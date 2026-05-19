Alejandro Fernández estaría celoso de su hijo Alex por considerarlo competencia: “Nos parecemos y cantamos igual”

El distanciamiento entre Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández se atribuye a supuestos celos profesionales

El distanciamiento entre Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández se mantiene vigente. Diversas voces señalan que la raíz del conflicto estaría ligada a supuestos celos profesionales del intérprete de música regional mexicana hacia el joven cantante, lo que ha provocado que la comunicación y convivencia entre ambos se reduzca a eventos familiares y ocasiones especiales.

De acuerdo con la revista TVNotas y las declaraciones de la periodista Martha Figueroa en su canal de YouTube, la rivalidad se intensificó luego de que Vicente Fernández—abuelo y figura clave en la dinastía ranchera—apoyó abiertamente la carrera artística de su nieto.

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A pesar de haber compartido escenario y proyectos públicos en años recientes, las discrepancias en la relación padre-hijo persisten. Fuentes cercanas a la familia señalaron a TVNotas que, aunque Alejandro Fernández incluyó a Alex en su gira “Amor y patria” durante 2023 y 2024, la distancia emocional se mantuvo.

En este entorno, Alex Fernández ha decidido gestionar su carrera de manera independiente y limitar el contacto profesional con su padre.

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Alex Fernández decidió seguir una carrera independiente tras presuntas discrepancias con su padre Alejandro Fernández

El vínculo comenzaría a fracturarse en 2018, cuando Alex Fernández optó por dedicarse de lleno a la música y buscó el respaldo directo de Vicente Fernández como mánager y productor.

Esta decisión generaría molestia en Alejandro Fernández, quien no solo habría mostrado desaprobación, sino que inicialmente amenazó con despedir a su hijo de la oficina familiar. Finalmente, Alex Fernández renunció a su puesto para abrirse camino por cuenta propia en el medio artístico.

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La intervención de Vicente Fernández redefinió la dinámica familiar

El respaldo de Vicente Fernández fue determinante en el primer impulso de Alex como cantante. De acuerdo con la persona consultada por TVNotas, el abuelo produjo el material musical del joven y lo introdujo en el estudio de grabación en Guadalajara, lo que habría desatado una fuerte reacción de Alejandro Fernández.

Según expuso la periodista Martha Figueroa en su canal de YouTube, su colega Hugo Maldonado relató un episodio donde Alejandro Fernández habría declarado: “Tú grabas un disco con mi papá y yo jamás en la vida te vuelvo a hablar”.

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Vicente Fernández apoyó la carrera de su nieto Alex Fernández, generando tensiones en la dinastía musical (Reuters)

Tras la muerte de Vicente Fernández en 2021, la dinámica en la familia experimentó cambios. Aunque Alejandro Fernández realizó gestos públicos de apoyo invitando a su hijo a participar en giras, los desacuerdos relacionados con la forma en que Alex conduce su vida artística continuaron.

La fuente de TVNotas afirmó: “‘El Potrillo’ es muy crítico con Alex, y este mejor optó por ya tomar su camino, para evitar tener problemas familiares. Desde ahí él lleva su carrera por su cuenta y casi no lo consulta”.

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Para Figueroa, el conflicto no solo es profesional. A su juicio, Alejandro Fernández no vería a su hijo solo como parte de su familia, sino como competencia directa, dado el parecido vocal y visual entre ambos.

La periodista apuntó: “Cuentan que el Potrillo en algún momento no quería que el hijo fuera cantante... pues yo creo que porque lo ve como competencia: ‘Canta igual que yo, nos parecemos, va a salir vestido de charro idéntico, el nombre, nos llamamos igual’”.

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La muerte de Vicente Fernández en 2021 cambió la dinámica familiar, pero los desacuerdos artísticos se mantuvieron (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

Alex Fernández: carrera propia y vida personal

Alex Fernández, nacido el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, pertenece a la tercera generación de la dinastía Fernández. Su trayectoria profesional inició en 2018 con el sencillo “Te amaré”. En 2019 lanzó su primer disco, “Sigue la dinastía”, proyecto donde su abuelo participó en la selección de temas.

Ese mismo año, Alex Fernández fue nominado al Latin Grammy y compartió escenario con Alejandro y Vicente Fernández durante la ceremonia, en la interpretación del tema “Volver, volver”. Posteriormente participó en la gira “Hecho en México” con su padre en 2021.

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Alex Fernández, perteneciente a la tercera generación de la familia, debutó en la música regional mexicana en 2018 con 'Te amaré' (@alexfernandez.g, Instagram)

En el ámbito personal, contrajo matrimonio con Alexia Hernández en mayo de 2021. Meses después, la pareja informó que esperaba a su primera hija, quien nació en marzo de 2022. Además de la música, mantiene un negocio de repostería en Zapopan, Jalisco.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente los supuestos celos profesionales. La familia Fernández mantiene la postura de no emitir declaraciones al respecto.

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