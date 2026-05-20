México Deportes

Cruz Azul vs Pumas: el operativo que blindará Ciudad de los Deportes este jueves

El alcalde Luis Mendoza Acevedo mencionó los operativos que habrá en las afueras del recinto deportivo para mantener el orden y bienestar de las aficiones

Guardar
Google icon
Vista exterior del Estadio Ciudad de los Deportes con barreras metálicas, numerosos policías con chalecos, vehículos blindados y una multitud de personas.
Habrá máxima seguridad durante la final Cruz Azul-Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Continúa la cuenta regresiva para el inicio de la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, respectivamente. El duelo por el título se jugará en territorio capitalino, ya que la Máquina cumplió con la documentación requerida para albergar el juego de ida en el que, por años, se convirtió en su casa oficial dentro de la Primera División, el estadio Ciudad de los Deportes.

El recinto se ubica en la Calle Indiana 255, Colonia Nochebuena, dentro de la Alcaldía Benito Juárez, la cual empieza a coordinarse estrechamente con las autoridades correspondientes para garantizar el orden, seguridad y bienestar de sus vecinos así como de los fanáticos de Cruz Azul y Pumas de la UNAM, así lo explicó el alcalde Luis Mendoza Acevedo en un video compartido a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“En Benito Juárez celebramos que la gran final del Futbol Mexicano llegue al estadio Ciudad de los Deportes. Es un evento que emociona a miles de aficionados y que pone a nuestra alcaldía en el centro de la atención nacional, pero quiero ser muy claro: por encima de cualquier otro interés, nuestra prioridad son las y los vecinos de las colonias de este estadio", remarcó Luis Mendoza Acevedo.

“Trabajamos en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y la administración del estadio para garantizar que este partido se desarrolle con orden, seguridad y sana convivencia. Implementamos el operativo Ladrillera, además del despliegue de Blindar BJ 360 con la presencia permanente en las colonias: Nochebuena, Ciudad de los Deportes y Ampliación Nápoles“. mencionó el alcalde.

PUBLICIDAD

Multitud de aficionados de Cruz Azul y Pumas, algunos con banderas y máscaras, posan con entusiasmo frente al Estadio Ciudad de los Deportes bajo un cielo claro.
Gente de Cruz Azul y Pumas presentes en la COlonia Nochebuena de la Alcaldía Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Luis Mendoza Acevedo enfatizó que actuarán rigurosamente con la gente que se dedica a cuidar coches así como del apartado de sitios ilegales.

“Cualquier conducta que afecte la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos será sancionada. Queremos que esta fiesta deportiva se viva con responsabilidad, pero siempre poniendo primero la seguridad, el orden y el bienestar de quienes viven en Benito Juárez“, concluyó el alcalde.

¿Cuándo se jugará la final de ida del Clausura 2026?

La final de ida, Cruz Azul vs Pumas, está previsto a jugarse el próximo jueves 21 de mayo desde el estadio Ciudad de los Deportes. De acuerdo a los sitios oficiales de la Liga Mx, el cotejo dará inicio en punto de las 20:00 horas (tiempo del Centro de la República Mexicana) y se transmitirá en televisión abierta, por la señal de Televisa y Tv Azteca.

Tercera final que disputan Cruz Azul y Pumas

Imagen promocional de la Gran Final Clausura 2026 con los logos de Cruz Azul y Pumas, un trofeo central y un estadio lleno de fans con fuegos artificiales.
Cruz Azul y Pumas disputarán el título del Clausura 2026 de la Liga Mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trilogía de la final del Futbol Mexicano entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM cuenta con saldo igualitario, pues cada equipo se ha coronado campeón, primero lo hizo el cuadro cementero al derrotar en los felinos 2-0 en el duelo por el título de la temporada 1978-1979.

Los Pumas de la UNAM lograron su revancha al golear 4-1 al Cruz Azul en la final de la campaña 1980-1981. En total han pasado 45 años desde la última vez que ambos clubes se enfrentaron por obtener el máximo galardón del Futbol de México: será la primera vez que disputen la copa del campeón en torneos cortos.

Temas Relacionados

Liga MxAlcaldia Benito JuarezCruz AzulPumasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Chivas a Puebla: este es el nuevo entrenador de la Franja

El Puebla apuesta por un nuevo rumbo con la llegada de Espinoza como entrenador, tras cerrar el Clausura 2026 en la penúltima posición y sin boleto a la Liguilla

De Chivas a Puebla: este es el nuevo entrenador de la Franja

Guadalajara activará protocolo especial por ébola ante la llegada de República Democrática del Congo al Mundial 2026

Aeropuertos, hoteles y sedes contarán con personal capacitado, áreas de aislamiento y monitoreo médico constante a los visitantes

Guadalajara activará protocolo especial por ébola ante la llegada de República Democrática del Congo al Mundial 2026

Quién es Igor Thiago, convocado al Mundial 2026 con Brasil gracias a Efraín Álvarez

El brasileño jugará el Mundial 2026 con Brasil en gran parte gracias al apoyo del entrenador auriazul, quien fue clave en su ascenso futbolístico

Quién es Igor Thiago, convocado al Mundial 2026 con Brasil gracias a Efraín Álvarez

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

Las Águilas enfrentan una reestructuración tras la reciente eliminación del Clausura 2026 ante Pumas y buscarían mantener su nivel ofensivo

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

Ni Chicharito ni Hugo Sánchez: este es el único mexicano con un récord de goles imbatible en un Mundial

La Copa del Mundo del 2026 podría ser histórica para nuestro país aprovechando la localía y el apoyo de la gente

Ni Chicharito ni Hugo Sánchez: este es el único mexicano con un récord de goles imbatible en un Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a mujer que intentó introducir a México 5 mil balas de arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Vinculan a proceso a mujer que intentó introducir a México 5 mil balas de arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

De militar a guardaespaldas de El Chapo: la historia de “El Cóndor”, escolta que podría salir de prisión

El Chapo manda nuevas cartas a la Corte de Brooklyn para tratar de ser enviado a México: “Soy un ciudadano inocente”

Activista Raymundo Ramos pedirá a Segob reforzar su seguridad tras ser sancionado por EEUU y ligado al Cártel del Noreste

Huye, choca y su vehículo se incendia: AMIC detiene a fugitivo con orden de aprehensión en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Maxine Woodside revela terrible deterioro de la histórica casa de Silvia Pinal: “Un nido de cucarachas”

Maxine Woodside revela terrible deterioro de la histórica casa de Silvia Pinal: “Un nido de cucarachas”

Quién es el bailarín al que relacionan con Cazzu

Alejandro Fernández estaría celoso de su hijo Alex por considerarlo competencia: “Nos parecemos y cantamos igual”

Jesse Conde, voz del Duende Verde y el Señor cara de papa, recibe doctorado por su trayectoría en doblaje

Toño Rosique de ‘Exatlón México’ presenta a su bebé de un mes: “Mi clon”

DEPORTES

De Chivas a Puebla: este es el nuevo entrenador de la Franja

De Chivas a Puebla: este es el nuevo entrenador de la Franja

Joel Huiqui, el improbable técnico finalista que oscila entre la devoción y el racismo

Guadalajara activará protocolo especial por ébola ante la llegada de República Democrática del Congo al Mundial 2026

Quién es Igor Thiago, convocado al Mundial 2026 con Brasil gracias a Efraín Álvarez

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí