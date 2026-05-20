Cruz Azul vs Pumas: el operativo que blindará Ciudad de los Deportes este jueves

Habrá máxima seguridad durante la final Cruz Azul-Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Continúa la cuenta regresiva para el inicio de la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, respectivamente. El duelo por el título se jugará en territorio capitalino, ya que la Máquina cumplió con la documentación requerida para albergar el juego de ida en el que, por años, se convirtió en su casa oficial dentro de la Primera División, el estadio Ciudad de los Deportes.

El recinto se ubica en la Calle Indiana 255, Colonia Nochebuena, dentro de la Alcaldía Benito Juárez, la cual empieza a coordinarse estrechamente con las autoridades correspondientes para garantizar el orden, seguridad y bienestar de sus vecinos así como de los fanáticos de Cruz Azul y Pumas de la UNAM, así lo explicó el alcalde Luis Mendoza Acevedo en un video compartido a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“En Benito Juárez celebramos que la gran final del Futbol Mexicano llegue al estadio Ciudad de los Deportes. Es un evento que emociona a miles de aficionados y que pone a nuestra alcaldía en el centro de la atención nacional, pero quiero ser muy claro: por encima de cualquier otro interés, nuestra prioridad son las y los vecinos de las colonias de este estadio", remarcó Luis Mendoza Acevedo.

“Trabajamos en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y la administración del estadio para garantizar que este partido se desarrolle con orden, seguridad y sana convivencia. Implementamos el operativo Ladrillera, además del despliegue de Blindar BJ 360 con la presencia permanente en las colonias: Nochebuena, Ciudad de los Deportes y Ampliación Nápoles“. mencionó el alcalde.

PUBLICIDAD

Gente de Cruz Azul y Pumas presentes en la COlonia Nochebuena de la Alcaldía Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Luis Mendoza Acevedo enfatizó que actuarán rigurosamente con la gente que se dedica a cuidar coches así como del apartado de sitios ilegales.

“Cualquier conducta que afecte la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos será sancionada. Queremos que esta fiesta deportiva se viva con responsabilidad, pero siempre poniendo primero la seguridad, el orden y el bienestar de quienes viven en Benito Juárez“, concluyó el alcalde.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se jugará la final de ida del Clausura 2026?

La final de ida, Cruz Azul vs Pumas, está previsto a jugarse el próximo jueves 21 de mayo desde el estadio Ciudad de los Deportes. De acuerdo a los sitios oficiales de la Liga Mx, el cotejo dará inicio en punto de las 20:00 horas (tiempo del Centro de la República Mexicana) y se transmitirá en televisión abierta, por la señal de Televisa y Tv Azteca.

Tercera final que disputan Cruz Azul y Pumas

Cruz Azul y Pumas disputarán el título del Clausura 2026 de la Liga Mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trilogía de la final del Futbol Mexicano entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM cuenta con saldo igualitario, pues cada equipo se ha coronado campeón, primero lo hizo el cuadro cementero al derrotar en los felinos 2-0 en el duelo por el título de la temporada 1978-1979.

PUBLICIDAD

Los Pumas de la UNAM lograron su revancha al golear 4-1 al Cruz Azul en la final de la campaña 1980-1981. En total han pasado 45 años desde la última vez que ambos clubes se enfrentaron por obtener el máximo galardón del Futbol de México: será la primera vez que disputen la copa del campeón en torneos cortos.