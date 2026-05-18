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El gobierno federal ordena revisar pensiones de Pemex tras ver cheque de trabajador: “Si hay error, se corrige”

La presidenta pidió cuentas a Pemex tras recibir denuncias de pensionados que cobran menos de 70 mil pesos mensuales

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Los jubilados de la empresa estatal argumentan que los descuentos en sus percepciones son injustificados bajo la actual normativa. Las autoridades ya solicitaron reportes detallados para esclarecer posibles errores en las recientes reducciones. (Infobae-Itzallana)
Los jubilados de la empresa estatal argumentan que los descuentos en sus percepciones son injustificados bajo la actual normativa. Las autoridades ya solicitaron reportes detallados para esclarecer posibles errores en las recientes reducciones. (Infobae-Itzallana)

Una denuncia ciudadana que llegó directamente a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum desató una revisión urgente sobre las pensiones de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pensionados de la empresa reportaron recortes en sus pagos, asegurando que sus ingresos no superan los 70 mil pesos mensuales, y mostraron sus recibos quincenales como evidencia.

La mandataria confirmó que ya está en marcha una valoración oficial y fue tajante: si existe algún error en la aplicación de los recortes, se tiene que corregir.

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El cheque que lo dejó todo claro

El episodio tiene un momento que lo dice todo. Sheinbaum relató que días atrás, al llegar a la puerta de atención ciudadana, encontró que estaba cerrada pese a que había personas esperando ser atendidas. La presidenta se bajó personalmente para exigir que se abriera.

Fue ahí donde un trabajador de Pemex le mostró directamente su cheque quincenal. El monto, según explicó la mandataria, era de poco más de 70 mil pesos, pero aclaró que esa cifra corresponde a un pago quincenal, no mensual. Aun así, ordenó que se revisara el caso a fondo.

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“Siempre hay que escuchar a la gente”, subrayó Sheinbaum.

Iniciativa de pensiones doradas es aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. (Congreso CDMX)
Iniciativa de pensiones doradas es aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. (Congreso CDMX)

¿Qué dice la Constitución?

En el centro del conflicto está la reforma al artículo 127 constitucional, impulsada por el gobierno de la transformación, que establece que ninguna pensión puede ser mayor a la mitad del salario de la presidenta. La medida apunta a eliminar las llamadas pensiones doradas de ex funcionarios de organismos públicos descentralizados.

Sin embargo, la aplicación de esta reforma habría generado recortes que, según los trabajadores afectados, no corresponden a su perfil. Muchos de ellos aseguran ganar por debajo del tope constitucional, por lo que los descuentos no tendrían justificación legal.

Sheinbaum pide cuentas a Pemex

Ante las denuncias, la presidenta instruyó a la Auditoría y Control de la Función Pública (ACFEY) y directamente a Pemex a entregar un informe preciso con dos preguntas clave:

  • ¿A cuántos trabajadores se les redujo la pensión?
  • ¿Cuánto se les descontó exactamente?

Sheinbaum fue clara en su postura: el recorte no debió aplicarse a quienes cobran menos de 70 mil pesos al mes y, si así ocurrió, el error debe subsanarse de inmediato.

EFE/Mario Guzmán
EFE/Mario Guzmán

Un reclamo que viene de lejos

El malestar entre los pensionados de Pemex no es nuevo. Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) denunciaron desde marzo de 2026 que la paraestatal tampoco les ha otorgado el incremento salarial autorizado desde agosto de 2025, a diferencia de otros sindicatos que ya lo reciben. El caso suma otra capa de tensión a la relación entre los trabajadores petroleros y la dirección de Pemex.

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