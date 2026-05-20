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Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

El auxiliar técnico brasileño regresará a su país para asumir el reto de iniciar su carrera como entrenador en la selección verdeamarela

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Paulo Victor dejó de ser el auxiliar de Jardine en el club América (REUTERS/Raquel Cunha)
Paulo Victor dejó de ser el auxiliar de Jardine en el club América (REUTERS/Raquel Cunha)

El Club América confirmó su primera baja tras finalizar su participación en el Clausura 2026, se despidió de Paulo Víctor quien fue el auxiliar técnico de André Jardine desde 2023. Este martes 19 de mayo la institución se despidió de Paulo y reconoció su trabajo así como los títulos obtenidos.

A través de redes sociales, la escuadra azulcrema dedicó un emotivo mensaje para despedirse del brasileño. “Paulo Víctor, estamos más que agradecidos por el tiempo que portaste nuestros colores con orgullo, los logros que conseguimos y todos los triunfos que sumamos.Fuiste, eres y serás siempre águila. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. ¡Gracias por tanto!“, se lee en el comunicado.

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Por tres años, Paulo trabajó de la mano de Jardine y fue parte del cuerpo técnico que llegó al conjunto de Coapa a coronarse como el primer tricampeón de la Liga MX en la historia de los torneos cortos en Primera División.

Paulo Victor dejó el club América (X/ @ClubAmerica)
Paulo Victor dejó el club América (X/ @ClubAmerica)

Así se despidió Paulo Víctor del América

Paulo Víctor confirmó su salida del Club América con un mensaje de despedida en el que agradeció al club y a André Jardine tras tres años en el cuerpo técnico. “Hoy me toca cerrar esta etapa para asumir un nuevo desafío”, escribió. Paulo Víctor definió su etapa en Coapa como “uno de los capítulos más especiales de mi vida” y sostuvo que se marcha “con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables de todo lo que vivimos juntos”.

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El integrante del cuerpo técnico de Jardine señaló que su salida coincide con el inicio de otro proyecto profesional, aunque no precisó cuál será su siguiente destino. En su balance, resumió su paso por el equipo con una frase que apunta al peso deportivo de ese ciclo:“Fueron tres años increíbles”, atravesados por“trabajo, aprendizaje, títulos”y una relación estrecha con la institución.

(IG/ @pvictor_gomes)
(IG/ @pvictor_gomes)

¿Por qué se va Paulo Victor del América?

Paulo Víctor, auxiliar técnico brasileño, concluyó su ciclo en el Club América tras tres años para regresar a su país natal. Su próximo reto será dirigir las selecciones menores de la selección de Brasil, decisión que marca el cierre de una etapa en la que se consolidó como pieza clave en el cuerpo técnico encabezado por André Jardine.

Durante este periodo, ambos contribuyeron a transformar a las Águilas en un equipo dominante, logrando el tricampeonato de la Liga MX. En su paso por el conjunto azulcrema, Paulo Víctor sumó seis títulos oficiales: además de los tres campeonatos de liga, obtuvo un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup. Su labor como auxiliar técnico fue considerada determinante para el éxito reciente del equipo, consolidando una etapa de logros deportivos en la institución.

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