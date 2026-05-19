Quién es el bailarín al que relacionan con Cazzu

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida sentimental de Cazzu volvió a ser centro de atención tras un episodio reciente durante uno de sus conciertos, donde la artista argentina señaló a un miembro de su elenco con una frase que desató especulaciones sobre un nuevo romance.

El foco se ha posado ahora sobre Ignacio Colombara, el bailarín y actor de doblaje al que muchos ya vinculan con la cantante.

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La historia de Cazzu con el amor ha sido seguida por sus seguidores desde su recordada relación con Christian Nodal, con quien terminó en mayo de 2024.

FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Si bien ese vínculo marcó una etapa de exposición mediática y conflictos legales por la custodia de su hija Inti, en la actualidad los rumores giran en torno al posible inicio de una relación sentimental con alguien de su círculo profesional.

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Quién es Ignacio Colombara, el bailarín protagonista del rumor

Ignacio Colombara nació en Mendoza, Argentina, en septiembre de 1999 y actualmente reside en Buenos Aires.

Proviene de una familia ligada al arte: su madre es bailarina y su padre trabaja como sonidista.

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Desde los seis años incursionó como actor de doblaje, prestando su voz a personajes en series y películas reconocidas, incluyendo producciones de Disney y Marvel.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

A los catorce años comenzó a formarse de manera profesional en danza, teatro y música, consolidando una carrera escénica que lo llevó a escenarios emblemáticos como el Teatro Colón y a giras internacionales por Latinoamérica.

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Su especialidad es el hip hop, aunque también se ha desempeñado en jazz y contemporáneo.

En redes sociales, Colombara comparte habitualmente imágenes y videos de sus actuaciones y giras, donde es frecuente verlo junto a Cazzu, sobre todo en el contexto de la gira “Latinaje”.

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Qué dio origen al rumor sobre Cazzu y su bailarín

El comentario que encendió las redes sociales surgió durante una presentación de la gira “Latinaje” en México.

A casi dos años de su ruptura con Christian Nodal, Cazzu vuelve a ser tendencia por su presunta relación con el bailarín y actor de doblaje Ignacio Colombara. (Instagram: colombaraignacio )

Mientras presentaba a sus bailarines, Cazzu señaló a Ignacio Colombara y exclamó: “Ese es mío”.

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El gesto fue interpretado por el público como una declaración de interés personal y no tardó en viralizarse, alimentando teorías sobre un nuevo capítulo amoroso para la intérprete.

La frase de la artista fue recogida por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien destacó la reacción de los presentes ante la espontaneidad de la cantante.

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¿Realmente están en una relación?

Hasta el momento, ni Cazzu ni Ignacio Colombara han confirmado públicamente una relación amorosa.

Lo que se sabe es que los rumores se originaron tras la declaración de la cantante en pleno escenario y por la cercanía evidenciada en distintas presentaciones y viajes durante la gira en México.

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Varios periodistas, como Javier Ceriani y Flor Rubio, han recogido declaraciones y videos en los que se observa la interacción entre ambos, pero todo apunta a que la relación —si la hay— permanece en el ámbito privado.