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Sheinbaum revela que Estados Unidos también le ha negado extradiciones a México: “Las mismas reglas para todos”

La presidenta reveló que su vecino del norte ha negado 36 solicitudes urgentes de extradición a México por falta de pruebas

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que durante los últimos años, autoridades estadounidenses han desestimado varias solicitudes fundamentadas en insuficiencia de evidencias, postura que México aplicó recientemente ante una petición similar de Washington. (Infobae-Itzallana)
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que durante los últimos años, autoridades estadounidenses han desestimado varias solicitudes fundamentadas en insuficiencia de evidencias, postura que México aplicó recientemente ante una petición similar de Washington. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este miércoles en la mañanera un argumento que reencuadra el debate sobre el caso Rubén Rocha Moya: Estados Unidos ha negado al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición, en todos los casos por falta de pruebas. El mismo criterio, dijo, que México aplica hoy ante la petición estadounidense.

El argumento que cambia el marco del debate

La mandataria respondió a quienes plantean que el gobierno tiene únicamente tres opciones frente a la solicitud de Washington —extraditar de urgencia, encarcelar en México o no hacer nada— con un elemento que, aseguró, se ha omitido en el análisis público.

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“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, afirmó.

En ese contexto reveló la existencia de los casos, aunque al inicio de su intervención mencionó 38 y posteriormente se autocorrigió: “Le voy a pedir al Secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años”, precisando que serían 36 casos los que se presentarán públicamente la próxima semana.

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Los fiscales federales han consolidado tres averiguaciones relacionadas con secuestros, homicidios e irregularidades ocurridas en 2021, mientras mantiene su curso el seguimiento a los funcionarios que presuntamente participaron en estos hechos. (Infobae-Itzallana)
Los fiscales federales han consolidado tres averiguaciones relacionadas con secuestros, homicidios e irregularidades ocurridas en 2021, mientras mantiene su curso el seguimiento a los funcionarios que presuntamente participaron en estos hechos. (Infobae-Itzallana)

“¿Qué pasaría si México le pidiera lo mismo a Estados Unidos?”

Uno de los momentos más directos de la conferencia fue cuando Sheinbaum planteó el escenario inverso para ilustrar su postura sobre soberanía nacional.

“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, señaló, subrayando que la asimetría en el trato no puede ser el estándar de la relación bilateral.

La mandataria reafirmó que la posición del gobierno mexicano no es política sino constitucional: si hay pruebas suficientes en el marco del sistema penal acusatorio, se procede. Si no las hay, no se procede.

“¿Qué es eso? La ley. No puede ser que usen el Estado de Derecho cuando les conviene y lo escondan cuando quieren dar clases”, añadió en referencia a sus críticos.

Este miércoles 29 de abril, el embajador Ronald Johnson emitió el comunicado. (Crédito: Embajada Estadounidense)
Este miércoles 29 de abril, el embajador Ronald Johnson emitió el comunicado. (Crédito: Embajada Estadounidense)

Sin distinción de partido: “Haríamos exactamente lo mismo”

Al cierre de su intervención, Sheinbaum anticipó uno de los argumentos de la oposición —que el gobierno protege a Rocha Moya por ser de Morena— y lo respondió de frente.

“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo. Lo mismo”, afirmó.

La presidenta reiteró que la defensa de la soberanía nacional, anclada en el artículo 39 constitucional, es el principio rector que guía cada decisión en este caso, por encima de cualquier cálculo político o coyuntural.

La próxima semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarán el expediente completo de los 36 casos en los que Washington negó solicitudes mexicanas urgentes. Un documento que, anticipa el gobierno, podría replantear el debate sobre quién cumple y quién no con los estándares del tratado de extradición bilateral.

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