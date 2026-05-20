Rosa Icela responde con “¿Y yo por qué?” al ser cuestionada sobre el paradero de Rocha Moya

Rosa Icela reacciona a preguntas sobre Rocha Moya con una respuesta directa. (Imagen Ilustrativa)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó pronunciarse sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de ser cuestionada por medios de comunicación durante un encuentro relacionado con la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Al término de la conferencia encabezada por la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, la funcionaria respondió con evasivas a las preguntas sobre Rocha Moya, quien permanece fuera de la vida pública desde inicios de mayo.

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Esto tras darse a conocer investigaciones en Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“No, no hay ninguna absolutamente nada en el tema de Rocha Moya”, respondió inicialmente la titular de Segob.

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Sin embargo, al insistir los reporteros sobre si Gobernación conocía el paradero del mandatario estatal, Rodríguez respondió: “¿Y yo por qué? Gobernación está encargada de hablar por los gobernadores”.

La secretaria también rechazó hacer llamados públicos o confirmar si ha intentado comunicarse con el morenista. “Yo no hago llamados”, dijo antes de retirarse del lugar.

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Investigación de EU contra políticos de Morena en Sinaloa

El caso tomó relevancia luego de que el pasado 29 de abril la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York informara sobre investigaciones contra 10 políticos y exfuncionarios vinculados a Morena por presuntamente brindar protección a la facción criminal de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Un día después de que se hicieran públicas las indagatorias, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo como gobernador de Sinaloa. Desde entonces, no ha realizado apariciones públicas y existen distintas versiones sobre su ubicación.

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Mientras autoridades estatales sostienen que permanece en Sinaloa, reportes periodísticos señalan que podría encontrarse bajo resguardo federal o incluso en instalaciones militares como medida de protección.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó recientemente que el mandatario con licencia sigue en territorio sinaloense y cuenta con medidas de seguridad federales preventivas.

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Enrique Inzunza rechaza acusaciones y niega buscar abogados

Otro de los señalados por las autoridades estadounidenses es el senador morenista Enrique Inzunza, quien aseguró públicamente que las acusaciones son falsas.

A través de redes sociales, el legislador negó haber tenido contacto con autoridades extranjeras y descartó contratar defensa legal.

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“Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, escribió el senador, quien también ha insistido en que permanece en Sinaloa.

Exfuncionarios detenidos y separaciones del cargo en Sinaloa

Dentro de las investigaciones destaca la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, acusado de conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento.

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También se entregó a autoridades estadounidenses Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas estatal, señalado presuntamente de colaborar con integrantes de “Los Chapitos”.

En paralelo, otros funcionarios han solicitado separarse temporalmente de sus cargos, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal sinaloense Dámaso Castro Saavedra.

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Esto es de lo que se les acusa:

Presunta protección a integrantes de “Los Chapitos” .

Supuestos sobornos para favorecer operaciones del crimen organizado .

Entrega de información sobre adversarios políticos.

Conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos .

Presunta colaboración con estructuras del Cártel de Sinaloa .

Protección institucional desde corporaciones policiacas estatales y municipales.

Presuntos pagos mensuales de grupos criminales a mandos de seguridad.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el congelamiento de cuentas bancarias de Rocha Moya, Inzunza y otros implicados en las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.

SEGOB y FGR anuncian recorridos con colectivos de búsqueda

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez ocurrieron tras una conferencia enfocada en las acciones del Gobierno federal para atender la crisis de desapariciones en el país.

Durante el encuentro, Segob informó que recorrerá seis regiones de México junto con la Fiscalía General de la República para reunirse con colectivos y familias buscadoras.

La dependencia también anunció la instalación de un centro de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda y respaldado por instituciones federales de seguridad.

Asimismo, se detalló que la Plataforma Única de Identidad ha permitido localizar a 5 mil 898 personas desde octubre de 2025, mediante el cruce de bases de datos oficiales.