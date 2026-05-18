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Qué consumir en ayunas para fortalecer las defensas y prevenir enfermedades

Una rutina matutina con alimentos naturales brinda energía y favorece el bienestar desde temprano

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Adoptar ciertos hábitos al despertar puede marcar la diferencia en la prevención de infecciones diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del día representa una oportunidad clave para cuidar la salud y fortalecer el sistema inmunológico. Algunos alimentos y bebidas, consumidos en ayunas, pueden aportar nutrientes esenciales y compuestos activos que ayudan a reforzar las defensas del organismo.

Incorporar estas opciones a la rutina matutina puede ser un apoyo natural en la prevención de enfermedades y el mantenimiento del bienestar general.

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Conocer cuáles son las alternativas más recomendadas permite tomar decisiones informadas para empezar el día de manera saludable.

Ilustración de una mujer de cabello rizado sonriendo y comiendo un plato con salmón, arroz y vegetales en una cocina, rodeada de figuras de células T.
Una combinación de líquidos, ejercicio suave y alimentos frescos potencia el sistema de protección del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué consumir en ayunas para fortalecer las defensas y prevenir enfermedades

Consumir ciertos alimentos en ayunas puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la prevención de enfermedades.

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De acuerdo con información de Cleveland Clinic, algunas opciones recomendadas por nutriólogos y especialistas son:

  1. Agua tibia con limón Aporta vitamina C y antioxidantes que apoyan la función inmunológica y ayudan a alcalinizar el organismo.
  2. Frutas frescas Elige frutas ricas en vitamina C, como naranja, guayaba, papaya o kiwi. Estas frutas ayudan a reforzar las defensas naturales del cuerpo.
  3. Miel de abeja natural Tiene propiedades antimicrobianas y puede calmar la garganta, además de aportar energía rápidamente.
  4. Yogur natural o kéfir Aportan probióticos que favorecen la salud intestinal, clave para un sistema inmunológico fuerte.
  5. Ajo crudo Consumido en pequeñas cantidades, el ajo tiene compuestos que estimulan las defensas y ayudan a combatir infecciones.
  6. Agua o infusión de jengibre El jengibre es antiinflamatorio y antioxidante, ayuda a fortalecer las defensas y a prevenir enfermedades respiratorias.
  7. Semillas o frutos secos (en porción moderada) Nueces, almendras o semillas de girasol aportan vitamina E, zinc y antioxidantes que benefician al sistema inmune.
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Té de jengibre con limón, una bebida saludable y natural llena de beneficios y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo iniciar el día para fortalecer el sistema inmune

Iniciar el día con hábitos saludables puede marcar una diferencia significativa en el fortalecimiento del sistema inmune. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas:

  1. Hidratarse al despertar Beber un vaso de agua natural o agua tibia con limón ayuda a rehidratar el cuerpo después de varias horas de ayuno y aporta vitamina C.
  2. Elegir un desayuno equilibrado Incluye frutas frescas, yogur natural, semillas o frutos secos y fuentes de proteína como huevo o queso. Estos alimentos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes clave para las defensas.
  3. Realizar actividad física ligera Dedicar algunos minutos a estiramientos, caminatas o ejercicios suaves activa la circulación y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico.
  4. Exponerse a la luz natural Recibir luz solar en la mañana favorece la síntesis de vitamina D, fundamental para la respuesta inmune.
  5. Mantener una rutina de higiene personal Lavarse las manos y rostro antes de cualquier actividad evita la entrada de agentes patógenos.
  6. Practicar técnicas de relajación Dedicar unos minutos a la respiración profunda o la meditación ayuda a reducir el estrés, factor que puede debilitar las defensas.
  7. Evitar el consumo de ultraprocesados y azúcares refinados Optar por alimentos naturales desde el primer momento del día favorece una respuesta inmunológica óptima.

Estos pequeños hábitos, incorporados en la rutina matutina, apoyan el funcionamiento del sistema inmune y contribuyen a la prevención de enfermedades.

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