De militar a guardaespaldas de El Chapo: la historia de “El Cóndor”, escolta que podría salir de prisión

El Cóndor fue clave en la captura de El Chapo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa de Carlos Manuel Hoo Ramírez —conocido como “El Cóndor” y exguardaespaldas de Joaquín “El Chapo” Guzmán— aseguró que su condena de más de doce años ya debía haberse cumplido.

Sin embargo, tanto el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Segundo Circuito como el Juzgado Décimo de Distrito en Sinaloa rechazaron liberar al reo, prolongando su reclusión en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

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La solicitud de libertad fue denegada en dos ocasiones: el 20 y el 23 de marzo de 2026, por distintas instancias judiciales, pese a que su equipo legal considera la pena como cumplida. No obstante, todavía hay esperanzas para el ex escolta y podría salir pronto de prisión.

El caso de “El Cóndor” ha cobrado notoriedad por su vínculo directo con el círculo íntimo de “El Chapo” Guzmán.

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En la actualidad, Hoo Ramírez permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, a la espera de una resolución definitiva sobre su libertad.

De soldado a hombre de confianza del Cártel de Sinaloa

"El Condor" fue muy cercano a Joaquín Guzmán Loera. (Foto: elarsenal.net)

Nacido en octubre de 1978, Carlos Manuel Hoo Ramírez inició su carrera en las Fuerzas Armadas mexicanas antes de incorporarse al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) en 1997.

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Tres años después, abandonó la vida militar, oficialmente por motivos familiares, aunque versiones extraoficiales apuntan a que la verdadera razón fue su integración al Cártel de Sinaloa.

Su formación castrense lo posicionó rápidamente como responsable de la seguridad personal de “El Chapo” tras la fuga de este del Penal de Puente Grande.

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Además de ejercer como su asistente, estuvo a cargo de la protección del líder durante periodos de conflicto con otros grupos, como los Beltrán Leyva.

El papel clave de Hoo Ramírez en la captura de “El Chapo”

Así luce el edificio donde 'El Chapo' fue capturado por segunda vez. (Foto: Google Maps)

El 20 de febrero de 2014, la intervención de su teléfono móvil permitió a la Marina rastrear su ubicación en Mazatlán y seguirlo hasta Miramar.

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Aunque el objetivo inicial del operativo era detener únicamente a Hoo Ramírez, en el lugar se encontraron varias figuras del Cártel de Sinaloa, entre ellas Joaquín Guzmán Loera.

Durante el proceso judicial, “El Cóndor” no dudó en brindar detalles sobre los hijos de “El Chapo”, lo que añadió un elemento polémico a su figura y a la causa penal que lo mantiene aún tras las rejas.

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Así fue la detención de El Chapo y su escolta El Cóndor

Una obra de arte digital presenta a Joaquín "El Chapo" Guzmán con un edificio de fondo y texto manuscrito, reflejando su compleja situación legal y su reclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo que condujo a la captura de Carlos Manuel Hoo Ramírez, apodado “El Cóndor”, junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, se desencadenó el 22 de febrero de 2014 en la zona costera de Mazatlán, Sinaloa.

El parte oficial de los marinos involucrados describe cómo la operación partió de una señal inesperada en plena Avenida del Mar, frente al edificio Torre Miramar.

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Un hombre alto y delgado, vestido con pantalón de mezclilla y camiseta azul tipo polo, hizo señas para detener la patrulla, relatando a los marinos que había visto a una persona armada dentro del edificio y manifestando un temor evidente.

La reacción de los elementos de la Marina fue inmediata: decidieron ingresar a la torre para descartar riesgos a los habitantes y, también, porque ya manejaban información previa sobre presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en la zona.

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Joaquín Guzmán Loera durante su segunda detención, efectuada en 2014 Crédito: AP

Al ingresar, los marinos inspeccionaron tres niveles sin novedad; sin embargo, al llegar al cuarto piso, se encontraron de frente con Hoo Ramírez, quien portaba un arma larga.

Según el relato oficial, Hoo Ramírez apuntó a los marinos antes de correr al interior del departamento 401, donde acabó arrojando el arma y se entregó a las autoridades.

En ese instante, Hoo Ramírez confesó su función de colaborador directo de Joaquín Guzmán Loera. Minutos después, el propio Chapo salió de otra habitación y fue arrestado en el mismo lugar, completando así uno de los operativos más emblemáticos de la historia reciente contra el narcotráfico en México.