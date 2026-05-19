México

Jesse Conde, voz del Duende Verde y el Señor cara de papa, recibe doctorado por su trayectoría en doblaje

El legendario actor celebró tras un episodio delicado de salud en el que se enfrentó a tres infartos

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Conde fue celebrado con un doctorado Honoris Causa que consagra su aporte como figura fundamental del doblaje en México y América Latina. (Foto: Facebook/Jesse Conde)
Conde fue celebrado con un doctorado Honoris Causa que consagra su aporte como figura fundamental del doblaje en México y América Latina. (Foto: Facebook/Jesse Conde)

La industria del doblaje en México celebró uno de sus momentos más significativos con un relevante reconocimiento a Jesse Conde, figura emblemática de la actuación de voz.

El actor, originario de Tabasco y referente de varias generaciones, fue distinguido con un doctorado Honoris Causa por el Centro de Especialización Artística Esteban Siller, en homenaje a su extensa y versátil carrera.

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La carrera de Jesse Conde, con más de cinco décadas, ha influido en varias generaciones de actores de voz y admiradores del doblaje. (Facebook/Jesse Conde)
La carrera de Jesse Conde, con más de cinco décadas, ha influido en varias generaciones de actores de voz y admiradores del doblaje. (Facebook/Jesse Conde)

Con más de cinco décadas en la industria, Jesse Conde ha dado vida a personajes que han marcado la memoria colectiva del público en México y América Latina.

Un reconocimiento a una trayectoria trascendente

Este galardón llega en un periodo de reflexión para el actor, quien recientemente superó una delicada crisis de salud y hoy comparte su experiencia como ejemplo de resiliencia.

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La entrega del doctorado Honoris Causa representa un homenaje formal al legado de Jesse Conde en el doblaje y la actuación de voz.

  • Ceremonia realizada el 16 de mayo de 2026 en Ciudad de México.
  • El diploma destaca la “contribución invaluable” de Conde al desarrollo artístico y cultural de la industria audiovisual.
  • El homenaje subrayó su talento, profesionalismo y la inspiración que ha representado para nuevas generaciones de actores de doblaje.
El doctorado Honoris Causa del Centro Esteban Siller destaca la invaluable contribución de Jesse Conde al arte vocal y audiovisual mexicano. (Facebook/Jesse Conde)
El doctorado Honoris Causa del Centro Esteban Siller destaca la invaluable contribución de Jesse Conde al arte vocal y audiovisual mexicano. (Facebook/Jesse Conde)

El evento reunió a colegas, estudiantes y familiares, consolidando a Conde como un referente indiscutible del arte vocal.

Las voces de Conde que han trascendido generaciones

La carrera de Jesse Conde está marcada por personajes icónicos que han dejado huella en el cine y la televisión.

  • Duende Verde en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi.
  • Señor Cara de Papa en la saga Toy Story.
  • Tigger en la franquicia de Winnie Pooh.
  • Barbossa en Piratas del Caribe.
  • Emperador Palpatine en el universo de Star Wars.
Darth Vader Emperador Palpatine
Jesse Conde es reconocido por sus icónicos personajes en el doblaje, como el Emperador Palpatine, el Duende Verde, Señor Cara de Papa y Tigger. (Captura de pantalla)

Estos papeles han permitido que su voz se reconozca en distintos públicos, consolidando su estatus como una figura fundamental en la historia del doblaje hispanoamericano.

La enseñanza detrás del micrófono

El reconocimiento llega tras un año complicado para el actor, quien en 2025 superó tres infartos en una sola semana. Su recuperación, compartida públicamente, lo ha colocado como ejemplo de perseverancia y autocuidado en el medio artístico.

  • Jesse Conde mantiene una actitud positiva y agradecida frente a la vida y su profesión.
  • El doctorado Honoris Causa reafirma su lugar como pilar para quienes inician en el doblaje.
  • Su mensaje sobre la importancia de la salud y el equilibrio laboral resuena hoy más que nunca entre colegas y admiradores.
Tras superar una severa crisis de salud en 2025, Jesse Conde inspira a la industria como ejemplo de resiliencia y perseverancia. Crédito: Facebook/ Jesse Conde
Tras superar una severa crisis de salud en 2025, Jesse Conde inspira a la industria como ejemplo de resiliencia y perseverancia. Crédito: Facebook/ Jesse Conde

Así, con este homenaje, la industria reconoció no sólo su talento, sino también la huella humana y profesional que Jesse Conde ha dejado en cada proyecto y en la comunidad del doblaje.

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