“El peor daño que tiene la economía lo genera Adorni”, dijo el sindicalista petrolero Jorge Avila

Jorge Avila asumió su cuarto mandato en el Sindicato de Petroleros de Chubut, en un acto con presencias políticas, gremiales y empresariales

“Asumo por cuarta vez en esta institución después de 2012, satisfecho porque hemos hecho un trabajo enorme, y ahora vienen cambios y mucha gente nueva que es la que va a quedar en el gremio cuando termine este mandato”. De esta forma, Jorge “Loma” Avila confirmó a Infobae que a partir de 2030 no seguirá al frente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut. Y lo dijo a pocos minutos de haber asumido su cuarto mandato consecutivo como líder de uno de los principales gremios de la actividad petrolera, desde donde también llegó a la política, ya que es diputado nacional por Provincias Unidas tras su alianza con el gobernador Ignacio Torres.

Para confirmar el perfil de amplios apoyos que fue construyendo, al acto de asunción de Avila concurrieron desde el gobernador chubutense hasta el CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, pasando por el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo y dirigentes como Víctor Santa María y Emilio Monzó, entre otros.

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“Los petroleros hoy tenemos un camino y un rumbo que van a continuar los cuatro años que vienen -dijo Avila en el discurso con el que asumió su nuevo mandato-. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevar el pan a la casa, para mantener nuestra fuente de trabajo y a los trabajadores y a nuestra institución en alto”.

El gobernador Ignacio Torres y el empresario Marcos Bulgheroni, entre los presentes en el acto de asunción de Jorge Avila

También habló el flamante tesorero del sindicato, Emiliano Mongilardi, quien también se desempeña como director de YPF: “Es un orgullo asumir esta responsabilidad y acompañar a Ávila en esta nueva etapa de nuestra organización. Vamos a seguir trabajando con compromiso, defendiendo las fuentes laborales y fortaleciendo a la familia petrolera”. Además, ponderó el valor de Chubut en la economía nacional, afirmando que “hace más de 100 años que generamos energía para toda la Argentina”.

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Tras el acto, Avila señaló a Infobae que en los próximos cuatro años de gestión en el sindicato se propone lo siguiente: “Reorganizarnos con lo que quedó en la industria petrolera, ver si podemos encontrar el petróleo no convencional. Y la otra meta es meternos de lleno a trabajar para recuperar trabajadores para el sector minero. Son dos cosas en las que vamos a trabajar fuerte para que podamos lograr tener también contención con nuestra gente, para que no sean los trabajadores que vengan de afuera sino sean trabajadores de la propia petrolera YPF los que puedan explorar la minería”.

— ¿Cómo está viendo la economía a nivel nacional?

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— Mal. Creo que el peor daño que tiene la economía lo genera (Manuel) Adorni, un hombre de adentro del propio gabinete. Esta semana (en Diputados) estuvimos dos horas discutiendo para decidir si se hacía la reunión para ver si se va o se queda, está toda la agenda dominada por eso. La verdad que no dan los números para sacarlo, pero tampoco se lo puede sostener ante algo que es muy evidente para toda la gente. No se puede explicar por qué si tenía todo limpio no muestra nada todavía.

Jorge Avila y Emiliano Mongilardi asumieron en el Sindicato de Petroleros de Chubut

— Como opositor, ¿ya está trabajando en algún armado político para ganar las elecciones en 2027?

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— Sí, vamos a trabajar en eso. De hecho, estamos creando un partido sindical propio para poder intervenir en la política y ver para qué lado lo inclinamos cuando vengan las candidaturas de nuevos candidatos. Cuando termine este mes vamos a tener el nombre y saldremos a la calle, a los barrios y en todos los lugares que haga falta para mostrar que somos una nueva fuerza con una idea distinta a lo que piensa todo el mundo hoy de la política.

— ¿Será una opción dentro del peronismo?

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— A nosotros nos expulsaron del peronismo, pero las ideas siempre las conservamos. Nosotros siempre fuimos peronistas y nunca fuimos kirchneristas, que es distinto.

Un acto multitudinario para la asunción de Jorge Avila en su nuevo y último mandato sindical

— Desde su nuevo partido, ¿mantendrá su acuerdo político y electoral con el gobernador Torres?

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— Por lo menos de mi parte, tengo un compromiso de tratar de cumplirlo, de mantenerlo lo máximo que se pueda. Pero vienen elecciones y pueden aparecer nuevos ganadores. Hoy, mi obligación es defender los puestos de laburo de Comodoro Rivadavia y mi obligación va a ser trabajar con aquel que apoye la minería. Necesitamos crear nuevas fuentes de laburo, necesitamos que ingrese plata a Chubut. Sin plata no se va a poder gobernar y eso también lo tenemos bien claro a la hora de apoyar o jugar.

— ¿Cómo está la actividad petrolera en particular?

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— Los puestos de trabajo cayeron un montón. Nosotros perdimos cerca de 6 mil trabajadores. Eso se siente mucho en la recaudación del sindicato, pero también en la obra social y en varios sectores. Somos el único sindicato que en Comodoro Rivadavia paga el 100% de los medicamentos a sus jubilados. Entonces, la caída de los puestos de trabajo golpea fuerte a la estructura sindical. Necesitamos devolverle mano de obra a la actividad, por lo menos a esos trabajadores que perdimos. La única forma de hacerlo sería buscando nuevos recursos, nuevos minerales que nos devuelvan lo que fue el petróleo.