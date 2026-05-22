Receta de pastelito con dulce de leche para el 25 de Mayo, rápida y fácil

Los pastelitos son el postre más emblemático de las fiestas patrias argentinas desde la Revolución de Mayo de 1810 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 25 de mayo, el olor a pastelitos se mezcla con el frío del otoño y el sonido del himno nacional. Su aroma es, quizás, el más asociado a las fiestas patrias argentinas.

La historia registra que el 25 de mayo de 1810, mientras se desarrollaba la Revolución de Mayo, algunas damas salieron a las calles con canastas repletas de pastelitos para celebrar el acontecimiento. Desde entonces, este dulce de masa hojaldrada y relleno generoso se consolidó como el postre nacional de las fiestas patrias. Hoy, en kioscos escolares, festejos barriales y mesas familiares de todo el país, los pastelitos siguen presentes en cada conmemoración.

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Receta de pastelitos con dulce de leche

Se trata de pequeñas piezas cuadradas de masa hojaldrada, rellenas con dulce de leche repostero y fritas en aceite caliente. La técnica de doble fritura —primero a temperatura baja y luego a fuego más fuerte— es la clave para que las puntas se abran y la masa quede bien crocante. La preparación se termina con un baño de almíbar y, a elección, una cobertura de granas de colores.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos aprox.

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Preparación (masa + armado): 1 hora (incluye 2 reposos en heladera de 20 minutos cada uno)

Cocción (fritura): 15 a 20 minutos

Ingredientes

Para la masa:

300 gr de harina 0000

100 gr de manteca fría cortada en cubos

100 ml de agua fría

1 pizca de sal

1 cucharadita de jugo de limón

Para hojaldrar:

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50 gr de manteca pomada (temperatura ambiente)

3 cucharadas de almidón de maíz (fécula)

Para el relleno:

200 gr de dulce de leche repostero

Para el almíbar:

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100 gr de azúcar

100 ml de agua

Para terminar:

Aceite de girasol (cantidad necesaria para freír)

Granas de colores (opcional)

Cada pastelito aporta aproximadamente 210 kilocalorías y se sirven de a dos por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastelitos con dulce de leche, paso a paso

Preparación de la masa:

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Colocar la harina y la sal en un bol. Agregar la manteca fría en cubos y trabajarla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa, sin trozos visibles. Incorporar el agua fría y el jugo de limón. Mezclar hasta unir en un bollo. No amasar de más para evitar que la masa se vuelva elástica. Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos.

Hojaldrado:

Retirar la masa de la heladera y estirarla sobre la mesada enharinada, formando un rectángulo fino. Pincelar toda la superficie con la manteca pomada y espolvorear el almidón de maíz con un colador. Enrollar la masa sobre sí misma formando un cilindro. Aplastar ligeramente con la mano y llevar a la heladera 20 minutos. Repetir los pasos 4, 5 y 6 una vez más. Llevar a la heladera otros 20 minutos.

Armado:

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Estirar la masa hasta dejarla de unos 5 mm de espesor. Cortar cuadrados de aproximadamente 8 x 8 cm. Sobre 1 cuadrado, colocar 1 cucharadita generosa de dulce de leche repostero en el centro. Humedecer los bordes con agua. Cubrir con otro cuadrado girado 45°, de modo que las puntas queden alternadas (como una estrella de 8 puntas). Presionar bien los bordes para sellar sin dejar aire adentro.

Fritura:

Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. Freír los pastelitos a fuego medio-bajo (130°C aprox.) durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que las puntas comiencen a abrirse y crecer. Subir la temperatura del aceite a 180°C y volver a freír los pastelitos 1 a 2 minutos más hasta que queden bien dorados y crocantes. Retirar y colocar sobre papel absorbente con las puntas hacia abajo para escurrir el aceite.

Almíbar y terminación:

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Hervir el agua con el azúcar durante 5 minutos hasta obtener un almíbar liviano. Dejar entibiar. Pincelar los pastelitos con el almíbar mientras aún están tibios. Decorar con granas de colores.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 pastelitos medianos (2 porciones por persona si se sirven como postre o merienda festiva).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

(Por pastelito individual, aprox.)

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Calorías: 210 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 3 gr

Azúcares: 12 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los pastelitos fritos se conservan hasta 24 horas a temperatura ambiente, en un recipiente hermético o cubiertos con papel film. No se recomienda guardarlos en la heladera porque la humedad ablanda la masa y pierde su textura crocante.

La masa cruda (ya cortada en cuadrados) se puede freezar hasta 1 mes. Al momento de usar, se descongela en la heladera y se fríe directamente.