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De Chivas a Puebla: este es el nuevo entrenador de la Franja

El Puebla apuesta por un nuevo rumbo con la llegada de Espinoza como entrenador, tras cerrar el Clausura 2026 en la penúltima posición y sin boleto a la Liguilla

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El ex DT de Chivas enfrentará un nuevo reto al tratar de sacar de la mala racha al puebla. EFE/Francisco Guasco
El ex DT de Chivas enfrentará un nuevo reto al tratar de sacar de la mala racha al puebla. EFE/Francisco Guasco

La Franja del Puebla inicia un nuevo ciclo con la llegada de Gerardo Espinoza como entrenador, tras un torneo marcado por resultados adversos y la urgencia de un cambio efectivo en la Liga MX.

El club oficializó la contratación del sinaloense, quien asume el reto de levantar a un equipo que terminó el Clausura 2026 en la parte baja de la tabla, fuera de la Liguilla y con apenas trece puntos acumulados en diecisiete encuentros.

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El técnico, de 44 años, cuenta con experiencia en desarrollo de jóvenes y procesos formativos, un perfil que Puebla presenta como clave para iniciar una reconstrucción deportiva y fortalecer el vínculo con una afición golpeada por campañas recientes.

Trayectoria de Gerardo Espinoza

El entrenador sinaloense ya conoce la institución: fue parte del plantel de Puebla durante la temporada 2014-2015, periodo en el que el equipo conquistó la Copa MX.

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Como futbolista, su recorrido incluyó etapas en clubes como Atlas, Santos, Pumas y Querétaro.

Espinoza comenzó su carrera como director técnico en el Clausura 2018 con Atlas.

Posteriormente, dirigió a Tampico Madero y Tapatío en la Liga Expansión, donde obtuvo títulos con ambos conjuntos. Además, lideró a la Selección Nacional Sub-23 y consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023.

Gerardo Espinoza fue designado como el nuevo DT. (X/@LuisOmarTapia)
Gerardo Espinoza fue campeón con el Tapatío. (X/@LuisOmarTapia)

Antes de tomar las riendas de la Franja, Espinoza trabajó en el fútbol ecuatoriano con el Aucas durante 2024, etapa en la que no logró títulos.

Su regreso al fútbol mexicano se dio en la parte final del Clausura 2025, cuando Chivas de Guadalajara lo incorporó para dirigir siete partidos.

Durante ese lapso, sumó dos victorias, tres empates y tres derrotas, incluyendo una eliminación ante América en la Champions Cup, con derrota de 4 a 0 en la ida.

El arribo de Espinoza a Puebla también estuvo condicionado por una particularidad reglamentaria: en 2023 no pudo asumir el cargo debido a la norma que impide a un entrenador dirigir en Primera División si ha estado al frente de una selección nacional en los seis meses previos.

Foto de archivo del director técnico Gerardo Espinoza (6) durante su etapa como jugador. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 8 de agosto de 2009. REUTERS/Alejandro Acosta
Foto de archivo del director técnico Gerardo Espinoza (6) durante su etapa como jugador. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 8 de agosto de 2009. REUTERS/Alejandro Acosta

Presentación, cuerpo técnico y expectativas de la afición

El cuerpo técnico de Espinoza estará conformado por Francisco Canales como auxiliar y Gustavo Leombruno a cargo de la preparación física.

La reacción de la afición mostró una dualidad de opiniones, una parte con entusiasmo y la otra inconforme ante la exigencia inmediata de resultados deportivos.

El club ha apostado por un entrenador identificado con el trabajo de formación y desarrollo de talento, en línea con la tendencia de la Liga MX de confiar en estrategas nacionales capaces de potenciar planteles jóvenes.

El reto será trasladar su experiencia y credenciales a una institución que busca recuperar la competitividad y el apoyo de su público.

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