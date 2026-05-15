Secretaría de Hacienda coloca 35 mil millones de pesos en deuda sostenible vinculada a los ODS

En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó 35 mil millones de pesos en instrumentos de deuda sostenible vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de su estrategia de financiamiento responsable y de fortalecimiento del mercado de bonos temáticos en México.

La dependencia federal informó que la operación se realizó mediante la subasta de dos instrumentos financieros: Bondes G, de tasa flotante, y Bono S, de tasa fija, ambos alineados con proyectos de impacto ambiental, social y de gobernanza (ASG).

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De acuerdo con Hacienda, la colocación registró una amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que refleja la confianza del mercado en la estabilidad financiera del país y en la política de financiamiento sostenible impulsada por el Gobierno federal.

“La subasta contó con una amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que refleja la confianza en los instrumentos emitidos por el Gobierno Federal y en la estrategia de financiamiento sostenible del país”, destacó la SHCP.

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La mayor inversión fue en Bondes G

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Del total colocado, 26 mil 700 millones de pesos correspondieron a Bondes G, mientras que 8 mil 300 millones de pesos fueron asignados al Bono S, cuya tasa fija se ubicó en 8 por ciento.

En el caso de los Bondes G, Hacienda detalló que la distribución se realizó en distintos plazos. Para el instrumento a dos años se colocaron 3 mil millones de pesos; a tres años, 8 mil 900 millones; a cuatro años, 7 mil millones; y a cinco años, 7 mil 800 millones de pesos.

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Asimismo, cada plazo presentó sobretasas diferenciadas. El bono a dos años registró una sobretasa de 0.1473 por ciento; el de tres años, 0.1650 por ciento; el de cuatro años, 0.1880 por ciento; y el de cinco años, 0.2083 por ciento.

Bono S, tendrá tasa de rendimiento de 9.24%

Bono S, tendrá tasa de rendimiento de 9.24% EFE/Sáshenka Gutiérrez

Por otro lado, en la colocación del Bono S, Hacienda informó que la tasa de rendimiento fue de 9.24 por ciento. La emisión alcanzó una demanda total de 91 mil 664 millones de pesos, equivalente a 2.62 veces el monto asignado, lo que evidenció el fuerte interés de los inversionistas por este tipo de activos sostenibles.

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La SHCP subrayó que estas emisiones forman parte de una estrategia integral de finanzas sostenibles, cuyo objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos y dirigirlos hacia proyectos con beneficios sociales y ambientales medibles.

Entre los proyectos susceptibles de financiarse mediante este tipo de instrumentos destacan iniciativas relacionadas con energías limpias, infraestructura sostenible, reducción de desigualdades, movilidad sustentable y programas sociales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Hacienda aseguró que la emisión también contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento de instrumentos sostenibles en México, la cual sirve como referencia para futuras emisiones temáticas tanto del sector público como privado.

“Con esta emisión, México contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento de instrumentos sostenibles, que constituye una referencia para futuras emisiones temáticas sostenibles”, indicó la dependencia.

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Además, la Secretaría enfatizó que toda la operación se realizó dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión, manteniendo disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica.

Especialistas financieros consideran que el crecimiento del mercado de deuda sostenible en México abre nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera y fortalecer proyectos de desarrollo con impacto social y ambiental positivo.

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