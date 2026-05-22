Tendencias

Receta de pastelito con dulce de leche para el 25 de Mayo, rápida y fácil

Con ingredientes simples y reposo en heladera, esta preparación tradicional logra las puntas abiertas y crocantes que distinguen al postre más emblemático de las celebraciones patrias

Guardar
Google icon
Vista cercana de pastelitos criollos glaseados y con grageas, dispuestos sobre una tabla de madera con azúcar en polvo. Alrededor, utensilios de cobre, cerámica y dos pequeñas banderas.
Los pastelitos son el postre más emblemático de las fiestas patrias argentinas desde la Revolución de Mayo de 1810 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 25 de mayo, el olor a pastelitos se mezcla con el frío del otoño y el sonido del himno nacional. Su aroma es, quizás, el más asociado a las fiestas patrias argentinas.

La historia registra que el 25 de mayo de 1810, mientras se desarrollaba la Revolución de Mayo, algunas damas salieron a las calles con canastas repletas de pastelitos para celebrar el acontecimiento. Desde entonces, este dulce de masa hojaldrada y relleno generoso se consolidó como el postre nacional de las fiestas patrias. Hoy, en kioscos escolares, festejos barriales y mesas familiares de todo el país, los pastelitos siguen presentes en cada conmemoración.

PUBLICIDAD

Receta de pastelitos con dulce de leche

Se trata de pequeñas piezas cuadradas de masa hojaldrada, rellenas con dulce de leche repostero y fritas en aceite caliente. La técnica de doble fritura —primero a temperatura baja y luego a fuego más fuerte— es la clave para que las puntas se abran y la masa quede bien crocante. La preparación se termina con un baño de almíbar y, a elección, una cobertura de granas de colores.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos aprox.

PUBLICIDAD

  • Preparación (masa + armado): 1 hora (incluye 2 reposos en heladera de 20 minutos cada uno)
  • Cocción (fritura): 15 a 20 minutos

Ingredientes

Para la masa:

  • 300 gr de harina 0000
  • 100 gr de manteca fría cortada en cubos
  • 100 ml de agua fría
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de jugo de limón

Para hojaldrar:

  • 50 gr de manteca pomada (temperatura ambiente)
  • 3 cucharadas de almidón de maíz (fécula)

Para el relleno:

  • 200 gr de dulce de leche repostero

Para el almíbar:

  • 100 gr de azúcar
  • 100 ml de agua

Para terminar:

  • Aceite de girasol (cantidad necesaria para freír)
  • Granas de colores (opcional)
Primer plano de un cesto de mimbre lleno de pastelitos cuadrados, cubiertos con dulce de leche. Detrás, elementos decorativos celestes y blancos y una bandera argentina.
Cada pastelito aporta aproximadamente 210 kilocalorías y se sirven de a dos por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastelitos con dulce de leche, paso a paso

Preparación de la masa:

  1. Colocar la harina y la sal en un bol. Agregar la manteca fría en cubos y trabajarla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa, sin trozos visibles.
  2. Incorporar el agua fría y el jugo de limón. Mezclar hasta unir en un bollo. No amasar de más para evitar que la masa se vuelva elástica.
  3. Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos.

Hojaldrado:

  1. Retirar la masa de la heladera y estirarla sobre la mesada enharinada, formando un rectángulo fino.
  2. Pincelar toda la superficie con la manteca pomada y espolvorear el almidón de maíz con un colador.
  3. Enrollar la masa sobre sí misma formando un cilindro. Aplastar ligeramente con la mano y llevar a la heladera 20 minutos.
  4. Repetir los pasos 4, 5 y 6 una vez más. Llevar a la heladera otros 20 minutos.

Armado:

  1. Estirar la masa hasta dejarla de unos 5 mm de espesor. Cortar cuadrados de aproximadamente 8 x 8 cm.
  2. Sobre 1 cuadrado, colocar 1 cucharadita generosa de dulce de leche repostero en el centro. Humedecer los bordes con agua.
  3. Cubrir con otro cuadrado girado 45°, de modo que las puntas queden alternadas (como una estrella de 8 puntas). Presionar bien los bordes para sellar sin dejar aire adentro.

