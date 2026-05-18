Resultados Sorteo Zodiaco 1745 Lotería Nacional domingo 17 de mayo: premio mayor y números ganadores

Todos los números ganadores del Sorteo Zodiaco del domingo 17 de mayo de 2026. (Lotería Nacional)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue transmitido en vivo a las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto de la lotería del sorteo de este domingo 17 de mayo de 2026, rinde homenaje al “Mundial de Fútbol 2026″, con diseños retro inspirados en las distintas justas mundialistas que han marcado la historia del fútbol, hasta completar un total de 20.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

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Números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 17 de mayo de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Acuario 0106

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Acuario 4704

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Piscis 9433

Premio de 176 mil pesos: Piscis 1917

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos: Escorpión 3343

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 61 mil 600 pesos: Leo 1395

Premio de 61 mil 600 pesos: Leo 0849

Premio de 52 mil 800 pesos: Acuario 9718

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 44 mil pesos: Leo 3390

Premio de 44 mil pesos: Leo 3507

Premio de 44 mil pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 7311

Premio de 35 mil 200 pesos: Virgo 2172

Premio de 35 mil 200 pesos: Virgo 3811

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 0053

Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 8859

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

Reintegros: Acuario, 6.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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