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Muere Ulises Schmill Ordóñez, ministro presidente cuando Zedillo ordenó el cierre de la SCJN

La institución judicial utilizó su cuenta oficial para dar a conocer el fallecimiento

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SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro. (Crédito: Cuartoscuro) Crédito: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, quien fue ministro presidente del tribunal.

A través de su cuenta oficial en X, la SCJN expresó lamentar: “el sensible fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro de este Alto Tribunal. Descanse en paz.”

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El jurista mexicano Ulises Schmill Ordóñez se desempeñó como presidente de la SCJN de 1991 a 1994, periodo en el que encabezó el máximo tribunal del país. En ese período ocurrió la reforma judicial de Ernesto Zedillo para reducir el número de ministros en la Corte.

La entrada en vigor de la reforma judicial marcó el inicio de 1995

Ernesto Zedillo fue presidente de 1994 al 2000.
La reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1995 redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 26 a 11. Crédito: Victoria Valtierra / Cuartoscuro

Ernesto Zedillo impulsó una profunda a la SCJN en los primeros días de su gobierno, en respuesta a la crisis política y social que marcó el final de 1994.

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La iniciativa, presentada por Ernesto Zedillo Ponce de León apenas cinco días después de tomar protesta como presidente, proponía modificar 27 artículos relativos al Poder Judicial.

Entre los cambios principales estaba la reducción del número de ministros de la SCJN de 26 a 11, la jubilación anticipada de quienes estaban en funciones y la apertura inmediata de un proceso de selección para los nuevos integrantes.

La reforma también contemplaba la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de la vigilancia y administración del Poder Judicial, así como la reestructuración de la SCJN para centrar su función en la interpretación constitucional y delimitar sus atribuciones.

Estos cambios fueron aprobados por unanimidad en el Senado el 18 de diciembre de 1994, apenas nueve días después de su presentación, y ratificados en la Cámara de Diputados el 22 de diciembre. El dictamen entró en vigor el primer día de 1995, lo que resultó en el cierre temporal de la Suprema Corte durante enero de ese año.

Distintos sectores han evaluado la iniciativa desde perspectivas opuestas. Mientras algunos exfuncionarios y analistas la consideran una de las mejores contribuciones del sexenio de Zedillo por su impulso a la democratización y autonomía judicial, persiste la visión crítica de quienes la ven como una maniobra para consolidar un control presidencialista sobre la SCJN.

Ulises Schmill Ordóñez fue ministro de la SCJN por casi 10 años

La institución judicial utilizó su cuenta oficial para dar a conocer la pérdida de quien formara parte de su estructura, emitió además un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares y colegas
Schmill Ordóñez (en medio) obtuvo su Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Crédito: SCJN

Ulises Schmill Ordóñez nació el 4 de abril de 1937 fue profesor de Derecho en el ITAM, se desempeñó como docente de tiempo completo y asociado al Departamento Académico de Derecho en la División Académica de Ciencias Sociales.

La formación de Schmill Ordóñez abarca la Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con información del ITAM, Schmill Ordóñez se especializó en derecho constitucional y teoría del derecho.

El 18 de abril de 1985 Ulises Schmill Ordóñez se volvió ministro de la SCJN, propuesto por el presidente Miguel de la Madrid y ratificado por el Congreso. Posteriormente, el 2 de enero de 1991, fue investido como presidente del Tribunal hasta su destitución por la reforma de Ernesto Zedillo, su gestión concluyó el 31 de diciembre de 1994. Fue reemplazado por José Vicente Aguinaco Alemán.

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