Cuánto tiempo debes entrenar al día para bajar el colesterol: con este ejercicio de fuerza puedes prevenir el hígado graso

La falta de ejercicio puede desencadenar enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del colesterol y la prevención del hígado graso están estrechamente ligadas a la actividad física cotidiana.

El ejercicio de fuerza, en combinación con actividades aeróbicas, ha demostrado potenciar el metabolismo y disminuir los riesgos cardiovasculares, según estudios citados por la American Heart Association (AHA) y publicaciones científicas especializadas.

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Sumar dos horas y media semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar rápido o bailar, constituye la recomendación central para quienes buscan limpiar las arterias y mejorar su perfil lipídico.

El hígado graso es una enfermedad que impacta a la salud . (Imagen Ilustrativa Infobae)

En alternativa, quienes optan por rutinas más intensas, como correr o nadar a ritmo sostenido, pueden obtener los mismos resultados con solo 75 minutos semanales. Además, la AHA aconseja incorporar al menos dos sesiones de ejercicios de fuerza a la semana, enfocadas en los principales grupos musculares.

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No existe un único ejercicio que garantice la reducción del colesterol, pero la combinación de rutinas cardiovasculares y de resistencia muscular favorece el procesamiento eficiente de las grasas.

Las investigaciones destacan que esta sinergia incrementa la masa muscular, acelera el metabolismo y facilita la eliminación del colesterol LDL —conocido como “malo”— mientras eleva el colesterol protector HDL.

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Ejercicios recomendados para reducir colesterol y prevenir hígado graso

Los ejercicios de fuerza son necesarios para la salud optima de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadar sobresale como una de las prácticas más seguras, especialmente para quienes buscan evitar molestias articulares. El entorno acuático permite trabajar los músculos con intensidad, sin el impacto que generan otras actividades sobre las articulaciones, lo que resulta ideal para adultos mayores o personas con obesidad.

En el caso de la caminata a paso ligero, la actividad permite acelerar el ritmo cardíaco y mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Esta opción se adapta a la mayoría de las personas, independientemente de su condición física previa, y puede realizarse en bloques de diez minutos a lo largo del día para sumar beneficios.

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El entrenamiento de fuerza —ya sea con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal— contribuye a aumentar el colesterol bueno y a elevar el gasto energético en reposo. De acuerdo con la evidencia, dedicar dos días a la semana a este tipo de ejercicio ayuda a fortalecer los músculos y protege el aparato cardiovascular.

Grupos que se benefician especialmente del ejercicio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica señala que adultos mayores, personas con diabetes o hipertensión, y mujeres en etapa de menopausia experimentan mejoras notables al mantener una rutina de ejercicios. En estos grupos, la actividad física regular ayuda a conservar la masa muscular, estabilizar los niveles de azúcar y proteger el corazón de complicaciones asociadas al colesterol elevado.

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La constancia supera a la intensidad: distribuir la actividad física en sesiones cortas durante el día resulta más efectivo para la salud que realizar un solo esfuerzo prolongado. Además, la natación ofrece ventajas como la protección articular, la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la capacidad de mejorar los niveles de lípidos sin someter al corazón a esfuerzos bruscos.