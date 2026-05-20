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Capturan a dos presuntos operadores del CJNG en Guadalajara tras cinco cateos

José “N” y Jorge “N” fueron identificados como probables integrantes del cártel tras investigaciones de campo y gabinete de la Agencia de Investigación Criminal

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Detenidos tras cateos en Guadalajara. Crédito: FGR
Detenidos tras cateos en Guadalajara. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), detuvo a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificados como José “N” y Jorge “N”, durante la ejecución de órdenes de cateo en cinco domicilios ubicados en Guadalajara, Jalisco.

Los operativos derivaron de investigaciones de campo y gabinete orientadas a combatir delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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En los inmuebles, localizados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, envoltorios con sustancias ilícitas y material sintético, además de un almacén con alcohol posiblemente adulterado.

También se decomisaron vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

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