puestos de trabajo cayeron un montón. Nosotros perdimos cerca de 6 mil trabajadores. Eso se siente mucho en la recaudación del sindicato, pero también en la obra social y en varios sectores. Somos el único sindicato que en Comodoro Rivadavia paga el 100% de los medicamentos a sus jubilados. Entonces, la caída de los puestos de trabajo golpea fuerte a la estructura sindical. Necesitamos devolverle mano de obra a la actividad, por lo menos a esos trabajadores que perdimos. La única forma de hacerlo sería buscando nuevos recursos, nuevos minerales que nos devuelvan lo que fue el petróleo.

Temas Relacionados

Jorge AvilaSindicato de PetrolerosChubutIgnacio TorresSindicalismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno anunció el envío de un nuevo paquete de reformas al Congreso: qué temas incluyó

El Poder Ejecutivo mandará la tercera tanda de proyectos desde que inicó el período de Sesiones Ordinarias. Aparece el Super RIGI como prioridad

El Gobierno anunció el envío de un nuevo paquete de reformas al Congreso: qué temas incluyó

La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el sindicato

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se basa en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” de la votación realizada en la Seccional Zárate-Campana del gremio metalúrgico, que fue impugnada por la lista opositora

La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el sindicato

Carlos Kikuchi: “El presidente Milei no va a prescindir de Karina ni de Santiago Caputo”

El senador bonaerense y ex jefe de campaña de Milei señaló que ambos sectores de la interna libertaria tienen “una visión a todo o nada”. Además, anticipó: “Bullrich está armando su propio partido”

Carlos Kikuchi: “El presidente Milei no va a prescindir de Karina ni de Santiago Caputo”

Argentina acordó con Estados Unidos la incorporación de drones y tecnología militar para vigilar el Mar Argentino

El convenio prevé la llegada de drones V-Bat, nuevas aeronaves de patrullaje y sistemas de inteligencia para reforzar el control sobre la pesca ilegal y ampliar la vigilancia en la zona económica exclusiva argentina

Argentina acordó con Estados Unidos la incorporación de drones y tecnología militar para vigilar el Mar Argentino

Crece la expectativa por una visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre de este año

“Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino”, sostuvo este viernes el canciller Pablo Quirno

Crece la expectativa por una visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre de este año

DEPORTES

Tras los problemas en la práctica, Franco Colapinto avanzó a la SQ2 de la clasificación Sprint de Canadá

Tras los problemas en la práctica, Franco Colapinto avanzó a la SQ2 de la clasificación Sprint de Canadá

En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

Qué son los Enhanced Games, la competencia financiada por Peter Thiel que legalizó el dopaje y promete romper récords mundiales

La guerra “mundialista” que se desató en la barra de Belgrano y pone en vilo a la seguridad de cara a la final ante River Plate

“Cada uno hace su lista”: un ayudante de Scaloni reveló el particular método para elegir a los jugadores de Argentina que irán al Mundial

TELESHOW

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

La sorpresa de Benjamín Vicuña ante la supuesta declaración de la China Suárez sobre la relación de sus hijos con Mauro Icardi: "¿Dijo eso?"

La Joaqui reveló el rol clave que tuvo Ángela Torres en el lanzamiento de su álbum: “Una curita a esa herida profunda”

Ian Lucas enfrentó los rumores que lo vinculan con Sofi Gonet: “Estoy viéndome con alguien”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Tortillas y carnes lideran alzas en la canasta básica salvadoreña durante 2026

Tortillas y carnes lideran alzas en la canasta básica salvadoreña durante 2026

Descubren una nueva pista genética sobre una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el corazón

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías

Interpol busca a 13 sospechosos tras el asesinato de agentes de la DIPAMPCO en Honduras

El Ministerio Público dominicano investiga muerte de adolescente y apunta a pareja sentimental como principal sospechoso