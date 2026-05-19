Guadalajara activará protocolo especial por ébola ante la llegada de República Democrática del Congo al Mundial 2026

Las autoridades mexicanas implementarán vigilancia epidemiológica en el Estadio Akron y mantendrán coordinación con la OMS para asegurar condiciones seguras en el duelo mundialista entre Colombia y RD del Congo. (Fotos: REUTERS)

La inminente llegada de la Selección de la República Democrática del Congo a Guadalajara para el Mundial 2026 ha llevado a las autoridades sanitarias y organizadores locales a establecer medidas de vigilancia epidemiológica reforzada.

El motivo: el reciente brote de ébola en África central, que encendió las alertas globales y motivó la activación de protocolos preventivos en todas las sedes de la justa mundialista.

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La clasificación de Congo a la Copa Mundial 2026 y su regreso tras 52 años generan gran expectativa por su desempeño deportivo y el estricto protocolo sanitario que acompaña su estadía en México. REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido Colombia vs Congo, programado para el 23 de junio en el Estadio Akron, se desarrollará bajo un esquema especial de bioseguridad. A través de acciones coordinadas con organismos internacionales y expertos en salud pública, la ciudad busca garantizar la seguridad de jugadores y aficionados.

El plan de seguridad sanitaria para la llegada a Guadalajara

La vigilancia sanitaria se ha convertido en un eje central para las autoridades mexicanas ante el contexto epidemiológico:

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Alerta de viaje activa para personas procedentes del Congo y Uganda desde el 18 de mayo.

Monitoreo médico especializado en aeropuertos, hoteles y el Estadio Akron para seleccionados y aficionados.

Áreas de aislamiento y personal capacitado listos para actuar ante cualquier caso sospechoso de ébola.

Coordinación constante con la OMS, CDC y autoridades deportivas para garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud.

Áreas de aislamiento especiales, personal médico capacitado y protocolos de actuación ante casos sospechosos de ébola estrán listos en Guadalajara por el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El objetivo de estas medidas es reducir al mínimo cualquier riesgo de transmisión y actuar de manera inmediata si se detecta algún síntoma compatible con la enfermedad.

Ébola: riesgos reales y protocolos de prevención

De acuerdo con David Kershenobich, secretario de Salud, un componente clave de la estrategia es la comunicación clara sobre los verdaderos riesgos del ébola y cómo prevenir su propagación.

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No es una enfermedad de transmisión aérea : El contagio requiere contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

Período de incubación de 2 a 21 días, lo que exige vigilancia estrecha a viajeros recientes.

Campañas informativas sobre síntomas y medidas de higiene.

Orientación médica directa para quienes hayan viajado recientemente a zonas afectadas.

Se mantienen en alerta de viaje personas procedentes de Congo y Uganda, con monitoreo epidemiológico en aeropuertos, hoteles y recintos deportivos de la ciudad sede. REUTERS/Arlette Bashizi

Estas acciones buscan evitar el pánico y la desinformación, promoviendo un ambiente seguro en el evento.

El camino de Congo en el Mundial 2026

El equipo africano, conocido como “Los Leopardos”, consiguió su clasificación tras superar el repechaje disputado en Guadalajara, donde venció a Jamaica y aseguró su boleto para el torneo.

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Grupo K: Compartirá grupo con selecciones de gran nivel: Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Debut: El primer partido será el 17 de junio en Houston, enfrentando a Portugal.

Segundo partido: El 23 de junio, Congo se medirá contra Colombia en Guadalajara, bajo estrictos protocolos sanitarios.

Cierre de la fase de grupos: El 27 de junio, Congo jugará ante Uzbekistán en Atlanta.

Autoridades activan vigilancia epidemiológica y protocolos de bioseguridad en sedes mundialistas, con especial atención al partido Colombia vs Congo en el Estadio Akron. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este regreso marca un hito para el conjunto congoleño, que no clasificaba desde el Mundial de Alemania 1974. Por ello, la expectativa en torno a su participación es alta, tanto por la hazaña deportiva como por los retos sanitarios que enfrenta el equipo.