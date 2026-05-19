Jesse Conde, voz del Duende Verde y el Señor cara de papa, recibe doctorado por su trayectoría en doblaje

La industria del doblaje en México celebró uno de sus momentos más significativos con un relevante reconocimiento a Jesse Conde, figura emblemática de la actuación de voz.
El actor, originario de Tabasco y referente de varias generaciones, fue distinguido con un doctorado Honoris Causa por el Centro de Especialización Artística Esteban Siller, en homenaje a su extensa y versátil carrera.
PUBLICIDAD
Con más de cinco décadas en la industria, Jesse Conde ha dado vida a personajes que han marcado la memoria colectiva del público en México y América Latina.
Un reconocimiento a una trayectoria trascendente
Este galardón llega en un periodo de reflexión para el actor, quien recientemente superó una delicada crisis de salud y hoy comparte su experiencia como ejemplo de resiliencia.
PUBLICIDAD
La entrega del doctorado Honoris Causa representa un homenaje formal al legado de Jesse Conde en el doblaje y la actuación de voz.
- Ceremonia realizada el 16 de mayo de 2026 en Ciudad de México.
- El diploma destaca la “contribución invaluable” de Conde al desarrollo artístico y cultural de la industria audiovisual.
- El homenaje subrayó su talento, profesionalismo y la inspiración que ha representado para nuevas generaciones de actores de doblaje.
El evento reunió a colegas, estudiantes y familiares, consolidando a Conde como un referente indiscutible del arte vocal.
PUBLICIDAD
Las voces de Conde que han trascendido generaciones
La carrera de Jesse Conde está marcada por personajes icónicos que han dejado huella en el cine y la televisión.
- Duende Verde en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi.
- Señor Cara de Papa en la saga Toy Story.
- Tigger en la franquicia de Winnie Pooh.
- Barbossa en Piratas del Caribe.
- Emperador Palpatine en el universo de Star Wars.
Estos papeles han permitido que su voz se reconozca en distintos públicos, consolidando su estatus como una figura fundamental en la historia del doblaje hispanoamericano.
PUBLICIDAD
La enseñanza detrás del micrófono
El reconocimiento llega tras un año complicado para el actor, quien en 2025 superó tres infartos en una sola semana. Su recuperación, compartida públicamente, lo ha colocado como ejemplo de perseverancia y autocuidado en el medio artístico.
- Jesse Conde mantiene una actitud positiva y agradecida frente a la vida y su profesión.
- El doctorado Honoris Causa reafirma su lugar como pilar para quienes inician en el doblaje.
- Su mensaje sobre la importancia de la salud y el equilibrio laboral resuena hoy más que nunca entre colegas y admiradores.
Así, con este homenaje, la industria reconoció no sólo su talento, sino también la huella humana y profesional que Jesse Conde ha dejado en cada proyecto y en la comunidad del doblaje.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD