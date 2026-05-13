Cómo hacer arroz con leche más saludable y bajo en calorías

El aroma de la canela y la cremosidad del arroz con leche traen recuerdos de sobremesas familiares, pero esta vez con un giro saludable. El arroz con leche y semillas de chía combina lo clásico con lo nutritivo, logrando un postre liviano, saciante y lleno de fibra.
Esta versión aporta un plus de proteínas, omega 3 y textura gracias a la chía, y es ideal para días calurosos porque se puede servir bien frío, como merienda, desayuno o postre.
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Receta de arroz con leche y semillas de chía
El arroz con leche y semillas de chía es una crema suave de arroz blanco cocido en leche, endulzada suavemente, con canela y semillas de chía que le suman cuerpo y valor nutricional. Se puede preparar con leche vegetal para versión vegana.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 40 minutos
- Reposo: 10 minutos
Ingredientes
- 1/2 taza de arroz blanco de grano corto
- 1 litro de leche (puede ser vegetal: de almendra, arroz o coco)
- 4 cucharadas de semillas de chía
- 1 rama de canela
- 3-4 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
- 1 tira de piel de limón (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Canela en polvo para decorar
Cómo hacer arroz con leche y semillas de chía, paso a paso
- Enjuagar el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara.
- En una olla grande, calentar la leche con la rama de canela y la piel de limón (si se usa) a fuego bajo.
- Cuando la leche esté caliente, agregar el arroz y cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto para que no se pegue.
- Cocinar 35-40 minutos, hasta que el arroz esté bien tierno y la mezcla, cremosa.
- Retirar la canela y la piel de limón.
- Agregar el azúcar o miel y la esencia de vainilla. Revolver bien.
- Incorporar las semillas de chía, mezclar y dejar reposar 10 minutos (la chía espesará la mezcla).
- Servir en vasitos individuales, frío o a temperatura ambiente. Decorar con canela en polvo.
Consejos técnicos:
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- Usa arroz de grano corto para una textura más cremosa.
- Si usas leche vegetal, ajustá el dulzor porque algunas son menos dulces.
- La chía espesa bastante: si queda muy compacto, agrega un poco más de leche fría antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 23 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días en recipiente cerrado. No apto para congelador.
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