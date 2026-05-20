México

Familias de Jalisco crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

La campaña de cromos mundialistas y marchas durante el Fan Fest busca recordar que detrás de la celebración continúa la preocupación para miles

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Familias y colectivos de búsqueda convierten la fiebre futbolera en una campaña que busca visibilizar la grave crisis de desapariciones en el Estado. (Facebook/ Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro)
Familias y colectivos de búsqueda convierten la fiebre futbolera en una campaña que busca visibilizar la grave crisis de desapariciones en el Estado. (Facebook/ Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro)

A un par de semanas del Mundial 2026, el entusiasmo futbolero en Guadalajara convive con una realidad mucho más dolorosa. Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda lanzaron una campaña inédita: un álbum de estampas mundialistas con los rostros de quienes siguen sin volver a casa.

El objetivo es aprovechar la atención internacional del evento para visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco y evitar que la emergencia humanitaria quede relegada por la fiesta del futbol.

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La campaña, impulasada bajo el mensaje central de “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”" exige que la emergencia en Jalisco no quede relegada por la celebración futbolística del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza García)
La campaña, impulasada bajo el mensaje central de “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”" exige que la emergencia en Jalisco no quede relegada por la celebración futbolística del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

La iniciativa, impulsada principalmente por el Colectivo Luz de Esperanza, busca romper la indiferencia institucional y social, recordando que detrás de la fiesta global permanece una emergencia humanitaria que afecta a miles de hogares en el país.

Las estampas mundialistas que cuentan ausencias

Los colectivos transformaron las fichas de búsqueda en cromos al estilo Panini, con la esperanza de convertir cada imagen en un símbolo de memoria y protesta.

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Las estampas muestran a personas desaparecidas con la camiseta de la Selección Mexicana, junto a su nombre, fecha de desaparición y el estado donde fueron vistas por última vez.

  • Slogan central de la campaña: “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”
  • Difusión masiva: Las estampas han circulado en redes y espacios públicos, invitando a la reflexión.
  • Protesta simbólica: El mensaje busca que la atención no se desvíe solo al futbol, sino que también se recuerde a quienes faltan.
Las estampas muestran a los desaparecidos con la camiseta de la Selección Mexicana y datos clave como nombre, fecha y lugar de desaparición. (Facebook/ Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro)
Las estampas muestran a los desaparecidos con la camiseta de la Selección Mexicana y datos clave como nombre, fecha y lugar de desaparición. (Facebook/ Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro)

De esta manera, la campaña transforma el entusiasmo del Mundial en una plataforma de denuncia y exige que la búsqueda no se detenga, ni siquiera durante la gran fiesta deportiva.

Movilizaciones y protestas durante el Mundial

Además de la campaña visual, las familias han planeado una serie de movilizaciones pacíficas antes y durante el torneo.

Se prevé la participación de decenas de familias en marchas y actividades denominadas “cascaritas por la memoria”, partidos y actos simbólicos en zonas de alta concurrencia.

  • Movilización nacional: Más de 120 familias viajarán a la Ciudad de México para protestar durante el partido inaugural.
  • Intervenciones locales: Acciones en el Centro Histórico y el Fan Fest mundialista de Guadalajara.
  • Presencia constante: El colectivo exigió que las autoridades no obstaculicen estas actividades.
Las familias organizaránn movilizaciones pacíficas y actividades simbólicas como marchas y ‘cascaritas por la memoria’ en Guadalajara y otros puntos de concurrencia. (Facebook/
Las familias organizaránn movilizaciones pacíficas y actividades simbólicas como marchas y ‘cascaritas por la memoria’ en Guadalajara y otros puntos de concurrencia. (Facebook/

La meta es mantener vigente la exigencia de justicia y la búsqueda, aún cuando las miradas del mundo estén centradas en los partidos.

Jalisco, entre la celebración y la tragedia

El contexto de la campaña es contundente: Jalisco lidera las cifras nacionales de desapariciones, con más de 16 mil casos sin resolver.

  • Estadísticas alarmantes: Miles de rostros ausentes permanecen en fichas y muros de la ciudad.
  • Indiferencia institucional: La campaña critica el contraste entre el gasto en el Mundial y el presupuesto para la búsqueda.
  • Llamado a la empatía: Cada estampa representa una vida y una familia que sigue esperando respuestas.
Jalisco encabeza el número de desapariciones en México, con más de 16 mil casos sin resolver en visperas del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/ Fernando Carranza García)
Jalisco encabeza el número de desapariciones en México, con más de 16 mil casos sin resolver en visperas del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/ Fernando Carranza García)

En este sentido, mientras Guadalajara se prepara para la fiesta mundialista, las familias insisten en que la atención institucional y los recursos son insuficientes frente a la magnitud de un problema que debería encontrarse en el centro de la agenda.

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