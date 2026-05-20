Predial, licencias, multas: más de 3 millones de habitantes de CDMX se han beneficiado con descuentos

Un millón 569 mil 295 personas accedieron a los descuentos por pago anticipado del Predial. Además, un millón 287 mil 732 contribuyentes recibieron el subsidio a la tenencia vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 3.2 millones de habitantes de la Ciudad de México han resultado favorecidos por la campaña de beneficios fiscales 2026, según informó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) al corte del 15 de mayo de 2026.

La dependencia detalló que un millón 569 mil 295 personas accedieron a los descuentos por pago anticipado del Predial. Además, un millón 287 mil 732 contribuyentes recibieron el subsidio a la tenencia vehicular. El reporte subraya también que alrededor del 90% de las empresas sujetas al Impuesto sobre Nóminas —especialmente micro y pequeñas— obtuvieron beneficios fiscales durante la campaña.

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El avance del programa se refleja en la expedición de 343 mil 43 licencias permanentes solo en lo que va del año, lo que eleva el total acumulado a 1 millón 963 mil 907 licencias desde el arranque del nuevo esquema. De estas, el 26% se han emitido en formato digital, facilitando el trámite a la ciudadanía.

Resultados del Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026

La Secretaría de Administración y Finanzas reportó que hasta mediados de mayo, 150 mil 865 personas aprovecharon el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales, generando una recaudación de 680 millones 409 mil 492 pesos. Las cifras desglosadas muestran que el rubro del Predial acumuló 461 millones 955 mil 640 pesos por parte de 14 mil 253 beneficiarios, el concepto de Agua sumó 142 millones 880 mil 556 pesos con 33 mil 585 registros, y las multas de tránsito aportaron 75 millones 573 mil 296 pesos de 103 mil 27 beneficiarios.

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El programa de subsidio total al pago vehicular 2026 detalla los requisitos para acceder al beneficio, los montos máximos de vehículos y motocicletas, así como la fecha límite del 30 de junio para el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de regularización continuará durante junio, permitiendo que quienes posean vehículos con un valor máximo de 638 mil pesos (IVA incluido) accedan al beneficio del 100% en la tenencia vehicular. También se mantiene la posibilidad de ponerse al día en temas de Predial, Agua y multas de tránsito.

El programa de beneficios fiscales 2026 se diseñó para aliviar la economía familiar y promover la cultura contributiva en la ciudad. La estrategia fue impulsada por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y el titular de la SAF, Juan Pablo de Botton Falcón.

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Las autoridades capitalinas recordaron que las oficinas de la Tesorería permanecen abiertas todos los días del año, incluyendo festivos, entre las 9:00 y las 21:00 horas. Los trámites pueden realizarse en cualquier Administración Tributaria y Auxiliar, así como en medios electrónicos, bancos, tiendas de autoservicio y a través de la aplicación móvil oficial.

Quienes buscan regularizar su situación fiscal pueden acudir a más de 8 mil 800 puntos de recaudación. Los descuentos por pronto pago y los subsidios representan una oportunidad para miles de familias y empresas de la capital.

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La Secretaría reiteró su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la Ciudad de México, al tiempo que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fortalece la recaudación.

El avance de la campaña 2026, según la SAF, evidencia la respuesta positiva de la ciudadanía y las empresas ante los incentivos ofrecidos, así como la modernización de los servicios digitales en la gestión tributaria local.

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