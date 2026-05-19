Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: se cumplen cinco días del bloqueo sobre Av. Dr. Río de la Loza

Se prevén afectaciones durante el día en distintos puntos de la CDMX por marchas, concentraciones y rodadas ciclistas.

Destaca una marcha de la Comunidad Politécnica de la estación Allende rumbo a la SEP; además de protestas en Anillo de Circunvalación, Av. Fray Servando Teresa de Mier, Av. 20 de Noviembre, Av. Municipio Libre, Insurgentes Sur, Tacubaya, Zócalo Capitalino, Av. Santa Lucía y la zona de Zacatenco.

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También se contemplan movilizaciones en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y rodadas ciclistas desde Alameda Central, Vaqueritos y Tlatelolco durante la noche.

Se cumplen cinco días del bloqueo sobre Av. Dr. Río de la Loza por integrantes del colectivo Génesis, quienes denuncian presuntas irregularidades en carpetas de investigación en la CDMX.

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