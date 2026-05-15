Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

Los sujetos capturados (SSC BC)

Las autoridades de Baja California informaron sobre la detención de dos hombres identificados como generadores de violencia y quienes fueron asegurados junto con un vehículo con blindaje, además de armas de alto poder.

Si bien el reporte de las autoridades compartido el 14 de mayo no lo especifica, fuentes consultadas por Infobae México destacan que los ahora capturados mencionaron que trabajaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El arresto de Eduardo Antonio “N”, alias Makumba y de José Antonio “N”, alias El Tony fue realizado luego de que los sujetos viajaban en un auto modificado impactaron con una patrulla de manera intencional.

Los hechos ocurrieron el 13 de mayo sobre la calle Familia Federico, en la colonia Las Torres de Tecate, zona donde elementos de seguridad estatales vieron un Jeep Grand Cherokee, color gris y sin placas visibles que iba a exceso de velocidad y de manera errática.

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La separación del cargo es parte de una serie de movimientos encaminados a fortalecer el esquema de seguridad, según declaraciones del alcalde. (Facebook/Policía Municipal Preventiva de Tijuana)

Si bien los agentes de seguridad solicitaron a los sujetos que detuvieran el avance del vehículo, los hombres ignoraron las instrucciones y finalmente la unidad detuvo su marcha de manera súbita en una un camino de terracería. Los sujetos bajaron y corrieron internándose en una zona agreste, logrando escapar.

Los indicios asegurados

Mientras algunos agentes iban tras los hombres que corrieron, otros efectivos arrestaron a los sujetos que se quedaron en la unidad, personas que portaban chalecos antibalas y fueron identificadas como Eduardo Antonio “N”, de 31 años y José Antonio “N” de 28.

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Los uniformados les hallaron un arma de fuego tipo fusil calibre 7.62 x 39 mm, con cargador abastecido con 20 cartuchos útiles; un segundo fusil con la leyenda “MFT” calibre 7.62 x 39 mm, con cargador abastecido con 20 cartuchos útiles; un arma larga calibre .223 con cargador y 20 cartuchos útiles; así como un fusil con la leyenda “BCM” calibre 7.62 x 39 mm, igualmente abastecido con 20 cartuchos útiles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, los agentes incautaron un revólver calibre 357 Magnum con cargador abastecido con 02 cartuchos útiles; un rifle tipo escopeta sin número de serie visible; un arma de fuego larga con la leyenda “Century Arms” calibre 7.62 x 39 mm, con cargador abastecido con 20 cartuchos útiles.

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Además de dos chalecos tácticos portaplacas y una bolsa de textil que contenía en su interior la cantidad de mil 105 cartuchos útiles de calibre 7.62 x 39 mm.

Detención de “El Checo” en Tecate

En otras acciones, el 13 de mayo fue realizada la detención en Tecate de Sergio “N”, alias El Checo. Las autoridades indicaron que el sujeto capturado presuntamente operaba como jefe regional de una célula criminal con presencia en la zona de Cerro Azul, vinculada a actividades ilícitas de alto impacto.

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