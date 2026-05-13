México

Cómo hacer arroz con leche más saludable y bajo en calorías

Te decimos una alternativa sencilla a este clásico postre mexicano

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Cuatro vasitos de cristal con capas de arroz con leche, semillas de chía y canela en polvo. Están sobre una bandeja rectangular con patrón de colores vibrantes.
Exquisitos vasitos de arroz con leche y chía, elegantemente dispuestos en una bandeja colorida y espolvoreados con canela, ofrecen una opción de postre moderno y visualmente atractivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de la canela y la cremosidad del arroz con leche traen recuerdos de sobremesas familiares, pero esta vez con un giro saludable. El arroz con leche y semillas de chía combina lo clásico con lo nutritivo, logrando un postre liviano, saciante y lleno de fibra.

Esta versión aporta un plus de proteínas, omega 3 y textura gracias a la chía, y es ideal para días calurosos porque se puede servir bien frío, como merienda, desayuno o postre.

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Receta de arroz con leche y semillas de chía

El arroz con leche y semillas de chía es una crema suave de arroz blanco cocido en leche, endulzada suavemente, con canela y semillas de chía que le suman cuerpo y valor nutricional. Se puede preparar con leche vegetal para versión vegana.

Cinco vasitos de cristal con arroz con leche y chía, cubiertos con canela en polvo, dispuestos sobre una bandeja multicolor con patrones dorados, rosados y turquesas.
Vasitos de arroz con leche y chía, cuidadosamente espolvoreados con canela, presentados de forma atractiva sobre una colorida bandeja, ideales para un postre o snack saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Reposo: 10 minutos

Ingredientes

  1. 1/2 taza de arroz blanco de grano corto
  2. 1 litro de leche (puede ser vegetal: de almendra, arroz o coco)
  3. 4 cucharadas de semillas de chía
  4. 1 rama de canela
  5. 3-4 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
  6. 1 tira de piel de limón (opcional)
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  8. Canela en polvo para decorar

Cómo hacer arroz con leche y semillas de chía, paso a paso

  1. Enjuagar el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara.
  2. En una olla grande, calentar la leche con la rama de canela y la piel de limón (si se usa) a fuego bajo.
  3. Cuando la leche esté caliente, agregar el arroz y cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto para que no se pegue.
  4. Cocinar 35-40 minutos, hasta que el arroz esté bien tierno y la mezcla, cremosa.
  5. Retirar la canela y la piel de limón.
  6. Agregar el azúcar o miel y la esencia de vainilla. Revolver bien.
  7. Incorporar las semillas de chía, mezclar y dejar reposar 10 minutos (la chía espesará la mezcla).
  8. Servir en vasitos individuales, frío o a temperatura ambiente. Decorar con canela en polvo.

Consejos técnicos:

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  • Usa arroz de grano corto para una textura más cremosa.
  • Si usas leche vegetal, ajustá el dulzor porque algunas son menos dulces.
  • La chía espesa bastante: si queda muy compacto, agrega un poco más de leche fría antes de servir.
Vista aérea de ingredientes frescos: arroz cocido, un tarro de miel, semillas de chía, canela, y leche vertiéndose en un tazón, todo sobre una tabla de madera.
Una tabla de madera exhibe ingredientes frescos como arroz, leche, chía, canela y miel, con leche siendo vertida en un tazón para una preparación nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 23 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente cerrado. No apto para congelador.

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