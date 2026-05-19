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El Chapo manda nuevas cartas a la Corte de Brooklyn para tratar de ser enviado a México: “Soy un ciudadano inocente”

Joaquín Guzmán Loera asegura que su lucha es por un juicio equitativo

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El hombre que en su momento lideró el Cártel de Sinaloa pide ser enviado a México (Jesús Aviles - Infobae México)
El hombre que en su momento lideró el Cártel de Sinaloa pide ser enviado a México (Jesús Aviles - Infobae México)

Nuevamente, Joaquín El Chapo Guzmán envió cartas a las autoridades de la Corte de Brooklyn, Estados Unidos. En el material, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa asegura ser inocente.

Dichas cartas fueron compartidas el 19 de mayo a través de redes sociales por el periodista Keegan Hamilton.

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“Soy un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de EEUU”, se puede leer en una de las cuatro misivas dadas a conocer. El material busca un juicio equitativo e imparcial.

Uno de los documentos es presentado como una carta que señala el mal uso (misuse) de la aplicación de las leyes de EEUU.

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El Chapo ADX Florence
Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

La Ley “First Step”

El objetivo del Chapo, según puede leerse en las cartas es poder ser liberado conforme a las leyes, incluso menciona la Ley First Step, una disposición legal aprobada en 2018 que tiene como objetivo reducir la reincidencia y mejorar las condiciones en los penales, según documenta la organización First Step Alliance.

“La Ley First Step juega un papel en mi caso al cumplir con los criterios para la liberación bajo la Ley de Violación”, destaca uno de los textos del Chapo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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