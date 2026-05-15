Acusan a El Capi Pérez de supuesto acoso contra integrante de los Santos Bravos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Santos Bravos son un grupo de cantantes latinos que fueron entrenados por HYBE —misma empresa de BTS— y recientemente ganaron Podcast Revelación (o Mejor Podcast Revelación) en los Spotify Podcast Awards 2026, durante dicha ceremonia, uno de sus integrantes habría sufrido un incómodo momento.

El Capi Pérez se acercó al grupo cuando los anunciaron ganadores y quedó a la derecha de Alejandro Aramburú, originario de Perú.

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Mientras Kenneth hablaba, El Capi Pérez se acercó en dos ocasiones a “oler” al cantante y también hizo algunas señas que se podrían interpretar como doble sentido en cuanto a su trasero.

Esta acción causó una oleada de reacciones entre las distintas fanbases de DUAL, quienes admiran a Santos Bravos.

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(Capturas de pantalla)

La actitud del conductor fue calificada como supuesto acoso de parte del presentador hacia Alejandro.

Qué dicen los fans de Santos Bravos

Esta es la reproducción del mensaje que difundieron las fanbases de Santos Bravos:

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Queremos expresar nuestra profunda indignación respecto a la situación ocurrida el día de ayer durante la premiación de Spotify Awards. Lo sucedido hacia uno de los miembros mientras se dirigían a recibir su premio fue completamente irrespetuoso, inapropiado y condenable.

Los chicos merecen respeto en todo momento. Ningún artista debería ser expuesto a situaciones de acoso, invasión de espacio o conductas que vulneren su integridad, especialmente en un evento de gran magnitud e importancia como este.

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Como fanbases, rechazamos y condenamos firmemente las conductas inapropiadas y cualquier tipo de acoso, ya sea sexual, verbal o psicológico, hacia cualquiera de los miembros. Este tipo de acciones no representan el apoyo ni el cariño genuino que se les debe brindar como artistas y personas.

Asimismo, solicitamos a HYBE Y HYBE LATAM reforzar las medidas de protección hacia sus artistas, priorizando su seguridad y bienestar durante eventos públicos e internacionales.

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Consideramos importante la activación de un portal oficial de reportes y denuncias, similar a los implementados para otros artistas de HYBE, con el fin de poder reportar situaciones de acoso, hostigamiento y conductas inapropiadas de manera formal y segura.

Es realmente lamentable y vergonzoso que una situación así haya ocurrido en una premiación internacional.

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Exigimos mayor respeto hacia Santos Bravos y esperamos sinceramente que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

(Captura de pantalla)

Controversias de El Capi Pérez

Incidentes en “Venga la Alegría” (2026)

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El 7 de enero de 2026, El Capi Pérez protagoniza un momento polémico durante la sección “Gánale al Capi”, donde, tras perder un duelo de baile contra la botarga “Kecho” de “Al Extremo”, arremete verbalmente y simula un golpe en vivo.

Aunque la producción aclara que todo forma parte de una broma, la reacción genera debate entre televidentes sobre los límites del humor y el ambiente laboral en el matutino de TV Azteca. El suceso se vuelve viral y alimenta rumores sobre tensiones entre conductores del programa.

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Parodias y burlas a famosos

El humor de El Capi Pérez, especialmente en “La Resolana”, provoca que varios famosos se quejen públicamente de las parodias y sketches que realiza.

Diversas celebridades han señalado que algunas imitaciones o bromas cruzan la línea del respeto y generan incomodidad.

Controversia por humor negro (2018 y posteriores)

El Capi admite que el sketch más criticado de su carrera fue una parodia sobre Chernóbil realizada para el Mundial de Rusia, donde interpretó a un secretario de turismo ficticio con deformidades.

Las críticas por insensibilidad llevan al conductor a reconocer públicamente que el humor tiene límites y que “herí a muchas personas” con ese contenido.

Sketch con Zague por polémica de video íntimo (2026)

Durante un reencuentro televisivo, El Capi realiza un sketch con Zague sobre el escándalo de un video íntimo del exfutbolista.

Aunque la escena es presentada como catártica y humorística, reaviva el debate sobre los alcances del humor y la incomodidad de los aludidos.