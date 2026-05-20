Clovis Nienow, conductor mexicano que ‘flechó’ a Shakira, quedó impresionado con la belleza de la cantante: “Mujer hermosa”

Shakira se dejó ver bastante interesada en Clovis Nienow, el presentador mexicano que la entrevistó en el lanzamiento de 'Dai Dai' - crédito @clovisnienow/IG

La circulación de un video donde la cantante colombiana Shakira y el presentador mexicano Clovis Nienow comparten una entrevista durante la promoción de la canción “Dai Dai”, himno del Mundial 2026, ha provocado una ola de comentarios y teorías sobre una supuesta “química” entre ambos, mientras la artista anuncia que su proyecto busca recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación de la FIFA, con la finalidad de facilitar el acceso de niñas y niños al deporte y la educación durante el torneo que arranca el 11 de junio en Estados Unidos.

Usuarios interpretan el intercambio de miradas entre Shakira y Clovis como señal de atracción

El encuentro entre Shakira y Nienow se dio en el marco de una rueda de prensa donde la artista presentó el tema “Dai Dai”, elaborado con Burna Boy, y reiteró que los recursos del proyecto serán destinados de manera íntegra al fondo educativo impulsado por la FIFA.

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El fragmento de la entrevista que causó mayor revuelo muestra a Shakira sonriendo cuando Clovis, modelo mexicano y exintegrante de La casa de los famosos, toma asiento frente a ella.

La barranquillera puso su mirada sobre el modelo mexicano y despertó comentarios entre sus seguidores - crédito @lynndamy/TikTok

Usuarios en redes viralizaron los segundos en los que, según su percepción, la cantante realiza un gesto de morderse los labios y dirige miradas interpretadas como “tentadoras” hacia el presentador.

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Al respecto, Nienow explicó a Telemundo que desconoce las claves del lenguaje corporal y, por lo tanto, no podría afirmar si hubo atracción por parte de la cantante. “Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal”, aclaró.

Sin embargo, reconoció el magnetismo personal de la artista colombiana: “Shakira es una mujer encantadora, con una trayectoria exitosa y además es una mujer hermosa, ¿sabes?, no lo puedo negar, cuando la tuve enfrente es inevitable que no la pueda admirar por su belleza, por su trayectoria”, dijo el conductor originario de León, Guanajuato.

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La viral entrevista entre Shakira y Clovis Nienow en Hoy Día de Telemundo genera especulaciones sobre su química en redes sociales (@lynndamy/TikTok)

La copresentadora del programa, Alessandra Villegas, ironizó sobre la situación al señalar en vivo: “¡Quédense con quien los mire como la colombiana miró a Clovis!” Otras reacciones en redes sociales se orientaron al humor, con usuarios imaginando futuras colaboraciones musicales y referencias a la famosa “sesión con Bizarrap”.

Encuentros previos y viralidad en plataformas digitales

No es el primer acercamiento documentado entre Shakira y Nienow. Según Telemundo, existe un precedente: Clovis ya había coincidido con la cantante durante uno de sus conciertos en Guadalajara, donde ambos compartieron el escenario. Este antecedente intensificó el interés del público ante el nuevo encuentro televisivo, que fue catalogado como “la segunda parte” de una historia mediática.

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El video del reciente intercambio en Hoy Día se ha reproducido millones de veces, alimentando especulaciones sobre la relación entre la cantante y el modelo mexicano.

Clovis Nienow destaca la admiración por la belleza y trayectoria de la cantante colombiana tras su intercambio en la entrevista viral (Foto: Telemundo)

Las plataformas sociales se llenaron de bromas y comentarios que transformaron el episodio en tendencia, pero tanto Shakira como Clovis Nienow evitaron emitir declaraciones públicas al respecto, manteniendo la conversación en el plano digital y de entretenimiento.

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Clovis Nienow: trayectoria reciente y presencia en la televisión

Clovis Nienow es modelo, actor y presentador. Alcanzó mayor visibilidad por su participación en la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo en 2024. Durante ese programa inició una relación sentimental con Aleska Génesis, ex pareja de James Rodríguez, y también fue vinculado con Ariadna Gutiérrez, exvirreina universal colombiana.

Clovis Nienow, modelo y presentador mexicano de 33 años, consolidó su popularidad tras su participación en La casa de los famosos en 2024 (IG)

Sin pareja sentimental ni hijos, Nienow cumple 33 años el 19 de junio. Su estatura es de 1.84 metros, un dato que circula junto a detalles de su biografía en los perfiles de fans tras la difusión de la entrevista viral.

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