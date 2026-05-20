Joel Huiqui, el improbable técnico finalista que oscila entre la devoción y el racismo

Joel Huiqui podría hacer historia al darle a Cruz Azul su décima liga. (Infobae / Jovani Pérez)

“Bienvenidos al futbol prehispánico de Sir Alex Prietutson”, dice una frase viral en X que ilustra la devoción y el racismo que oscilan sobre Joel Huiqui, director técnico interino que podría marcar un hito en caso de darle a Cruz Azul su décimo trofeo de liga.

Su historia actual deriva de la aparente tendencia de la directiva de La Máquina al autosabotaje. Una semana antes del inicio de la liguilla del Clausura 2026, Nicolás Larcamón fue cesado del cargo tras una hilada de malos resultados en el torneo local y la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Huiqui asumió la responsabilidad del primer equipo con la misión de evitar un papelón. Sin embargo, dos semanas después y, contra todo pronóstico, tiene a Cruz Azul en la final luego de superar sin problemas a Atlas y Chivas en los cuartos de final y semifinal, respectivamente.

Los Pumas de Efraín Juárez —otro personaje que domina la conversación digital— son el último obstáculo.

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Joel Huiqui en medio del debate sobre la devoción en el fútbol y los desafíos del racismo en el deporte. (X)

Joel Huiqui, entre la devoción y el racismo

El avance de Huiqui en las primeras etapas de la liguilla estuvo remarcado por la aparición de memes cuyo humor no alcanzaba a ocultar los estigmas raciales que persisten en el futbol.

Huiqui destaca como caso de éxito al romper con la historia trágica que marca a su comunidad. Originario de Ahome, Sinaloa, y criado en el ejido Ohuira, el exfutbolista forma parte del pueblo indígena Mayo/Yoreme, presente también en Sonora.

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Los mayos mantienen lazos culturales, lingüísticos e históricos con los yaquis, otro grupo indígena de la región. Ambos pueblos sufrieron despojo, esclavitud y violencia durante el régimen de Porfirio Díaz, hechos documentados por el periodista estadounidense John Kenneth Turner en su obra México Bárbaro.

Joel Huiqui es representado majestuosamente como un emperador indígena, portando orgulloso los símbolos del Cruz Azul en su vestimenta real. (X)

El contraste de Efraín Juárez

Aunque algunas ilustraciones reivindican las raíces indígenas de Huiqui, otras destacan por su alto calado clasista, especialmente las que remarcan las diferencias con su rival: Efraín Juárez.

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Juárez es una versión opuesta a Huiqui: habla sin filtros, encara a la prensa, filosofa y hasta evangeliza en sus ruedas de prensa.

Mientras Huiqui es un director técnico ‘formado en casa’, Juárez ha tenido una preparación deportiva en el primer mundo. Comenzó su preparación en EEUU y la continuó en Europa. En 2024, probó que no era un bocazas al obtener el doblete con Atlético Nacional, ganando la Liga y la Copa BetPlay.

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La imagen yuxtapone la figura de Huiqui, representado como un guerrero ancestral con vestimenta elaborada de Cruz Azul, y la de Juárez, un estratega moderno de Pumas con toga, simbolizando los contrastes en el fútbol mexicano. (X)

Un futuro incierto en Cruz Azul

Mientras la prensa deportiva destaca que dos técnicos mexicanos vuelven a enfrentarse en una final tras 13 años de ausencia, la directiva de Cruz Azul todavía no cree en el proyecto de Huiqui.

Víctor Velázquez, presidente del club, condicionó su permanencia al frente del primer equipo solo si gana la Liga MX.

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Mientras algunos ven esta decisión como una medida normal dentro de la volatilidad del club, otros la asocian con la marginación de representantes de pueblos originarios y afrodescendientes de la vida pública.