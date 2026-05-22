Operativo en Chiapas le arrebata 15 millones de pesos a Los Mayos: les quitan bidones de gasolina para traficar droga por el mar

Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible, con un impacto económico superior a 15 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones posteriores evidenciaron la estructura logística del grupo criminal en la zona, con más de 200 bidones de 50 litros, equipos de comunicación satelital y numerosas balizas destinadas al tráfico marítimo de narcóticos.

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En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal, la Fiscalía General de Chiapas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los cateos en Chocohuital y Playa Grande

El primer cateo de realizó en un inmueble ubicado en las inmediaciones del poblado de Chocohuital, donde los elementos navales aseguraron alrededor de 70 bidones de combustible, un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital y una embarcación tipo ribereña sin motor. La documentación hallada en el lugar fue integrada a las carpetas de investigación.

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Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

De forma simultánea, en el embarcadero del mismo poblado, los operativos detuvieron a cuatro personas. En ese punto se aseguraron 29 equipos de radiocomunicación satelital, siete balizas, cuatro convertidores de corriente, un arma larga, tres cargadores, motores fuera de borda y más de 80 garrafas de combustible.

En ese segundo punto también se hallaron tres bolsas transparentes con seis dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, además de una dosis adicional de presunto narcótico. Los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales en el lugar.

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En un inmueble del poblado de Playa Grande, el operativo localizó aproximadamente 70 bidones llenos y 49 vacíos, dos balizas, cinco propelas, cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, dos bombas de achique y un cubitanque vacío. El conjunto de materiales apuntó a un punto de abastecimiento y mantenimiento de embarcaciones.

El hallazgo más contundente: Paredón

El cateo de mayor peso tuvo lugar en el poblado de Paredón, donde las autoridades aseguraron 50 paquetes con una sustancia de características similares a la cocaína. Allí también encontraron más de 60 bidones con gasolina, 29 bidones vacíos, dos cargadores para arma larga, tres cubitanques vacíos y nueve boyas satelitales.

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Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

El inmueble de Paredón fue identificado como una bodega que la organización habría utilizado para coordinar el tráfico de sustancias ilícitas por mar. La presencia de balizas y equipos satelitales en los cuatro puntos cateados confirmó un esquema de operación marítima articulada.

Nexo con Los Mayos y el impacto económico

Las locaciones intervenidas, los materiales decomisados y los indicios documentales mostraron una relación directa con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa (CDS), cuya presencia en las costas chiapanecas se vincula al trasiego de cocaína procedente de Sudamérica. El golpe económico a esa estructura se estimó en más de 15 millones de pesos.

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Según las investigaciones, la facción de Los Mayos opera bajo el mando de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, desde que su padre —Ismael “El Mayo” Zambada— fue detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas, en un operativo en el que participó Joaquín Guzmán López. Esa captura desató una guerra interna dentro del CDS que no ha cesado.

Detenidos ante el Ministerio Público

Las cuatro personas arrestadas durante los cateos fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con la totalidad del material asegurado. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica de cada uno de los imputados.

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Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

La Armada de México reafirmó su compromiso de colaborar con las instituciones del Gabinete de Seguridad para mantener el Estado de derecho en las zonas costeras del país. El operativo del 22 de mayo de 2026 se sumó a una serie de acciones similares ejecutadas en Chiapas en semanas recientes, que en conjunto han desarticulado múltiples puntos de la cadena logística del narcotráfico marítimo en la entidad.