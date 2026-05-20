México

Cuánto tiempo debes entrenar al día para bajar el colesterol: con este ejercicio de fuerza puedes prevenir el hígado graso

Levantar peso de forma regular se traduce en buena salud

Guardar
Google icon
Un hombre con expresión de fatiga se toca la frente, con un hígado realista superpuesto en su abdomen, mostrando acumulaciones de grasa en tonos amarillos.
La falta de ejercicio puede desencadenar enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del colesterol y la prevención del hígado graso están estrechamente ligadas a la actividad física cotidiana.

El ejercicio de fuerza, en combinación con actividades aeróbicas, ha demostrado potenciar el metabolismo y disminuir los riesgos cardiovasculares, según estudios citados por la American Heart Association (AHA) y publicaciones científicas especializadas.

PUBLICIDAD

Sumar dos horas y media semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar rápido o bailar, constituye la recomendación central para quienes buscan limpiar las arterias y mejorar su perfil lipídico.

Silueta azul translúcida de un torso humano con costillas visibles, mostrando un hígado graso dañado y una zona de intenso brillo rojo en el pecho, señal de dolor.
El hígado graso es una enfermedad que impacta a la salud . (Imagen Ilustrativa Infobae)

En alternativa, quienes optan por rutinas más intensas, como correr o nadar a ritmo sostenido, pueden obtener los mismos resultados con solo 75 minutos semanales. Además, la AHA aconseja incorporar al menos dos sesiones de ejercicios de fuerza a la semana, enfocadas en los principales grupos musculares.

PUBLICIDAD

No existe un único ejercicio que garantice la reducción del colesterol, pero la combinación de rutinas cardiovasculares y de resistencia muscular favorece el procesamiento eficiente de las grasas.

Las investigaciones destacan que esta sinergia incrementa la masa muscular, acelera el metabolismo y facilita la eliminación del colesterol LDL —conocido como “malo”— mientras eleva el colesterol protector HDL.

Ejercicios recomendados para reducir colesterol y prevenir hígado graso

Collage ilustrativo de un hombre ejecutando sentadilla con mancuerna, elevación lateral y press de mancuernas en un gimnasio.
Los ejercicios de fuerza son necesarios para la salud optima de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadar sobresale como una de las prácticas más seguras, especialmente para quienes buscan evitar molestias articulares. El entorno acuático permite trabajar los músculos con intensidad, sin el impacto que generan otras actividades sobre las articulaciones, lo que resulta ideal para adultos mayores o personas con obesidad.

En el caso de la caminata a paso ligero, la actividad permite acelerar el ritmo cardíaco y mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Esta opción se adapta a la mayoría de las personas, independientemente de su condición física previa, y puede realizarse en bloques de diez minutos a lo largo del día para sumar beneficios.

El entrenamiento de fuerza —ya sea con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal— contribuye a aumentar el colesterol bueno y a elevar el gasto energético en reposo. De acuerdo con la evidencia, dedicar dos días a la semana a este tipo de ejercicio ayuda a fortalecer los músculos y protege el aparato cardiovascular.

Grupos que se benefician especialmente del ejercicio

Un entrenador de gafas, arrodillado, escribe en un portapapeles mientras un hombre mayor con barba gris levanta pesas sentado en un banco de gimnasio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica señala que adultos mayores, personas con diabetes o hipertensión, y mujeres en etapa de menopausia experimentan mejoras notables al mantener una rutina de ejercicios. En estos grupos, la actividad física regular ayuda a conservar la masa muscular, estabilizar los niveles de azúcar y proteger el corazón de complicaciones asociadas al colesterol elevado.

La constancia supera a la intensidad: distribuir la actividad física en sesiones cortas durante el día resulta más efectivo para la salud que realizar un solo esfuerzo prolongado. Además, la natación ofrece ventajas como la protección articular, la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la capacidad de mejorar los niveles de lípidos sin someter al corazón a esfuerzos bruscos.

Temas Relacionados

Hígado grasoColesterolEntrenamientoEjercicioPesasMúsculoMasa MuscularFuerzaSaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Familias de Jalisco crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

La campaña de cromos mundialistas y marchas durante el Fan Fest busca recordar que detrás de la celebración continúa la preocupación para miles

Familias de Jalisco crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

El auxiliar técnico brasileño regresará a su país para asumir el reto de iniciar su carrera como entrenador en la selección verdeamarela

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

Investigan si Osmar “N”, acusado del homicidio de maestras en Michoacán, habría tenido adiestramiento

El fiscal del estado fue cuestionado por la capacidad del adolescente en el ataque

Investigan si Osmar “N”, acusado del homicidio de maestras en Michoacán, habría tenido adiestramiento

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG en Guadalajara tras cinco cateos

Según el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, uno de los capturados es José Elías Celis, alias “El Chipo”

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG en Guadalajara tras cinco cateos

Cruz Azul vs Pumas: el operativo que blindará Ciudad de los Deportes este jueves

El alcalde Luis Mendoza Acevedo mencionó los operativos que habrá en las afueras del recinto deportivo para mantener el orden y bienestar de las aficiones

Cruz Azul vs Pumas: el operativo que blindará Ciudad de los Deportes este jueves
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG en Guadalajara tras cinco cateos

Capturan a dos presuntos operadores del CJNG en Guadalajara tras cinco cateos

Vinculan a proceso a mujer que intentó introducir a México 5 mil balas de arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

De militar a guardaespaldas de El Chapo: la historia de “El Cóndor”, escolta que podría salir de prisión

El Chapo manda nuevas cartas a la Corte de Brooklyn para tratar de ser enviado a México: “Soy un ciudadano inocente”

Activista Raymundo Ramos pedirá a Segob reforzar su seguridad tras ser sancionado por EEUU y ligado al Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

Maxine Woodside revela terrible deterioro de la histórica casa de Silvia Pinal: “Un nido de cucarachas”

Maxine Woodside revela terrible deterioro de la histórica casa de Silvia Pinal: “Un nido de cucarachas”

Quién es el bailarín al que relacionan con Cazzu

Alejandro Fernández estaría celoso de su hijo Alex por considerarlo competencia: “Nos parecemos y cantamos igual”

Jesse Conde, voz del Duende Verde y el Señor cara de papa, recibe doctorado por su trayectoría en doblaje

Toño Rosique de ‘Exatlón México’ presenta a su bebé de un mes: “Mi clon”

DEPORTES

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

Cruz Azul vs Pumas: el operativo que blindará Ciudad de los Deportes este jueves

De Chivas a Puebla: este es el nuevo entrenador de la Franja

Joel Huiqui, el improbable técnico finalista que oscila entre la devoción y el racismo

Guadalajara activará protocolo especial por ébola ante la llegada de República Democrática del Congo al Mundial 2026