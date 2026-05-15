Así será el FIFA Fan Fest en Guadalajara: revelan costos, fechas, sede y todos los detalles para vivir el Mundial 2026

El esperado FIFA Fan Festival en Guadalajara prepara una celebración que transformará la Plaza Liberación en el centro de la experiencia mundialista durante el verano.
La capital jalisciense buscará abrir sus puertas a miles de aficionados y posicionarse como un referente para quienes deciden vivir la Copa del Mundo fuera de los estadios.
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A lo largo de 39 días de actividades, el Fan Fest se plantea como el punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del torneo en un ambiente abierto, donde la pasión por el futbol y la identidad tapatía convivirán en cada rincón del Centro Histórico.
Entrada gratuita y sin registro para todos
La organización confirmó que el ingreso será completamente gratuito. No será necesario realizar registro, trámite digital ni presentar boletos para entrar; el único límite es la capacidad máxima del lugar.
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- El acceso estará sujeto al aforo, lo que permitirá la entrada hasta completar la capacidad de la plaza.
- Aficionados nacionales e internacionales podrán integrarse al festival en cualquier momento.
- No existen restricciones por edad, aunque menores deberán ir acompañados de un adulto.
Esta política facilita la participación de un público diverso y transforma el Fan Fest en uno de los espacios más accesibles para vivir el Mundial 2026. En este sentido, la expectativa es que decenas de miles de personas asistan diariamente a lo largo del evento.
Fechas oficiales y ubicación estratégica
El FIFA Fan Festival se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, cubriendo todo el calendario del torneo.
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La sede principal es la Plaza Liberación, punto neurálgico del Centro Histórico de Guadalajara, rodeado de monumentos como la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado.
- La programación incluirá transmisión de los 104 partidos en pantallas gigantes.
- Las actividades se desarrollarán desde la mañana hasta la noche.
- El entorno ha sido remodelado para recibir a turistas y locales, generando un ambiente seguro.
Así, esta ubicación busca garantizar facilidad de acceso y una experiencia envolvente para quienes asistan durante el torneo.
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Experiencia integral: futbol, cultura y gastronomía
El Fan Fest apuesta por una experiencia que va más allá de los partidos, integrando propuestas gastronómicas, actividades culturales y espectáculos musicales.
La consigna es ofrecer la “Fiesta más Mexicana” a través de expresiones artísticas, zonas de comida y eventos interactivos.
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- Habrá venta de alimentos y bebidas típicas de Jalisco y de México.
- Se esperan conciertos y presentaciones en vivo de artistas invitados.
- Espacios recreativos y actividades familiares formarán parte del programa.
De esta manera, el acceso libre y la variedad de actividades pretenden colocar a Guadalajara como uno de los principales puntos de convivencia mundialista, reforzando la imagen de la ciudad como anfitriona de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.
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