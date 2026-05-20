México

Vinculan a proceso a mujer que intentó introducir a México 5 mil balas de arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

La Fiscalía General de la República obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Soraya “N”, detenida en el Puente Internacional Benito Juárez-Hidalgo

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Le fue dictada prisión preventiva. Crédito: FGR
Le fue dictada prisión preventiva. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de una mujer identificada como Soraya “N” por el delito de introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, luego de que fue detenida en el Puente Internacional Benito Juárez-Hidalgo, en Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaba ingresar a México 5mil cartuchos para arma de fuego sin el permiso correspondiente.

Un juez le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que cumplirá en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa. Además, fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

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Semáforo rojo en aduana detonó la revisión del vehículo

La detención se originó a partir de una llamada telefónica. Personal de la Agencia Nacional de Aduanas México notificó a la Fiscalía Federal en la entidad que una persona ingresó a bordo de un vehículo por el puente internacional y le correspondió el registro aduanero con semáforo rojo, lo que obligó a las autoridades a realizar la revisión del vehículo.

En colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los agentes aduanales realizaron la inspección.

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Parte de los cartuchos útiles que trasladaba Soraya "N". Crédito: FGR
Parte de los cartuchos útiles que trasladaba Soraya "N". Crédito: FGR

Según el informe oficial, los cartuchos estaban distribuidos en la parte trasera de la cajuela: 10 cajas con 500 cartuchos útiles para arma de fuego cada una, para un total de 5 mil cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Al constatar que Soraya “N” no contaba con el permiso correspondiente para transportar ese material, las autoridades procedieron a su detención y la pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El MPF adscrito a FECOR Tamaulipas presentó los datos de prueba ante el juzgado

Luego del descubrimiento, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, presentó ante el juez los datos de prueba necesarios para acreditar la probable responsabilidad de Soraya “N” en el delito imputado.

A Soraya "N" se le dictó prisión preventiva. Crédito: FGR
A Soraya "N" se le dictó prisión preventiva. Crédito: FGR

Con base en esas pruebas, el juzgado resolvió vincularla a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa y otorgar a la FGR dos meses para concluir la investigación complementaria. La medida privativa de libertad se cumple en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado FGR 273/26, emitido este 19 de mayo de 2026, Soraya “N” se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Otras acciones relevantes en Tamaulipas

En hechos aislados, dos hombres quedaron bajo arresto en Matamoros como presuntos responsables de un ataque armado que cobró la vida de un elemento del Servicio de Protección Federal de la SSPC y dejó otro herido.

El operativo de búsqueda que derivó en su captura involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Al momento de su detención se les aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

Detenidos ataque contra agentes Protección Federal en Tamaulipas
Escena del crimen y fotografía de los detenidos. Foto: Redes sociales / SSPC

La agresión ocurrió cuando una camioneta embistió la unidad oficial en la que viajaban los agentes al término de su jornada. Al iniciar la persecución, un segundo vehículo con hombres armados interceptó la escena y abrió fuego.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que las indagatorias siguen abiertas para identificar y localizar a los demás involucrados.

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