Cómo hacer arroz con leche más saludable y bajo en calorías

Exquisitos vasitos de arroz con leche y chía, elegantemente dispuestos en una bandeja colorida y espolvoreados con canela, ofrecen una opción de postre moderno y visualmente atractivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de la canela y la cremosidad del arroz con leche traen recuerdos de sobremesas familiares, pero esta vez con un giro saludable. El arroz con leche y semillas de chía combina lo clásico con lo nutritivo, logrando un postre liviano, saciante y lleno de fibra.

Esta versión aporta un plus de proteínas, omega 3 y textura gracias a la chía, y es ideal para días calurosos porque se puede servir bien frío, como merienda, desayuno o postre.

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Receta de arroz con leche y semillas de chía

El arroz con leche y semillas de chía es una crema suave de arroz blanco cocido en leche, endulzada suavemente, con canela y semillas de chía que le suman cuerpo y valor nutricional. Se puede preparar con leche vegetal para versión vegana.

Vasitos de arroz con leche y chía, cuidadosamente espolvoreados con canela, presentados de forma atractiva sobre una colorida bandeja, ideales para un postre o snack saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Reposo: 10 minutos

Ingredientes

1/2 taza de arroz blanco de grano corto 1 litro de leche (puede ser vegetal: de almendra, arroz o coco) 4 cucharadas de semillas de chía 1 rama de canela 3-4 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto 1 tira de piel de limón (opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Canela en polvo para decorar

Cómo hacer arroz con leche y semillas de chía, paso a paso

Enjuagar el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara. En una olla grande, calentar la leche con la rama de canela y la piel de limón (si se usa) a fuego bajo. Cuando la leche esté caliente, agregar el arroz y cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto para que no se pegue. Cocinar 35-40 minutos, hasta que el arroz esté bien tierno y la mezcla, cremosa. Retirar la canela y la piel de limón. Agregar el azúcar o miel y la esencia de vainilla. Revolver bien. Incorporar las semillas de chía, mezclar y dejar reposar 10 minutos (la chía espesará la mezcla). Servir en vasitos individuales, frío o a temperatura ambiente. Decorar con canela en polvo.

Consejos técnicos:

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Usa arroz de grano corto para una textura más cremosa.

Si usas leche vegetal, ajustá el dulzor porque algunas son menos dulces.

La chía espesa bastante: si queda muy compacto, agrega un poco más de leche fría antes de servir.

Una tabla de madera exhibe ingredientes frescos como arroz, leche, chía, canela y miel, con leche siendo vertida en un tazón para una preparación nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 23 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente cerrado. No apto para congelador.