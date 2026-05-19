Activista Raymundo Ramos pedirá a Segob reforzar su seguridad tras ser sancionado por EEUU y ligado al Cártel del Noreste

Activista Raymundo Ramos, señalado por EEUU como colaborador del Cártel del Noreste. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, solicitará a la Secretaría de Gobernación que le sea reforzada su seguridad mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas luego de las sanciones emitidas por Estados Unidos donde se le vincula con el Cártel del Noreste (CDN).

Esta solicitud la realizará a un mes de distancia de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones en su contra por presuntamente usar su activismo para defender a miembros del CDN y desacreditar a las Fuerzas Armadas.

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Al respecto, Ramos acusó en entrevista con Infobae México que fue expuesto a un juicio mediático donde se le señaló sin fundamentos y que solo ha provocado que su integridad, así como la de su familia y personas que acompaña, se vean en riesgo.

“Considero que es necesario y urgente que el mecanismo tome medidas extraordinarias para mi protección y buscar con el mecanismo una ruta que nos permita continuar haciendo nuestro trabajo como defensor de derechos humanos en Tamaulipas”, detalló.

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Acusa amenazas de muerte tras la emisión de las sanciones por Estados Unidos

Personajes sancionados por la OFAC por sus presuntos nexos con el Cártel del Noreste. (Departamento del Tesoro/OFAC)

Ramos denunció que ha observado en diversas páginas y medios de comunicación “que no necesariamente tienen un prestigio o trayectoria seria” que existen amenazas en su contra que lo ponen en una situación de vulnerabilidad.

“Cualquier página de redes sociales o medios de comunicación alternativos, que no necesariamente tienen un prestigio o tienen una trayectoria seria, hay muchas amenazas de muerte. Hay muchas amenazas que deben ser tomadas en cuenta”, acusó.

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Sin embargo, dijo no haber recibido ninguna amenaza directa de manera reciente, por lo que se anticipará con la solicitud de reforzamiento de su seguridad.

Además, afirmó que fue expuesto a un juicio mediático y no a un juicio jurídico, ya que no se trata de una acusación formal en su contra por parte de las autoridades estadounidenses.

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“Hay una sobreexposición en medios, porque eso deriva una campaña de criminalización de personas que opinan porque tienen un aparato disponible, no porque conozcan nuestro trabajo y mucho menos una auténtica persona ”, afirmó.

Señala a Cabeza de Vaca y a un almirante de la Marina en retiro como los responsables de lo que le suceda

Foto: Cortesía

Raymundo Ramos señaló directamente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al almirante de la Marina en retiro, Marco Antonio Ortega Siu, Ex Director de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES), como los responsables de la campaña de desprestigio en su contra debido a que los señalamientos comenzaron desde su gestión.

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“En el 2018, con Cabeza de Vaca como gobernador, él me abrió una carpeta de investigación por los mismos hechos, que yo servía a intereses de un grupo criminal, que yo desprestigiaba a las Fuerzas Armadas. Y aquí el único que desprestigia a las fuerzas armadas son los generales que toleran los abusos de su personal. En lugar de someterlos a la disciplina y a la ley militar, los protegen.

En el 2020, cuando fui espiado por Pegasus, al 2022, que hicimos la denuncia formal ante la FGR, en esos dos años hubo la misma campaña de criminalización. Ellos son los responsables y sobre ellos recae mi vida, mi libertad y mi integridad", denunció.

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“Primero arreglen los asuntos en su país”, dice a Estados Unidos

Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos, responsabilizó al gobierno mexicano de lo que le pueda ocurrir a él o a su familia tras confirmarse que fue espiado por Pegasus.(Foto: Captura de pantalla Twitter / @article19mex)

Luego de negarse a profundizar sobre las sanciones de Estados Unidos y de los señalamientos en su contra por presuntos nexos con el Cártel del Noreste (lo cual en México ya había ocurrido en años anteriores y se dijo fue una campaña de desprestigio tras ser espiado por Pegasus en la administración de Andrés Manuel López Obrador), Ramos envió un mensaje a las autoridades de ese país afirmando que deben enfocarse en sus asuntos.

“Tienen mucho que hacer en su territorio. Tienen que combatir a las pandillas, combatir a los traficantes de cuello blanco, frenar las armas que envían a México, hacer investigaciones de sus funcionarios federales, empezando por los administradores de los puentes internacionales de sus garitas migratorias, que es por donde pasa todo el contrabando de México a Estados Unidos. Y que primero arreglen los asuntos en su país y después ver hacia el exterior”, acusó.

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Finalmente, dijo que su defensoría se basa en señalar los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas y no en encubrir a criminales, por lo que aseguró: “en la medida que las fuerzas armadas, insisto, respeten los derechos humanos, creo que no van a tener ningún problema, ni en materia de derechos humanos ni en materia penal”.