Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

El desmantelamiento de los laboratorios clandestinos se llevó a cabo en tres acciones distintas. Foto: Gabinete de Seguridad / FGR

La Secretaría de Marina (Semar) ubicó y desmanteló cinco narcolaboratorios para la elaboración de metanfetamina en tres acciones realizadas en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Esta acción representó una afectación económica para el crimen organizado de más de 650 millones de pesos debido a la cantidad de precursores químicos que fueron hallados.

La localización de estos sitios se realizó derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en la que también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

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De acuerdo con datos obtenidos por esta casa editorial, tanto los laboratorios ubicados en Sinaloa, Nayarit y Jalisco están relacionados con Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien era considerado uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, para dirigir el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras su abatimiento el pasado 22 de febrero.

Jalisco y Nayarit: laboratorios clandestinos con más de media tonelada de metanfetamina

Los sitios están relacionados con "El Jardinero", quien de acuerdo con las autoridades tomó las armas tras el abatimiento de "El Mencho" para apoderarse del control del CJNG. Video: Gabinete de Seguridad

En el Saucillo, Jalisco, fue localizado un laboratorio clandestino donde las autoridades localizaron tanto metanfetamina terminada como diversos precursores químicos, el decomiso consistió en:

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Cerca de 600 kilos de metanfetamina

750 litros de precursores químicos

425 kilos de sustancias sólidas

Material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas

Una segunda acción llevada a cabo durante recorridos de disuasión en inmediaciones de El Capomo, en Nayarit, las autoridades localizaron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida.

Los datos refieren que ambos sitios están relacionados con “El Jardinero”, quien fue detenido el pasado mes de abril en Nayarit.

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Sinaloa: tres narcolaboratorios con más de una tonelada de metanfetamina

Foto: Gabinete de Seguridad

Las acciones en Sinaloa se llevaron a cabo en los poblados de Corralejo y Corral Viejo, ambos ubicados en el municipio de Culiacán, donde las autoridades localizaron tres narcolaboratorios.

En la primera acción (Corralejo) fue hallado un laboratorio clandestino con los siguientes objetos y drogas:

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Cerca de mil 500 litros de producto terminado (metanfetamina

2 mil 50 litros de precursores químicos

3 mil 100 litros de sustancia de uso dual

Mil 200 kilos de sosa cáustica

Diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos

Narcolaboratorio localizado en Corralejo, Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

Por su parte, en el poblado de Corral Viejo fueron ubicados dos narcolaboratorios, donde se aseguraron:

Mil 250 litros de producto terminado

Mil kilos de cloruro de amonio

Ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción de drogas sintéticas

500 litros de ácido acético

Mil 500 kilos de ácido tartárico

75 kilos de sustancias de uso dual

*Información en desarrollo...

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