Fritura:

  1. Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. Freír los pastelitos a fuego medio-bajo (130°C aprox.) durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que las puntas comiencen a abrirse y crecer.
  2. Subir la temperatura del aceite a 180°C y volver a freír los pastelitos 1 a 2 minutos más hasta que queden bien dorados y crocantes.
  3. Retirar y colocar sobre papel absorbente con las puntas hacia abajo para escurrir el aceite.

Almíbar y terminación:

  1. Hervir el agua con el azúcar durante 5 minutos hasta obtener un almíbar liviano. Dejar entibiar.
  2. Pincelar los pastelitos con el almíbar mientras aún están tibios. Decorar con granas de colores.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 pastelitos medianos (2 porciones por persona si se sirven como postre o merienda festiva).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

(Por pastelito individual, aprox.)

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 3 gr
  • Azúcares: 12 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los pastelitos fritos se conservan hasta 24 horas a temperatura ambiente, en un recipiente hermético o cubiertos con papel film. No se recomienda guardarlos en la heladera porque la humedad ablanda la masa y pierde su textura crocante.

La masa cruda (ya cortada en cuadrados) se puede freezar hasta 1 mes. Al momento de usar, se descongela en la heladera y se fríe directamente.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaPanaderíaÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el mejor asiento del avión que la mayoría de los viajeros desconoce

No se trata de un upgrade ni de un programa de fidelidad, sino de la geometría de la aeronave y de una normativa de seguridad que convierte ciertas butacas en zonas privilegiadas por ley

Cuál es el mejor asiento del avión que la mayoría de los viajeros desconoce

El cuerpo como bien de consumo: cómo la era digital modificó el ideal de belleza

En Infobae a la Tarde, Paula Guardia Bourdin analizó cómo la tecnología, las redes sociales y el acceso masivo a procedimientos estéticos desplazaron el protagonismo de la moda tradicional hacia la transformación física

El cuerpo como bien de consumo: cómo la era digital modificó el ideal de belleza

Descubren una nueva pista genética sobre una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el corazón

Un equipo de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, identificó que el “silenciamiento” de un gen puede agravar el cuadro de ataxia de Friedreich

Descubren una nueva pista genética sobre una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el corazón

Receta de bife de cerdo con crema de cebolla, rápida y fácil

Una opción versátil que resuelve la comida diaria y sorprende con la combinación de aromas y salsas

Receta de bife de cerdo con crema de cebolla, rápida y fácil

Por qué la belleza genera sensaciones completamente distintas en cada persona

Un experimento en el Museo Galileo de Florencia mide ondas cerebrales y señales corporales para entender qué variables modifican la percepción estética y por qué los correlatos fisiológicos no alcanzan para explicarlo todo

Por qué la belleza genera sensaciones completamente distintas en cada persona

DEPORTES

A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

Mariano Navone jugará la final del ATP de Ginebra ante Learner Tien: horario y cómo verlo en vivo

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación tras los problemas en la práctica: largará 13° la Sprint del GP de Canadá

Se dieron a conocer las duras sanciones en Racing tras la polémica contra Rosario Central

En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

TELESHOW

Sabrina Rojas habló sobre la posibilidad de que Wanda Nara conduzca un Martín Fierro: “¡No le va a ir nadie!”

Sabrina Rojas habló sobre la posibilidad de que Wanda Nara conduzca un Martín Fierro: “¡No le va a ir nadie!”

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

La sorpresa de Benjamín Vicuña ante la supuesta declaración de la China Suárez sobre la relación de sus hijos con Mauro Icardi: "¿Dijo eso?"

La Joaqui reveló el rol clave que tuvo Ángela Torres en el lanzamiento de su álbum: “Una curita a esa herida profunda”

Ian Lucas enfrentó los rumores que lo vinculan con Sofi Gonet: “Estoy viéndome con alguien”

INFOBAE AMÉRICA

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

Gobierno de Guatemala, inaugura nueva sede policial de Tecpán, Chimaltenango

Tortillas y carnes lideran alzas en la canasta básica salvadoreña durante 2026

Descubren una nueva pista genética sobre una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el corazón

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías