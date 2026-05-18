Por qué tu casa huele peor después de trapear: el error más común al limpiar

Trapear con agua limpia y un trapo adecuado para cada área previene la acumulación de suciedad y ayuda a evitar malos olores tras la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene doméstica cobra relevancia en México como primera barrera contra virus y bacterias. Las autoridades sanitarias insisten en que un hogar limpio protege a sus habitantes y evita la transmisión de agentes infecciosos, especialmente en espacios poco ventilados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud recalcan que las medidas de limpieza y desinfección siguen vigentes, ya que la acumulación de humedad y residuos puede favorecer la presencia de microorganismos dañinos para la salud.

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Ventilar antes de trapear evita la concentración de olores y residuos

Los expertos de la OMS insisten en el lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel a base de alcohol, además de evitar tocarse el rostro mientras se limpia, ya que los virus y bacterias pueden permanecer activos en superficies y trasladarse a mucosas.

Tras estornudar o toser, se debe desechar el pañuelo en un bote con tapa y lavarse las manos de inmediato. La ventilación natural es fundamental.

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Ventilar el hogar antes y durante la limpieza ayuda a eliminar productos químicos restantes que pueden provocar olores desagradables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomienda iniciar la ventilación al menos dos horas antes de la llegada de personas y mantenerla después de la limpieza.

En lugares cerrados el uso adecuado de ventilación mecánica puede marcar la diferencia para reducir la concentración de agentes patógenos en el aire, por eso es recomendable ventilar el hogar antes de trapear, pues mejora la circulación del aire y elimina excesos de humedad.

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El error al trapear que deja mal olor después de limpiar

El error más común al trapear ocurre cuando no se ventila la casa antes y durante la limpieza. Si el aire no circula, la humedad y los residuos de productos químicos se concentran, haciendo que los olores se intensifiquen.

En vez de eliminar aromas desagradables, se generan ambientes cargados y persistentes que pueden resultar molestos o incluso dañinos para la salud.

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Para trapear correctamente, la Secretaría de Salud recomienda usar agua jabonosa para lavar, enjuagar con agua limpia y finalmente desinfectar con una solución clorada. Es importante emplear cubetas y trapos distintos en cada etapa para evitar mezclar residuos y asegurar una limpieza eficaz.

La acumulación de humedad en ambientes cerrados favorece la proliferación de bacterias y hongos, incrementando el riesgo de malos olores en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS aconseja abrir puertas y ventanas antes y durante la limpieza para asegurar la renovación del aire y reducir la concentración de partículas en suspensión.

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En caso de que la limpieza la realice una empresa de limpieza profesional, esta debe cumplir con la normativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que exige certificados detallando productos, dosis y recomendaciones.

Solo pueden emplear insumos autorizados bajo la Norma NOM-256-SSA-2012 y deben informar sobre el tiempo de espera antes del reingreso a las áreas tratadas.

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Túneles y tapetes sanitizantes no eliminan virus ni bacterias en el hogar

El uso de túneles o tapetes sanitizantes no cuenta con respaldo de la Secretaría de Salud.

En un comunicado, la dependencia advirtió que no existe prueba de su eficacia para la eliminación de virus y que podrían causar irritaciones y otros problemas de salud.

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Los tapetes, por su parte, no garantizan la eliminación de patógenos y pueden dañar las suelas del calzado.

Mantener puertas y ventanas abiertas durante y después de trapear permite que los pisos sequen más rápido y evita la persistencia de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar adecuadamente los dispositivos electrónicos del hogar, como controles remotos, teclados y pantallas táctiles, ayuda a prevenir la acumulación de microorganismos.

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La OMS recomienda usar toallitas con alcohol al 70 % cuando el fabricante no especifica el método de limpieza para evitar daños y mantener la higiene.

La higiene doméstica eficaz requiere orden, ventilación y uso racional de productos

En materia económica, las instituciones recomiendan incluir los gastos de limpieza en el presupuesto, pero advierte contra compras excesivas o productos innecesarios.

Abrir las ventanas durante las labores de limpieza favorece la circulación de aire fresco necesario para la higiene del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud y la OMS señalan que el orden y la limpieza en casa, junto con el uso racional de desinfectantes, son esenciales para la eliminación de virus y bacterias.

Trapear sin ventilar, mezclar productos sin control o dejar humedad en las superficies puede empeorar el ambiente y no contribuir a la formación de un entorno seguro y saludable.

Limpiar tapetes y alfombras de manera independiente y asegurarse de que sequen completamente previene la aparición de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)