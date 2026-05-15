México

Secretaría de Hacienda coloca 35 mil millones de pesos en deuda sostenible vinculada a los ODS

La alta demanda de inversionistas nacionales y extranjeros fortaleció la estrategia de financiamiento sostenible del Gobierno federal

Guardar
Google icon
Billetes peso mexicano dinero economía finanzas Mexico
En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó 35 mil millones de pesos en instrumentos de deuda sostenible vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de su estrategia de financiamiento responsable y de fortalecimiento del mercado de bonos temáticos en México.

La dependencia federal informó que la operación se realizó mediante la subasta de dos instrumentos financieros: Bondes G, de tasa flotante, y Bono S, de tasa fija, ambos alineados con proyectos de impacto ambiental, social y de gobernanza (ASG).

PUBLICIDAD

De acuerdo con Hacienda, la colocación registró una amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que refleja la confianza del mercado en la estabilidad financiera del país y en la política de financiamiento sostenible impulsada por el Gobierno federal.

“La subasta contó con una amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que refleja la confianza en los instrumentos emitidos por el Gobierno Federal y en la estrategia de financiamiento sostenible del país”, destacó la SHCP.

PUBLICIDAD

La mayor inversión fue en Bondes G

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Del total colocado, 26 mil 700 millones de pesos correspondieron a Bondes G, mientras que 8 mil 300 millones de pesos fueron asignados al Bono S, cuya tasa fija se ubicó en 8 por ciento.

En el caso de los Bondes G, Hacienda detalló que la distribución se realizó en distintos plazos. Para el instrumento a dos años se colocaron 3 mil millones de pesos; a tres años, 8 mil 900 millones; a cuatro años, 7 mil millones; y a cinco años, 7 mil 800 millones de pesos.

Asimismo, cada plazo presentó sobretasas diferenciadas. El bono a dos años registró una sobretasa de 0.1473 por ciento; el de tres años, 0.1650 por ciento; el de cuatro años, 0.1880 por ciento; y el de cinco años, 0.2083 por ciento.

Bono S, tendrá tasa de rendimiento de 9.24%

Bono S, tendrá tasa de rendimiento de 9.24% EFE/Sáshenka Gutiérrez
Bono S, tendrá tasa de rendimiento de 9.24% EFE/Sáshenka Gutiérrez

Por otro lado, en la colocación del Bono S, Hacienda informó que la tasa de rendimiento fue de 9.24 por ciento. La emisión alcanzó una demanda total de 91 mil 664 millones de pesos, equivalente a 2.62 veces el monto asignado, lo que evidenció el fuerte interés de los inversionistas por este tipo de activos sostenibles.

La SHCP subrayó que estas emisiones forman parte de una estrategia integral de finanzas sostenibles, cuyo objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos y dirigirlos hacia proyectos con beneficios sociales y ambientales medibles.

Entre los proyectos susceptibles de financiarse mediante este tipo de instrumentos destacan iniciativas relacionadas con energías limpias, infraestructura sostenible, reducción de desigualdades, movilidad sustentable y programas sociales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hacienda aseguró que la emisión también contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento de instrumentos sostenibles en México, la cual sirve como referencia para futuras emisiones temáticas tanto del sector público como privado.

“Con esta emisión, México contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento de instrumentos sostenibles, que constituye una referencia para futuras emisiones temáticas sostenibles”, indicó la dependencia.

Además, la Secretaría enfatizó que toda la operación se realizó dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión, manteniendo disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica.

Especialistas financieros consideran que el crecimiento del mercado de deuda sostenible en México abre nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera y fortalecer proyectos de desarrollo con impacto social y ambiental positivo.

Temas Relacionados

SHCPDeudaEconomíaFinanzasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 14 de mayo

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 14 de mayo

El Capi Pérez se disculpa tras ser acusado de acoso contra Santos Bravos

El grupo latino de HYBE ganó un premio y el comediante fue presentador

El Capi Pérez se disculpa tras ser acusado de acoso contra Santos Bravos

Acusan a El Capi Pérez de supuesto acoso contra integrante de los Santos Bravos

La boyband latina de HYBE ganó un premio por parte de Spotify

Acusan a El Capi Pérez de supuesto acoso contra integrante de los Santos Bravos

Temblor hoy 14 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 Mapastepec, Chiapas

Cachirula y Loojan anuncian intercambio de estampas Panini con sus fans: cuándo y dónde será

El reguetonero estuvo presente en la presentación de la Experiencia Panini CDMX 2026 y aseguró que quiere convivir con sus fans

Cachirula y Loojan anuncian intercambio de estampas Panini con sus fans: cuándo y dónde será
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

Detienen en Guerrero a “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Extradición de “El Jardinero”, líder del CJNG, sigue interrumpida tras declarar improcedente amparo de la FGR

ENTRETENIMIENTO

El Capi Pérez se disculpa tras ser acusado de acoso contra Santos Bravos

El Capi Pérez se disculpa tras ser acusado de acoso contra Santos Bravos

Acusan a El Capi Pérez de supuesto acoso contra integrante de los Santos Bravos

Cristian Castro y Victoria Kühne: la empresaria terminó la relación por infidelidad con fan, revelan

Fan Fest Mundialista de Monterrey: Samuel García libera el cartel completo

Los Pericos anuncian shows en México: ciudades y preventa para la banda de reggae latino con ‘Inmortal’

DEPORTES

Cachirula y Loojan anuncian intercambio de estampas Panini con sus fans: cuándo y dónde será

Cachirula y Loojan anuncian intercambio de estampas Panini con sus fans: cuándo y dónde será

De ganarle al PSG a dirigir en Liga MX: este es el nuevo entrenador de Santos Laguna

Así será el FIFA Fan Fest en Guadalajara: revelan costos, fechas, sede y todos los detalles para vivir el Mundial 2026

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

FIFA transforma el Estadio Ciudad de México: inician obras para tapar los letreros de “Banorte”