Maxine Woodside revela terrible deterioro de la histórica casa de Silvia Pinal: “Un nido de cucarachas”

La memoria de Silvia Pinal enfrenta la venta de su histórica casa en el Pedregal, una residencia emblemática de la dinastía Pinal en la Ciudad de México (IG: @modernismweekmexicocity/ CUARTOSCURO)

La memoria de la fallecida Silvia Pinal enfrenta la venta de su histórica casa ubicada en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde persisten versiones de deterioro y problemas de mantenimiento, incluyendo la presencia de “un nido de cucarachas”, según comentarios realizados en el programa de la periodista Maxine Woodside.

A pesar del valor simbólico para la dinastía Pinal, la propiedad podría alcanzar hasta 65 millones de pesos, de acuerdo con cifras que circulan sobre la venta, aunque en el mismo programa se mencionó una posible cifra mayor debido al tamaño del terreno.

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Alejandra Guzmán busca comprador ‘a la altura’

Las declaraciones recientes de Alejandra Guzmán reactivaron la posible venta. La cantante explicó en conferencia de prensa que ya realiza trámites sobre su parte de la propiedad:

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender a alguien que valore la casa de Silvia Pinal”.

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La casa diseñada en 1955 por el arquitecto Manuel Rosen Morrison se destaca por su exclusiva arquitectura de piedra volcánica y amplios jardines (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

El inmueble, diseñado en 1955 por el arquitecto Manuel Rosen Morrison, destaca por su arquitectura con piedra volcánica, dos pisos, alberca, comedor de madera y jardines. Entre los elementos más reconocibles se encuentra la réplica de un retrato pintado por Diego Rivera en 1956, ubicado cerca del recibidor principal.

El estado actual de la casa de Jardines del Pedregal

Durante la reciente emisión del programa ‘Todo para la mujer’, el periodista Ernesto Buitrón comentó que la casa presentaba condiciones precarias: “Tenía un nido de cucarachas ahí”, mientras Maxine Woodside agregó:

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“Esa cocina estaba que te morías, llegó Efi y hasta la estufa tiró”, en referencia a Efigenia Ramos, asistente personal que se mantuvo por décadas al lado de la fallecida diva del Cine de oro mexicano.

El inmueble podría alcanzar hasta 65 millones de pesos, aunque algunos estiman un valor superior por el tamaño del terreno y su historia (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

En otro momento, Buitrón dijo haberle propuesto al conductor Juan José Origel que comprara la lujosa propiedad: “Yo le propuse a Pepillo, porque ves que Alejandra Guzmán dijo, yo le propuse: ‘Pepillo compra la casa de Silvia Pinal porque tú más que nadie sabe lo que vale eso’”.

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Maxine reaccionó: “como si costara dos pesos”. Después, Ernesto añadió: “pero Pepillo es millonario, para Pepillo es como sacar dinero de un banco y hacer una inversión”.

Más adelante, Maxine respondió: “Sí es millonario, pero esa casa cuesta, yo no sé, 150 millones de pesos o más. Imagínate terminar en una casa tan grande para él y sus perritos”.

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Las versiones sobre el valor de venta oscilan entre los 65 millones de pesos y los 150 millones, según lo expresado en el programa.

La venta definitiva aún depende de los ajustes internos entre los integrantes de la familia, quienes poseen diferentes participaciones sobre la residencia.

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La residencia alberga una réplica de un retrato de Diego Rivera pintado en 1956, un elemento icónico del recibidor principal (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

El refugio y fortaleza que albergó a Silvia Pinal desde 1961

Silvia Pinal, a lo largo de los años, dio varias declaraciones sobre su casa. De acuerdo con sus propias palabras, la residencia es el fruto de su trabajo y esfuerzo, y ha sido el refugio familiar desde 1961.

La protagonista de ‘Viridiana’ señaló en entrevistas que la casa es “el lugar donde está construida mi vida entera: vivencias, recuerdos… No me puedo ir de aquí”. También detalló que la propiedad fue sugerida por su padre antes de morir y que la adquirió en abonos, convirtiéndose en su único hogar y en punto de reunión familiar en fechas importantes.

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