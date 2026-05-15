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El Capi Pérez se disculpa tras ser acusado de acoso contra Santos Bravos

El grupo latino de HYBE ganó un premio y el comediante fue presentador

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Capi Pérez
(Archivo)

Las críticas al comediante El Capi Pérez tomaron fuerza tras una intervención durante un evento de entrega de premios de Spotify, donde una broma hacia Alejandro, integrante de Santos Bravos, provocó reclamos de acoso en redes sociales.

La reacción de los seguidores del grupo de HYBE llevó al conductor a emitir una disculpa pública en video.

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En su mensaje, El Capi Pérez reconoció el error y dirigió sus palabras especialmente a los fans de Santos Bravos:

“Este es un video específicamente para las fans de Santos Bravo. Ellas han manifestado en mis redes sociales su indignación por un chiste tonto que hice ayer con otro grupo de fans que estaba ahí, donde les dije que Alejandro, miembro del grupo, olía rico y que tenía buen trasero”, expresó el comediante.

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El presentador había sido acusado de acoso (X/@elcapiperez)

Además, el presentador admitió que la broma fue inapropiada.

“Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí y también a Alejandro, en caso de que llegue a ver esto, también una disculpa, compa Alejandro, eh, y máximo respeto”, agregó durante el video.

La situación se generó a raíz de un comentario que El Capi Pérez realizó en tono de broma durante un encuentro con seguidores, lo que fue interpretado como una falta de respeto hacia el integrante de la banda y motivó una oleada de mensajes críticos en plataformas digitales.

La disculpa pública fue motivada por la presión de los seguidores de Santos Bravos, quienes consideraron que el comentario de El Capi Pérez cruzó una línea.

El comediante concluyó su mensaje reiterando su intención de no causar daño y enviando un mensaje de respeto tanto a Alejandro como a sus fans.

Reacciones y antecedentes de polémicas de El Capi Pérez

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

El comediante ha enfrentado anteriormente controversias en redes sociales por el contenido de sus bromas y comentarios públicos. La siguiente lista resume algunos de los episodios que han generado debates recientes en la opinión pública:

  • Críticas por bromas sobre temas delicados en programas televisivos.
  • Comentarios considerados ofensivos hacia figuras del espectáculo.
  • Interacciones con seguidores en redes sociales que derivaron en disculpas públicas.
  • Participación en sketches que han sido señalados por reproducir estereotipos.

Qué dice DUAL, fans de Santos Bravos

Las fanbases de Santos Bravos difundieron un mensaje colectivo en el que manifestaron su molestia por el incidente ocurrido durante la premiación de los Spotify Podcast Awards.

En su declaración, expresaron: “Queremos expresar nuestra profunda indignación respecto a la situación ocurrida el día de ayer durante la premiación de Spotify Awards. Lo sucedido hacia uno de los miembros mientras se dirigían a recibir su premio fue completamente irrespetuoso, inapropiado y condenable”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El comunicado enfatizó el derecho de los artistas a ser tratados con respeto: “Ningún artista debería ser expuesto a situaciones de acoso, invasión de espacio o conductas que vulneren su integridad, especialmente en un evento de gran magnitud e importancia como este”.

A través de su pronunciamiento, los grupos de fans insistieron en rechazar cualquier tipo de acoso y pidieron a las empresas responsables, HYBE y HYBE LATAM, reforzar la seguridad de sus representados.

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